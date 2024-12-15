Пожарный, охранник, диджей... Кто те 50 мужчин, обвиняемые в изнасилованиях Жизель Пелико

Молодые и старые, крупные и худые, чернокожие и белые. Среди них —пожарные, водители грузовиков, солдаты, охранники, журналист и диджей.

Предупреждение: некоторые детали этой истории могут показаться вам шокирующими.

Речь идет о 50 мужчинах, обвиняемых в изнасиловании француженки Жизель Пелико с подачи ее мужа, 72-летнего Доминика Пелико, который в течение десяти лет пичкал ее седативными и снотворными препаратами.

Поскольку эти мужчины представляют собой микрокосм французского общества, их прозвали Monsieur-Tout-Le-Monde («Господин обыватель»).

Приговор должен быть вынесен на следующей неделе, что поставит точку в судебном процессе, начавшемся в сентябре. Если подсудимых признают виновными, в общей сложности им грозит более 600 лет тюрьмы.

Некоторые из мужчин ведут себя вызывающе, но в основном опускают глаза, отвечая на вопросы судей, и изредка поднимают голову, чтобы поймать взгляд своих адвокатов для поддержки.

Большинство из 50 обвиняемых — жители городов и деревень, расположенных в пределах 50 километров от деревни Мазан, где живет пара Пелико.

Некоторые адвокаты увидели в этой обыденности ценную линию защиты.

«Обычные люди совершают необычные поступки», — сказал Би-би-си адвокат Антуан Минье, представляющий интересы трех обвиняемых.

«Я думаю, что почти любой человек может оказаться в подобной ситуации — ну, возможно, не совсем такой, как эта, но может быть склонен к совершению серьезного преступления», — отметил он.

«Мое тело изнасиловало ее, но мой мозг — нет»

Прокуроры основывали свои требования к суду о вынесении приговора при отягчающих обстоятельствах, включая то, сколько раз обвиняемые приходили в дом Пелико; прикасались ли они к Жизель Пелико в сексуальном плане и проникали ли в нее.

69-летнему бывшему тренеру, пенсионеру и заботливому дедушке Джозефу С. в случае признания его виновным грозит четыре года тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии.

Это самый мягкий приговор, запрошенный прокурорами.

На другом конце шкалы — 63-летний Ромен В., которому грозит 18 лет за решеткой. Он знал о наличии у него ВИЧ-инфекции и обвиняется в том, что шесть раз насиловал Жизель Пелико без использования средств защиты. Его адвокат заявил суду, что мужчина проходил лечение в течение нескольких лет и не мог передать вирус.

Прокуроры смогли получить многие подробности по этому делу из-за ошеломляющего количества доказательств (что довольно необычно для процесса об изнасиловании), поскольку предполагаемые нападения снимались Домиником Пелико на камеру на протяжении почти десяти лет.

Сам он признал все предъявленные ему обвинения и заявил суду, что его 50 сообщников тоже виновны.

Благодаря имеющимся видеозаписям никто из мужчин не смог отрицать, что когда-либо был в доме Пелико. Однако большинство из них решительно оспаривают обвинения в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, которые повлекут за собой суровые приговоры.

Французский закон определяет изнасилование как любой сексуальный акт, совершенный с применением «насилия, принуждения, угрозы или элемента неожиданности»; в нем нет никаких ссылок на необходимость согласия.

Обвиняемые утверждают, что не могут быть виновны в изнасиловании, поскольку не знали, что Жизель Пелико была не в состоянии дать свое согласие.

«Не может быть преступления без намерения его совершить», — заявил один из адвокатов защиты.

Один из примеров путаной аргументации некоторых обвиняемых — показания пожарного-добровольца Кристиана Л. который сказал: «Мое тело изнасиловало ее, но мой мозг — нет».

Единственный мужчина из 50, которого не обвиняют в изнасиловании Жизель Пелико, — это 63-летний Жан-Пьер М. Его называют «учеником» Доминика Пелико.

Научившись по примеру Пелико накачивать свою жену препаратами, чтобы надругаться над ней, он делал это в течение пяти лет и признает это.

В своих преступлениях он винит встречу с Домиником Пелико, который, по его словам, «был обнадеживающим, как брат». Прокуроры требуют для Жан-Пьера М. 17-летнего тюремного заключения.

«Пелико манипулировал и обманывал»

54-летний водопроводчик Ахмед Т., который женат на своей возлюбленной детства последние 30 лет, заявил, что если бы он хотел кого-то изнасиловать, то не выбрал бы женщину в возрасте 60 лет.

Безработный в возрасте 40 лет Редуан А. утверждал, что если бы он хотел изнасиловать Жизель, то не позволил бы ее супругу снимать происходящее на видео.

Некоторые также утверждают, что их запугивал Доминик Пелико, который, как рассказал Би-би-си один из адвокатов, был «отвратительным персонажем».

В слезах медбрат Редуан Э. заявил в зале суда, что слишком боялся супруга Жизель, чтобы выйти из спальни. «Может быть, вы не можете понять по видео, но я был очень напуган!» — сказал он судьям.

Другие обвиняемые утверждают, что им предлагали напитки, в которые были подмешаны наркотики, и поэтому они не могут вспомнить о встрече, хотя Доминик Пелико отрицает, что когда-либо делал это.

При этом большинство утверждает, что Доминик Пелико манипулировал ими или обманывал их, убеждая, что они участвуют в сексуальной игре по обоюдному согласию пары.

«Их поставили в ситуацию, в которой они были обмануты, — заявил Би-би-си адвокат Джозефа Си. Кристоф Бруски. — Их просто надули».

Однако Доминик Пелико утверждает, что дал мужчинам понять, что его жена была не в курсе происходящего.

По его словам, он давал им инструкции, чтобы те не разбудили ее и не оставили следов своего присутствия — например, согрели руки, прежде чем прикоснуться к его жене, не пахли духами или сигаретами.

«Они всё знали, они не могут этого отрицать», — добавляет он.

Семьи в поисках ответов

С сентября 50 мужчин один за другим предстали перед судом в Авиньоне. Обычно в делах об изнасиловании судебные процессы могут занять несколько дней.

В этом процессе, из-за огромного количества обвиняемых, их допрос занял не более нескольких часов. Жизни обвиняемых препарировались с рекордной скоростью, зачастую превращая судебное заседание в перечисление историй о жестоком обращении и травмах.

43-летний строитель Симоне М. рассказал, что в 11 лет его изнасиловал друг семьи, который нанял его ухаживать за скотом в Новой Каледонии — заморской территории Франции.

46-летний отец четверых детей Жан-Люк Л. рассказал суду, как он и его семья покинули Вьетнам на лодке, когда он был еще ребенком, и как они несколько лет жили в лагере беженцев в Таиланде, прежде чем переехать во Францию.

Фабьен С., 39-летний мужчина, имеющий несколько судимостей, в том числе за торговлю наркотиками и сексуальное насилие над несовершеннолетним, с раннего возраста подвергался насилию и избиениям со стороны приемных родителей.

Как и некоторые другие, он сказал, что только на приеме у психиатра, назначенном судом, понял, что его смутные, болезненные детские воспоминания на самом деле были изнасилованием.

Многие жены, партнеры и члены семей обвиняемых были вызваны для дачи показаний. Они тоже искали ответы, пытаясь понять, как мужчины в их жизни могли оказаться «в такой ситуации», как выразилась одна женщина.

«Я был потрясен, это совсем на него не похоже. Он был радостью моей жизни», — сказал пожилой отец Кристиана Л.

Помимо текущего дела пожарный и еще четверо других обвиняемых также находятся под следствием за хранение изображений издевательств над детьми, ему грозит 16 лет тюрьмы.

«Должно быть, что-то случилось, он впал в депрессию», — вслух размышляет отец.

«Я всегда буду рядом с ним»

Экс-супруга 54-летнего бывшего строителя Тьерри Па Коринна сказала, что он всегда был «добрым» и «уважительным» по отношению к ней и их детям, и, похоже, оставила дверь открытой для примирения с ним.

«Когда мне сказали, в чем его обвиняют, я ответила: „Не может быть, это невозможно… Я вообще не понимаю, что он здесь делает"».

Она считает, что смерть их 18-летнего сына привела к тому, что ее бывший муж впал в глубокую депрессию, начал пить и в итоге связался с Домиником Пелико.

«Я всегда буду рядом с ним, что бы ни случилось», — сказала бывшая подруга уроженца Гайаны и бывшего солдата французской армии Джоан К. В свои 27 лет он самый молодой из обвиняемых.

Он отрицает, что дважды насиловал Жизель Пелико. По его словам, он знал, что она была без сознания, но не знал, что она не давала своего согласия.

Заливаясь слезами, женщина по имени Самира сказала, что последние три с половиной года она искала ответы на вопрос, почему Жером В. шесть раз приходил к Пелико.

«Мы ежедневно занимались секском, я не понимаю, почему он должен был искать кого-то еще», — рыдала она. Она до сих пор поддерживает отношения с Жеромом В., который на момент ареста работал в овощном магазине.

Он один из немногих, кто признался в изнасиловании Жизель, отметив, что ему понравилась идея «свободно властвовать» над ней, но обвинил в этом свою „неконтролируемую сексуальность".

Жизель Пелико: они насиловали меня без угрызений совести

Многие бывшие и нынешние партнеры обвиняемых прошли тесты, чтобы выяснить, не были ли они тоже накачаны медикаментами, как Жизель Пелико. Одна женщина сказала, что «всегда будет испытывать ужасные сомнения», не надругался ли и над ней без ее ведома «уважительный, внимательный, милый человек», которого она знала.

С самого начала судебного процесса много было сказано о необходимости найти элемент, связывающий всех этих мужчин вместе.

Общий знаменатель — помимо того факта, что все мужчины отправились в дом к супругам Пелико по собственной воле, — «так и не найден», заявили адвокаты Жизель.

Но есть один фактор, который, бесспорно, объединяет всех обвиняемых: все они сделали сознательный выбор не обращаться в полицию.

73-летний пожарный Жак С. сказал, что подумывал об этом, но «потом жизнь пошла своим чередом», а 55-летний электрик Патрис Н. заявил, что «не хотел тратить целый день на полицейский участок».

В первые дни процесса Жизель Пелико спросили, считает ли она правомерным полагать, что ее муж манипулировал мужчинами.

Она покачала головой: «Они не насиловали меня с пистолетом у головы. Они насиловали меня без угрызений совести».

Почти в конце она задалась вопросом: «Почему они не обратились в полицию? Даже анонимный звонок мог бы спасти мне жизнь».

«Но ни один не обратился», — сказала она после паузы. «Ни один из них».