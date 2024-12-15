"Очень дорого обходится": Трамп пообещал отменить переход на летнее время в США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах отменить переход на летнее время в США, поскольку оно дорого обходится стране, передает NUR.KZ со ссылкой на страницу Трампа в соцсетях.

Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал в своей соцсети Truth Social.

"Переход на летнее время неудобен и очень дорого обходится нашей стране", — заявил Трамп, добавив, что у летнего времени "небольшая, но сильная поддержка".

Как уточняет РБК, большинство штатов США с 1960-х годов переводят часы вперед в марте и назад в ноябре для баланса в количестве солнечного света, получаемого людьми. Штаты не обязаны переводить часы: Гавайи, большая часть Аризоны и некоторые территории США в Тихом океане и Карибском бассейне не соблюдают летнее время.

Издание отмечает, что в последние годы эта тема стала предметом дискуссий. К примеру, некоторые конгрессмены требуют сохранить зимнее время на весь год, большее количество законодателей предлагают распространить летнее время на весь года, а остальные выступают за сохранение статуса-кво.

В 2022 году сенат США принял закон, делающий летнее время постоянным, но палата представителей не поддержала проект.

По мнению сторонников сохранения летнего времени, это обеспечит более светлые дни и вечера, а также увеличит экономическую активность зимой, но критики предупреждают, что детям придется идти в школу в темноте. Сторонники полной отмены летнего времени утверждают, что перевод часов дважды в год приводит к нарушениям сна и проблемам со здоровьем.