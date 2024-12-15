Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Основатель бренда Mango погиб на отдыхе с семьей в Испании

Опубликовано:

Исак Андик
Исак Андик. Фото: Europa Press/Europa Press via Getty Images

В Результате несчастного случая в горах погиб основатель компании и сети магазинов одежды Mango Исак Андик. Ему было 72 года, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию Mango.

Сообщение о гибели Андика появилось на сайте компании.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу.

Исак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь проекту Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, своему вдохновляющему лидерству и непоколебимой приверженности ценностям, которые он сам вложил в нашу компанию", – говорится в сообщении.

Как уточняет РБК, ссылаясь на испанские СМИ, Андик погиб в горах Каталонии, близ Барселоны. По информации журналистов, предприниматель упал в ущелье возле пещер Сальнитре, расположенных на пути к монастырю Монтсеррат.

Отмечается, что на прогулке в горах его сопровождали сын Джонатан и супруга самого Исака.

Родственники сообщили о случившемся с Андиком экстренным службам около 12:30 (14:30 мск) 14 декабря. К месту направили медицинский вертолет и машину скорой помощи, но по прибытии медики лишь констатировали смерть бизнесмена.

Исак Андик — основатель Mango и председатель совета директоров компании, был самым богатым человеком Каталонии и одним из богатейших в Испании.

По информации Forbes, по состоянию на 14 декабря состояние Андика оценивалось в 4,5 млрд долларов. Он занимал 750-е место в рейтинге богатейших людей планеты по версии издания.

Андик открыл свой первый магазин одежды в Барселоне в 1984 году. В 1992-м ему удалось вывести компанию на международный уровень. В 2007 году был открыт 1000-й магазин.

Сейчас в сети Mango более 2100 магазинов в 110 странах, международный бизнес приносит ей около трех четвертей ее выручки. В 2023 году оборот компании превысил 3 млрд евро.

Как отмечает Forbes, наиболее вероятным наследником Андика станет его сын Джонатан (родился в 1981 году), также входящий в совет директоров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200658-osnovatel-brenda-mango-pogib-na-otdyhe-s-semey-v-ispanii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie