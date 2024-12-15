Основатель бренда Mango погиб на отдыхе с семьей в Испании

В Результате несчастного случая в горах погиб основатель компании и сети магазинов одежды Mango Исак Андик. Ему было 72 года, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию Mango.

Сообщение о гибели Андика появилось на сайте компании.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу.

Исак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь проекту Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, своему вдохновляющему лидерству и непоколебимой приверженности ценностям, которые он сам вложил в нашу компанию", – говорится в сообщении.

Как уточняет РБК, ссылаясь на испанские СМИ, Андик погиб в горах Каталонии, близ Барселоны. По информации журналистов, предприниматель упал в ущелье возле пещер Сальнитре, расположенных на пути к монастырю Монтсеррат.

Отмечается, что на прогулке в горах его сопровождали сын Джонатан и супруга самого Исака.

Родственники сообщили о случившемся с Андиком экстренным службам около 12:30 (14:30 мск) 14 декабря. К месту направили медицинский вертолет и машину скорой помощи, но по прибытии медики лишь констатировали смерть бизнесмена.

Исак Андик — основатель Mango и председатель совета директоров компании, был самым богатым человеком Каталонии и одним из богатейших в Испании.

По информации Forbes, по состоянию на 14 декабря состояние Андика оценивалось в 4,5 млрд долларов. Он занимал 750-е место в рейтинге богатейших людей планеты по версии издания.

Андик открыл свой первый магазин одежды в Барселоне в 1984 году. В 1992-м ему удалось вывести компанию на международный уровень. В 2007 году был открыт 1000-й магазин.

Сейчас в сети Mango более 2100 магазинов в 110 странах, международный бизнес приносит ей около трех четвертей ее выручки. В 2023 году оборот компании превысил 3 млрд евро.

Как отмечает Forbes, наиболее вероятным наследником Андика станет его сын Джонатан (родился в 1981 году), также входящий в совет директоров.