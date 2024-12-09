Крах режима за 11 дней. Почему армия Асада так быстро развалилась?

Наступление повстанцев в Сирии было неожиданным для большинства наблюдателей. Но не меньший сюрприз — стремительный крах правительственной армии: войска бросили свои базы и оружие, не став защищать режим семьи Асадов, управлявшей страной более 50 лет.

Башар Асад стал президентом Сирии после смерти своего отца Хафеза в 2000 году. Тот правил страной с 1971 года.

В 2011 году Асад-младший жестоко подавил поначалу мирное восстание, спровоцировав разрушительную гражданскую войну, в которой погибло более полумиллиона человек, а 12 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

При помощи союзников Асад победил в этой войне, взяв под контроль большую часть территории страны, и с 2020 года Сирия практически исчезла из мировых новостей — вплоть до конца ноября 2024-го, когда буквально за несколько дней объединенная вооруженная оппозиция прошла маршем с севера на юг, взяв по пути крупнейшие города.

Сирийская правительственная армия не оказала существенного сопротивления, вслед за Алеппо, Хамой и Хомсом пал Дамаск. Россия и Иран не стали вмешиваться, и Асад потерял власть.

Хроника поражения

В течение последних четырех лет казалось, что гражданская война фактически закончилась.

Правительство Асада восстановило контроль над большей частью сирийской территории с помощью России, Ирана и поддерживаемых Ираном ополченцев, таких как группировка «Хезболла». Почти все линии фронта были заморожены.

Однако значительная территория по-прежнему оставалась вне контроля правительства. На границе с Турцией, в северной части провинций Идлиб и Алеппо, доминировали повстанцы: джихадистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация объявлена террористической и запрещена в России) и протурецкая Сирийская национальная (бывшая народная) армия.

27 ноября повстанцы начали наступление. Уже через три дня был взят Алеппо — второй по величине города Сирии. Вооруженная оппозиция заявила, что не встретила существенного сопротивления. Затем повстанцы отправились дальше на юг. Правительство Асада заявляло, что армия держит оборону Хомса, однако этот город пал так же быстро, как и Алеппо. Об ожесточенных боях сообщалось только при атаке на Хаму, город между Алеппо и Хомсом.

К 8 декабря повстанцы уже контролировали Дамаск, а МИД России сообщил, что Асад находится в Москве.

Насколько мощной была сирийская армия?

К началу 2024 года численность Сирийской арабской армии (правительственных вооруженных сил) оценивалась экспертами в 130 тыс. человек. В ее распоряжении были тысячи единиц бронетехники, артиллерийские и ракетные системы, а также авиация. До гражданской войны, начавшейся в 2011 году, сирийская армия считалась одной из самых мощных в арабских государствах.

Но затем армия значительно ослабла. САА потеряла значительную часть живой силы: многие погибли в боях, другие дезертировали или перешли на сторону оппозиционных группировок, прежде всего Сирийской национальной армии. Военно-воздушные силы также понесли значительные потери в результате гражданской войны и американских авиаударов.

Низкие зарплаты

Экономическая ситуация в Сирии в последние годы оставляла желать лучшего. Страна была разрушена после гражданской войны. Но хуже всего пришлось районам, находившимся под контролем правительства Асада. В декабре 2019 года президент США подписал так называемый «Акт Цезаря» — документ, вводивший экономические санкции в отношении любых государственных органов или лиц, имеющих дело с сирийским правительством.

Ситуация в Сирии существенно изменилась за последние три года, объяснил Арабской службе Би-би-си профессор Лондонского университета Фаваз Гергес. Одна из главных причин, по его мнению, «американские санкции, которые привели к обнищанию сирийского народа и, в частности, армейских офицеров. Есть сообщения, свидетельствующие о том, что солдаты не получают жалования».

Сообщалось также, что солдаты правительственной армии получали примерно по 15-17 долларов в месяц, чего, по словам собеседников Арабской службы Би-би-си, «не хватает даже на три дня».

В прошлую среду, когда наступление повстанцев было в самом разгаре, сирийское государственное информационное агентство сообщило об указе Асада о повышении зарплат солдатам на 50%. Очевидно, эта мера была направлена на повышение морального духа солдат. Но, похоже, этот шаг был сделан слишком поздно.

Историк и журналист Энн Эпплбаум считает, что режим, возможно, недооценил бедственное положение силовых структур. «У каждой диктатуры есть одно и то же слабое место: солдаты и полицейские тоже являются представителями общества. Элита может жить под санкциями, воровать деньги, а затем использовать международные офшоры. Но простые люди в таких местах, как Сирия, становятся все беднее и беднее».

Кроме того, пишет Эпплбаум, родственники и друзья солдат точно так же подвергались репрессиям, как и остальные сирийцы. «Как только эти солдаты увидели, что режим слишком слаб, чтобы сопротивляться, как только они поняли, что он больше не защитит их от гнева их двоюродных братьев и друзей, которые скидывают статуи с пьедесталов, — они перешли на другую сторону».

Зависимость от союзников

«Проблемы, о которых говорили и раньше, оказались гораздо более глубокими. После перемирия 2020 года, по которому боевики эвакуировались в зону Идлиба, Асад почивал на лаврах. Он считал, что схватил Бога за бороду. Каких-то политических реформ не было, какого-то экономического улучшения в стране не было. Армия не усиливалась, не готовилась. Он считал, что раз Россия и Иран спасли, значит, дальше все будет хорошо, можно особо не напрягаться», — объясняет Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Ответственность за крах сирийской армии несет персонально Башар Асад, уверен сотрудник Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте Язид Сайиг. Среди причин сокрушительного поражения он называет массовое дезертирство, общее ухудшение уровня жизни, повсеместную коррупцию и перебои с поставками еды для военнослужащих. Все это подорвало лояльность армии Асаду — даже среди алавитов, которых, как правило, назначали на руководящие посты.

В итоге во время боев за Алеппо, Хаму и Хомс солдаты и офицеры внезапно отступили, побросав прямо на дорогах военную технику и вооружение. Корреспондент Би-би-си в Дамаске Барбара Плетт-Ашер сообщала, что в столице Сирии солдаты избавлялись от оружия и переодевались в гражданское.

Британский военный эксперт Майкл Кларк считает, что огромные объемы военной помощи, которую сирийские власти получали от своих иностранных союзников, поставили Асада в зависимое положение. Он пренебрегал важностью собственной армии, поэтому «уровень подготовки военных значительно ухудшился, как и лидерские качества офицеров. Когда подразделения Сирийской арабской армии столкнулись с «Хайят Тахрир аш-Шам», многие офицеры, по-видимому, отступили, а некоторые бежали». А если бегут офицеры, то неудивительно, что так же поступают и солдаты, рассказал Би-би-си Майкл Кларк.

У союзников нашлись более важные дела

Все последние годы главными союзниками Асада были Россия и Иран. Иран при этом при ведении непосредственных боевых действий в большей степени полагался на «Хезболлу», отмечает Язид Сайиг из Ближневосточного центра Карнеги. Тегеран также потерял многих офицеров и военных советников в результате израильских атак, а широкомасштабная поддержка непосредственно от Ирана была невозможна из-за постоянного контроля за передвижениями по суше и по воздуху со стороны США и Израиля. Поэтому главная надежда возлагалась на отряды проиранских ополченцев из Ливана и Ирака.

«Хезболла», в свою очередь, после того, как Израиль фактически лишил организацию руководства и перешел ливанскую границу, была вынуждена оттянуть свои силы из Сирии.

Россия же с 2022 года сосредоточилась на войне с Украиной и вывела значительную часть авиации со своих баз на средиземноморском побережье. А в Сирию стали отправлять генералов, проштрафившихся во время боевых действий в Украине.

Прекращение военной, организационной и управленческой поддержки со стороны Ирана, «Хезболлы» и России «было одной из фундаментальных причин, которые привели к столь быстрому падению сирийских городов», считает Фаваз Гергес из Лондонского университета.

Сила повстанцев

Наконец, еще одна важная причина краха сирийской армии — организованность повстанцев. Исламисты из «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецкие формирования Сирийской национальной армии смогли объединиться и создать общий командный центр, спланировавший операцию.

Кроме того, по мнению экспертов, важную роль сыграла и риторика повстанцев: лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мохаммед аль-Джулани постоянно успокаивал гражданское население и заверял всех в стремлении к соблюдению религиозных и гражданских свобод. Это не помогло избежать бегства десятков тысяч сирийцев в соседний Ливан, но обеспечило преимущество над армией Асада во время стремительного наступления.