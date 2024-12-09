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После падения режима Асада Израиль занял буферную зону на Голанских высотах

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Военные Израиля
Военные Израиля. Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что израильские военные временно взяли под контроль демилитаризованную буферную зону на Голанских высотах, заявив, что соглашение 1974 года о разъединении с Сирией "рухнуло" с захватом страны повстанцами.

Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал Армии обороны Израиля войти в буферную зону и на "командные позиции поблизости" с оккупированной Израилем части Голанских высот.

"Мы не позволим ни одной враждебной силе утвердиться на нашей границе", — сказал он.

Буферная зона площадью 400 кв. км была создана в соответствии с Соглашением о разъединении сил 1974 года и контролируется силами ООН. Израиль захватил Голаны у Сирии на заключительных этапах Шестидневной войны 1967 года и в одностороннем порядке аннексировал их в 1981 году. Этот шаг не был признан на международном уровне, хотя США сделали это в одностороннем порядке в 2019 году.

В понедельник израильские официальные лица заявили, что Израиль усилит авиаудары по сирийским складам современного оружия и сохранит ограниченное присутствие войск на земле, чтобы предотвратить любую угрозу, которая может возникнуть в результате свержения Асада.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что военное присутствие будет строго ограничено. "В основном они находятся вблизи наших границ, иногда в нескольких сотнях метров, иногда в миле или двух милях, — сказал он. — Это очень ограниченный и временный шаг, который мы предприняли по соображениям безопасности".

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что авиаудары будут продолжаться в ближайшие дни, а министр иностранных дел Гидеон Саар сказал, что Израиль не заинтересован во вмешательстве во внутренние дела Сирии и озабочен только защитой своих граждан.

"Именно поэтому мы атакуем стратегические системы вооружений, такие как, например, оставшееся химическое оружие или ракеты дальнего радиуса действия, чтобы они не попали в руки экстремистов", — сказал Саар журналистам в Иерусалиме.

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что военные "будут уничтожать тяжелые стратегические вооружения по всей территории Сирии, включая ракеты класса "земля-воздух", системы ПВО, ракеты класса "поверхность-поверхность", крылатые ракеты, ракеты дальнего радиуса действия и береговые ракеты".

В октябре израильские войска уже обезвредили мины и установили новые заграждения на границе между оккупированными Израилем Голанскими высотами и демилитаризованной полосой, граничащей с Сирией.

Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) подтвердил, что в субботу сирийские войска оставили свои позиции в провинции Кунейтра, часть которой находится в буферной зоне.

SOHR сообщил в понедельник, что в ночь на понедельник израильтяне нанесли удары по военным позициям и сладам в прибрежных провинциях Латакия и Тартус.

"С первых часов после объявления о падении прежнего режима Израиль начал наносить интенсивные авиаудары, намеренно уничтожая склады оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении центра. Целями ночных ударов стали "склады оружия ПВО и боеприпасов", принадлежащие сирийским военным.

По данным центра, Израиль также нанес удары по югу страны: Таль аль-Хара в районе Голанских высот и военные позиции в Изреа в провинции Дараа. Кроме того, израильские удары уничтожили склады с "противотанковым оружием" в районе Каламун в сельской местности под Дамаском.

Как сообщается, в воскресенье израильтяне нанесли удар по комплексу военных, разведывательных и таможенных зданий в Дамаске. Удары были нанесены и по другим объектам, включая армейские позиции и склады оружия в районе военного аэропорта Маззех на окраине города.

В сообщении SOHR также говорится, что "наземные силы проникли… и взяли под контроль бывшие наблюдательные пункты сил режима" в районе горы Хермон, на севере ближе к ливанской границе. В понедельник ЦАХАЛ опубликовал фотографии израильских коммандос в районе горы Хермон.

Нетаньяху заявил, что падение режима Асада стало "историческим днем на Ближнем Востоке".

"Крах режима Асада, тирании в Дамаске, открывает большие возможности, но также чреват серьезными опасностями", — сказал он.

Он сказал, что события в Сирии стали результатом ударов Израиля по Ирану и поддерживаемой Ираном ливанской вооруженной группировке "Хезболла", союзникам Асада, и настоял на том, что Израиль "протянет руку мира" сирийцам, которые хотят жить в мире с Израилем.

По его словам, захват ЦАХАЛ сирийских позиций в буферной зоне был "временной оборонительной позицией, пока не будет найдено подходящее соглашение".

"Если мы сможем установить добрососедские и мирные отношения с новыми силами, формирующимися в Сирии, то это наше желание. Но если нет, мы сделаем все, что потребуется, чтобы защитить государство Израиль и границы Израиля", — сказал он.

Однако министерство иностранных дел Египта в понедельник заявило, что недавние действия Израиля "использовали вакуум в Сирии, чтобы оккупировать больше сирийских земель и навязать новую ситуацию явочным порядком в нарушение международного права". МИД призвал Совет Безопасности ООН и международные державы занять "твердую позицию" в отношении "израильских атак" на Сирию.

Другие страны — как сторонники, так и противники свергнутого режима Асада — также выразили обеспокоенность тем, что его падение может привести к дальнейшей нестабильности в регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198168-posle-padeniya-rezhima-asada-izrail-zanyal-bufernuyu-zonu-na-golanskih-vysotah/

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