"Мы проснулись в России". Неделя протестов в Грузии закончилась обысками и задержаниями

4 декабря, на седьмой день протестов против решения грузинских властей заморозить начало переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до конца 2028 года, в стране началась волна обысков и задержаний. Полицейские пришли в офисы оппозиции и дома активистов.

Одной из первых целей правоохранителей стала квартира администратора фейсбук-группы «Даитове» («Оставь у себя») Ильи Глонти. Сегодня это одна из самых многочисленных и активных платформ для обсуждений и обмена информацией об акциях протеста в Грузии.

Вскоре стали поступать сообщения об обысках в офисах оппозиционных объединений и задержаниях активистов. Самым громким было задержание одного из лидеров оппозиционного альянса «Коалиция за перемены» Ники Гварамия.

На кадрах задержания видно, как после словесной перепалки и физического противостояния несколько полицейских тащат его с к полицейской машине.

В МВД Грузии агентству «Интерпрессньюс» сообщили, что он задержан «за административное правонарушение».

С применением силы был задержан еще один представитель коалиции, активист Гела Хасая. Судя по кадрам, на него нападают, а потом грубо тащат несколько полицейских. Слышно, как он кричит им, что может идти сам. Также были задержаны несколько молодых оппозиционных активистов.

В частности, молодежное движение «Дафиони», которое участвует в протестах, сообщило о задержании основателя и лидера движения Звиада Цецхладзе.

В МВД Грузии позднее заявили, что за организацию, руководство и участие в насильственных действиях, совершенных группой лиц, 4 декабря были задержаны семь человек. В случае признания виновными им грозит до девяти лет лишения свободы.

Кроме того, прошли обыски у шести человек и следственные мероприятия в офисах нескольких оппозиционных партий. Вечером в среду задержания продолжились на площади Свободы.

Предположительно, задерживали людей, идущих на акцию протеста, которая проходила у здания парламента неподалеку.

Каски в доказательство

В результате личного обыска задержанных и офисов в качестве вещественного доказательства были изъяты, среди прочего, каски, респираторы и «коктейль Молотова», заявляют в МВД Грузии.

В ведомстве не скрывают, что рейды в офисах оппозиции и активистов связаны с акциями протеста, которые вспыхнули в Грузии 28 ноября.

МВД заявляет, что действия протестующих в Тбилиси приняли насильственный характер, в результате чего пострадало более 150 полицейских, а также инфраструктура.

«Посредством прямых трансляций общественность наблюдает за агрессивными и деструктивными действиями насильственных группировок. [...] В результате насильственных действий пострадало более 150 сотрудников полиции, множество граждан и представителей СМИ, нанесен ущерб имуществу как физических, так и юридических лиц, повреждена инфраструктура мэрии Тбилиси», — заявил глава Департамента криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

В заявлении полиции не упоминаются случаи жестких задержаний демонстрантов и сотрудников СМИ силовиками во время разгонов акций, которые происходят каждый день и попадают на кадры прямых трансляций. Об этом также говорят пострадавшие и правозащитники.

Народный защитник Леван Иоселиани накануне заявил, что в большинстве случаев задержанные на акциях указывают на жестокое обращение полиции.

«У большинства из них серьезные травмы лица, глаз и головы, что практически исключает вероятность того, что полиция каждый раз применяла к ним необходимую, соразмерную силу. Расположение, характер и степень травм создают достоверное впечатление, что полиция применяет насильственные методы в отношении граждан с целью наказания. Преднамеренное, жестокое насилие с целью наказания является актом пыток», — говорится в заявлении.

Репрессии или превенция?

«#Грузинские протесты должны быть переименованы в #репрессии в Грузии», — написала в соцсети Х президент страны Саломе Зурабишвили, комментируя обыски и задержания оппозиционеров и активистов в Тбилиси.

«Мой настоятельный призыв к нашим партнерам и тем, кто хочет не допустить углубления кризиса и нестабильности: настало время оказать сильное давление на правящую партию, которая тянет страну к обрыву! Не опаздывайте» — добавила президент.

«Иванишвили обещал мир, а объявил войну собственному народу. Обещал Европу, а мы проснулись в России», — заявила одна из лидеров оппозиционного объединения «Единство-Национальное Движение» Тина Бокучава.

Она назвала происходящее «тотальными репрессиями» против политических партий, активистов и граждан, которых задерживают только из-за наличия защитных средств. По ее словам, «российский ОМОН» ворвался в офис молодежной организации партии, не предоставив решение суда, несмотря на требования, и провел обыск без свидетелей.

«Из офиса забрали флаги Грузии и Евросоюза, физраствор и медикаменты, но мы не знаем, что они привезли — подозреваем, что они привезли вещи, которые будут использованы для обвинения нас в госперевороте», — заявила она.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя обыски и задержания, заявил, что это «не репрессии, а превенция».

По словам премьера, «несмотря на то, что лидеры радикальной оппозиции и богатых НПО прячутся в офисах», они не смогут избежать ответственности за происходящее на проспекте Руставели.

Протесты охватили столицу и регионы Грузии после заявления Кобахидзе 28 ноября о том, что власти не будут ставить вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

Грузия получила статус страны-кандидата в декабре прошлого года, но после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» процесс вступления в ЕС был фактически остановлен.