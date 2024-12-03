Один погиб, еще 20 пострадали: автобус столкнулся с грузовиком в Турции (фото)
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Междугородний автобус столкнулся с грузовиком в пригороде турецкого города Денизли - сообщается о погибшем и двух десятках пострадавших в результате ДТП.
Автобус, который вез пассажиров в Аланию, столкнулся с грузовиком, который выезжал с АЗС, передает местное издание NTV.
Сообщается, что за рулем автобуса находился 60-летний водитель.
После получения сообщения на место происшествия были направлены бригады медиков, пожарных и полиции.
По информации издания, в результате аварии погиб гражданин Болгарии. 20 человек пострадали, трое из них - в критическом состоянии.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195622-odin-pogib-eshche-20-postradali-avtobus-stolknulsya-s-gruzovikom-v-turcii-foto/