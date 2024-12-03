Один погиб, еще 20 пострадали: автобус столкнулся с грузовиком в Турции (фото)

Междугородний автобус столкнулся с грузовиком в пригороде турецкого города Денизли - сообщается о погибшем и двух десятках пострадавших в результате ДТП.

Автобус, который вез пассажиров в Аланию, столкнулся с грузовиком, который выезжал с АЗС, передает местное издание NTV.

Сообщается, что за рулем автобуса находился 60-летний водитель.

После получения сообщения на место происшествия были направлены бригады медиков, пожарных и полиции.

По информации издания, в результате аварии погиб гражданин Болгарии. 20 человек пострадали, трое из них - в критическом состоянии.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.