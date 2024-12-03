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Один погиб, еще 20 пострадали: автобус столкнулся с грузовиком в Турции (фото)

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Түркия, жедел жәрдем
Жедел жәрдем. Көрнекі сурет: Adem Altan / AFP via Getty Images

Междугородний автобус столкнулся с грузовиком в пригороде турецкого города Денизли - сообщается о погибшем и двух десятках пострадавших в результате ДТП.

Автобус, который вез пассажиров в Аланию, столкнулся с грузовиком, который выезжал с АЗС, передает местное издание NTV.

Сообщается, что за рулем автобуса находился 60-летний водитель.

После получения сообщения на место происшествия были направлены бригады медиков, пожарных и полиции.

По информации издания, в результате аварии погиб гражданин Болгарии. 20 человек пострадали, трое из них - в критическом состоянии.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195622-odin-pogib-eshche-20-postradali-avtobus-stolknulsya-s-gruzovikom-v-turcii-foto/

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