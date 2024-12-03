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США ввели санкции против экс-чиновников из Узбекистана, обвиненных в секс-преступлениях против детей

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Harald Tittel / Picture alliance / Getty Images

Министерство финансов США ввело санкции против двух бывших госслужащих и бывшей главы детдома в Узбекистане, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz.

Как пишет издание, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о санкциях против трех бывших должностных лиц Узбекистана, осужденных за половые преступления в отношении воспитанниц детского дома в Хорезмской области.

Санкции введены 2 декабря, в Международный день борьбы за отмену рабства.

По данным издания, речь идет о бывшей заведующей детским домом Ю.Х., а также экс-начальнике управления юстиции Хорезмской области А. М. и экс-начальнике Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям А. К.

"Во время работы в качестве госслужащих все трое участвовали в систематическом физическом насилии, сексуальных домогательствах и торговле детьми. Ю.Х., будучи директором государственного детского дома, в течение не менее 10 месяцев принуждала минимум трех несовершеннолетних девочек к сексуальным контактам с шестью мужчинами в обмен на деньги и товары.

Она использовала физическое насилие, угрозы, голод и изоляцию для обеспечения их повиновения. А.М и А.К. требовали сексуального доступа к детям в обмен на "подарки" для детского дома и регулярно посещали учреждение с этой целью", — говорится в сообщении.

Все трое включены в санкционный список в рамках глобального закона Магнитского, который направлен против лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека по всему миру.

Все активы и имущественные интересы указанных лиц, находящиеся в США или под контролем американских лиц, будут заморожены. Любые компании, где их доля составляет 50% и выше, также подлежат блокировке.

Одновременно эти лица подпадают под визовые ограничения, введенные Государственным департаментом США.

Для справки: закон, названный в честь российского юрисконсульта Сергея Магнитского, приняли в 2012 году, с целью наказать людей, причастных к его смерти в СИЗО. Через четыре года закон получил приставку "глобальный" и дал возможность США вводить визовые и финансовые ограничения против нарушителей прав человека и коррупционеров по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии, в том числе членов парламента и их семей, из-за принятия закона об иноагентах.

"Первый список визовых ограничений включает членов партии "Грузинская мечта", депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов и рядовых граждан", — сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Их считают ответственными за подавление демократии и свободы собраний, а также за силовой разгон мирных протестующих.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195321-ssha-vveli-sankcii-protiv-eks-chinovnikov-iz-uzbekistana-obvinennyh-v-iznasilovanii-vospitannic-detdoma/

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