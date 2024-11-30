Энергетический кризис в Европе затягивается. Хватит ли ЕС запасов на новую зиму газовой войны с Россией?

ЕС встречает календарную зиму 2024/25 с самыми низкими запасами газа за три года вторжения России в Украину. Холодная осень гарантировала Европе еще год спровоцированного Кремлем энергетического кризиса, из-за которого население беднеет, промышленность разоряется, казна пустеет, а власть — меняется.

Евросоюз подготовился к этому отопительному сезону заранее. Еще за два месяца до его начала газовые хранилища были заполнены на 90%. Закачанные под землю к концу августа 100 млрд кубометров обеспечивали треть годового потребления. Цены на свет и тепло начали было снижаться, однако природа решила иначе.

После последних двух мягких зим прелюдия к нынешней выдалась морозной. В ноябре отбор газа из хранилищ в связи с ростом спроса на отопление оказался рекордным почти за полтора десятилетия. К началу декабря они были заполнены лишь на 86%. В прошлом году было 96%, два года назад — 93%.

Несмотря на тревожную статистику, этой зимой Европа точно не замерзнет, утверждают аналитики, однако без последствий не обойдется. Туго придется летом, когда спрос на газ традиционно исчезает, цены падают и дешевый газ закачивается в хранилища к следующей зиме.

«Нынешних запасов более чем достаточно при любом сценарии, даже если зима выдастся холоднее обычной. Дефицит физических поставок Европе не грозит, — пишут эксперты Oxford Institute for Energy Studies. — Однако все, что будет выкачано из хранилищ, придется возместить летом 2025 года».

И в этом кроется опасность.

Прошлый отопительный сезон ЕС завершил с рекордно высокими остатками в хранилищах — 59%, позапрошлый — 55%. Весной следующего года, по оценкам оксфордского института, останется менее 44%.

А значит следующим летом европейцам придется переплачивать за сжиженный газ, на который помимо 27 стран ЕС на мировом рынке претендуют быстрорастующие азиатские экономики, прежде всего Китай.

Как Европа страдает от газовой войны с Россией

До войны Европа ставила не на сжиженный, а на значительно более дешевый трубопроводный газ из России. Однако еще перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года подконтрольный российскому президенту Владимиру Путину «Газпром» начал сокращать поставки газа в Европу, а с началом войны уменьшил их более чем вдвое.

ЕС в ответ стал активнее закупать сжиженный газ, прежде всего в США. А также установил цели бережливости (света и тепла) и запасливости (газа в хранилищах).

Все потому, что высокие цены на газ и электроэнергию, вызванные российской агрессией, подрывают экономику Европы. Цены на газ в Европе в пять раз выше, чем в Америке, отмечает Ричард Мейер из Американской газовой ассоциации. В Европе дают 15 долларов за миллион британских тепловых единиц, в США тот же объем газа стоит всего три доллара.

Только за последние недели в Германии — промышленном моторе и крупнейшей экономике Евросоюза — несколько компаний объявили о грядущих сокращениях и сворачивании производства.

Концерн Thyssenkrupp собрался резать 40% рабочей силы в сталелитейном подразделении, а главный немецкий автогигант Volkswagen и его американский конкурент Ford готовятся увольнять тысячи немцев и закрывать заводы в Германии.

В немецких землях, где сосредоточена проблемная промышленность, все чаще на выборах побеждают ультраправые и популисты, что пугает власти стран ЕС и Еврокомиссию.

Уходящая еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в прощальной речи в Европарламенте в среду признала, что энергетический кризис делает Европу беднее.

«Факт остается фактом: цены на электроэнергию в Европе выше, чем в США, потому что газ у нас дороже. Это, в свою очередь, подрывает нашу конкурентоспособность и наносит ущерб нашей экономике и обществу», - сказала Симсон.

Ее сменщики из утвержденной на этой неделе новой Еврокомиссии (фактически — правительства Евросоюза) первым делом увеличили требования к запасам газа.

В пятницу Еврокомиссия выпустила директиву, согласно которой к 1 февраля подземные хранилища должны быть заполнены не менее чем на 50%, но желательно — на 55%.

А к 1 мая рекомендовано не опускаться ниже 30%, чего должно хватить для заполнения к следующей зиме до 90%, однако лучше стремиться к показателю 45% на случай, если лето будет жарким, облачным и безветренным, следует из документа.

Новые повышенные рекомендации странам-членам ЕС Еврокомиссия объяснила двумя основными рисками. Во-первых, Россия может перекрыть газ. А во-вторых, зима рискует оказаться такой же холодной, как осень.

Но тут для Европы у синоптиков, «Газпрома» и газовых аналитиков есть ободряющие новости.

Хорошие новости для Европы

Первое — погода. После холодной осени прогноз обещает Европе передышку. Европейский климатический центр Коперника ожидает, что в декабре–феврале отклонения от нормы будут, скорее, в сторону потепления.

Второе — «Газпром». В январе заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, на который приходится примерно половина трубопроводных поставок из России в ЕС. Они, в свою очередь, обеспечивают около 8% потребностей ЕС в природном газе.

И Украина, и Европа говорят, что с транзитом пора завязывать.

Однако события последних недель показали, что «Газпром», скорее всего, попытается продолжить снабжать Европу в прежнем объеме, отмечает глава газовых аналитиков исследовательского центра ICIS Том Марзек-Мансер.

В ноябре у российской газовой монополии случился арбитражный спор с австрийской компанией OMV. «Газпром» проиграл и перестал поставлять газ в Австрию по долгосрочному контракту. Однако объемы поставок не уменьшились — те же кубометры он продал там же, но на спотовом рынке.

«Выходит, „Газпром“ изменил стратегию? — пишет Марзек-Мансер. — Летом 2022 года срыв долгосрочного контракта означал полное отключение газа. Теперь контракт сорван, но газ продолжает поступать. Получается, определяющим фактором стало удержание доли рынка и выручки?».

До войны ближайший, самый богатый и конкурентоспособный рынок Европы был для «Газпрома» главным источником прибыли. Газовая война Кремля лишила концерн этого рынка, и он стал убыточным, несмотря на то, что ЕС никаких санкций против российского газа не вводил.

Третья ободряющая новость — ЕС семимильными шагами переходит на возобновляемые источники энергии и сокращает зависимость от импорта ископаемого топлива.

По данным экспертов ICIS, текущей зимой генерация солнечной, ветряной и атомной энергетики в Европе вырастет более чем на 6%, тогда как производство электроэнергии из ископаемых источников — лишь на 1%.

Солнечная и ветряная энергетика в первой половине 2024 года впервые в истории выработали в ЕС больше электроэнергии, чем уголь, нефть и газ, сказала еврокомиссар Кадри Симсон.

Но парадокс в том, что чем больше ветряков, тем нужнее газ. В период экстремальных холодов традиционно безветренно, как в очередной раз продемонстрировал этот ноябрь.

«С растущей долей ветрогенерации газовые электростанции остаются основным резервным источником в Европе, что добавляет неопределенности в прогнозах потребления газа», — пишут аналитики оксфордского энергетического института.

И четвертая приятная новость для ЕС — держать фронт в газовой войне с Россией осталось недолго. К концу следующего года предложение на рынке сжиженного газа резко вырастет с вводом новых мощностей в крупнейших газодобывающих странах — США и Катаре. Тогда и цены должны снизиться.

Вопрос лишь в том, кто из европейских компаний и политиков доживет до этого прекрасного будущего.