Слежка за Грозевым и базой США. В Британии судят группу граждан Болгарии, которых подозревают в шпионаже на Россию

В лондонском Центральном уголовном суде (Олд-Бейли) продолжается суд по делу группы граждан Болгарии, которых британские власти подозревают в шпионаже по заказу спецслужб России. Как стало известно в четверг, прокуроры считают, что эти люди пытались следить за американской военной базой в Германии и организовывать слежку за противниками российских властей, в том числе журналистами Христо Грозевым* и Романом Доброхотовым*.

В суде в четверг появились 33-летняя Катрин Иванова, 30-летняя Ваня Габерова и 39-летний Тихомир Иванчев. Они обвинения отрицают.

Двое из подозреваемых — 46-летний Орлин Русев и 43-летний Бизер Джамбазов — признали, что занимались шпионажем.

По данным прокуроров, группа осуществляла операции по заказу российских спецслужб с августа 2020 года по февраль 2023-го. В суде обвинение заявило, что подозреваемые собирали информацию и вели слежку, которая «могла быть полезна вражеской стране».

Группа работала как на территории Британии, так и в других странах Европы, говорят прокуроры.

По мнению следствия, сетью руководил человек по имени Ян Марсалек — гражданин Австрии и бывший операционный директор компании Wirecard, который был объявлен в розыск в Германии в связи с обвинениями в мошенничестве.

В 2020 году Марсалек скрылся из Европы на частном самолете, приземлившемся в Минске. Считается, что бежать ему помогла российская разведка.

Согласно расследованию центра «Досье» (признан в РФ «иноагентом»), компания Русева могла предоставить Марсалеку защищенное оборудование для наблюдения и связи.

В чем их обвиняют?

По данным прокуроров, группа подозреваемых проводила шесть операций. Как было сказано в суде, они были такими:

Оказавшихся под судом граждан Болгарии обвиняют в том, что они организовали слежку за известным болгарским журналистом-расследователем Христо Грозевым (*включен в российский список «иностранных агентов»).

В числе прочего Грозев расследовал отравление «Новичком» российского оппозиционного политика Алексея Навального и бывшего российского разведчика Алексея Скрипаля, а также другие резонансные дела, связанные с обвинениями против российских властей.

Прокуроры сообщили присяжным, что в 2021 году Марсалек и Русев обменивались сообщениями, в которых обсуждали различные варианты действий в отношении Грозева, в том числе покупку билетов на самолеты рядом с местами, где должен был сидеть журналист.

По данным обвинения, они также говорили о том, что потенциально можно украсть у Грозева ноутбук и мобильный телефон, чтобы отправить их в посольство России, обсуждали возможность поджечь его собственность, а также похитить его для доставки в Москву — или же убить.

В суде было также заявлено, что в ноябре 2022 года обвиняемые организовывали операцию против Романа Доброхотова — главного редактора издания The Insider (*Доброхотов включен российскими властями в реестр «иноагентов», а The Insider признан ими нежелательной организацией).

Кроме того, их деятельность касалась казахстанского политика Бергея Рыскалиева, который бежал в Великобританию и получил там политическое убежище. По данным обвинения, подозреваемые занимались им для укрепления связей России с Казахстаном, властям которого могло быть выгодно преследование своего оппонента.

Четвертая операция подозреваемых, по данным следствия, была направлена против казахстанского посольства в Лондоне, где в сентябре 2022 года они намеревались организовать «фейковую акцию протеста», а затем передать данные о ее «организаторах» властям Казахстана. Это также было направлено на укрепление российско-казахстанских отношений, считают прокуроры.

Кроме того, граждан Болгарии обвиняют в организации наблюдения за американской военной базой в Штутгарте в конце 2022 года. Подозреваемые считали, что там украинских военных обучают использованию средств противовоздушной обороны для противодействия российскому вторжению, говорит обвинение.

Для слежки за базой они намеревались использовать продвинутые технологии, которые позволяли получить информацию о находящихся на объекте людях.

Шестая операция касалась бывшего сотрудника российского Следственного комитета Кирилла Качура (в России он включен в список «иностранных агентов», российские власти также предъявили ему обвинения в нескольких преступлениях в том числе в вымогательстве). В 2021 году он покинул Россию.

Что известно о Русеве

Прокуроры считают, что агентами в Британии руководил Русев, который, в свою очередь, получал указания от Марсалека.

О биографии Орлина Русева пока известно не так много. В своем профиле в LinkedIn он указал, что с 1997 по 2001 гг. учился в Австралии в Технологическом университете Квинсленда. Обучение в этом ВУЗе считается престижным.

Оказавшихся под судом граждан Болгарии обвиняют в том, что они организовали слежку за известным болгарским журналистом-расследователем Христо Грозевым (*включен в российский список «иностранных агентов»).

В числе прочего Грозев расследовал отравление «Новичком» российского оппозиционного политика Алексея Навального и бывшего российского разведчика Алексея Скрипаля, а также другие резонансные дела, связанные с обвинениями против российских властей.

Прокуроры сообщили присяжным, что в 2021 году Марсалек и Русев обменивались сообщениями, в которых обсуждали различные варианты действий в отношении Грозева, в том числе покупку билетов на самолеты рядом с местами, где должен был сидеть журналист.

По данным обвинения, они также говорили о том, что потенциально можно украсть у Грозева ноутбук и мобильный телефон, чтобы отправить их в посольство России, обсуждали возможность поджечь его собственность, а также похитить его для доставки в Москву — или же убить.

В суде было также заявлено, что в ноябре 2022 года обвиняемые организовывали операцию против Романа Доброхотова — главного редактора издания The Insider (*Доброхотов включен российскими властями в реестр «иноагентов», а The Insider признан ими нежелательной организацией).

Кроме того, их деятельность касалась казахстанского политика Бергея Рыскалиева, который бежал в Великобританию и получил там политическое убежище. По данным обвинения, подозреваемые занимались им для укрепления связей России с Казахстаном, властям которого могло быть выгодно преследование своего оппонента.

Четвертая операция подозреваемых, по данным следствия, была направлена против казахстанского посольства в Лондоне, где в сентябре 2022 года они намеревались организовать «фейковую акцию протеста», а затем передать данные о ее «организаторах» властям Казахстана. Это также было направлено на укрепление российско-казахстанских отношений, считают прокуроры.

Кроме того, граждан Болгарии обвиняют в организации наблюдения за американской военной базой в Штутгарте в конце 2022 года. Подозреваемые считали, что там украинских военных обучают использованию средств противовоздушной обороны для противодействия российскому вторжению, говорит обвинение.

Для слежки за базой они намеревались использовать продвинутые технологии, которые позволяли получить информацию о находящихся на объекте людях.

Шестая операция касалась бывшего сотрудника российского Следственного комитета Кирилла Качура (в России он включен в список «иностранных агентов», российские власти также предъявили ему обвинения в нескольких преступлениях в том числе в вымогательстве). В 2021 году он покинул Россию.

Что известно о Русеве

Прокуроры считают, что агентами в Британии руководил Русев, который, в свою очередь, получал указания от Марсалека.

О биографии Орлина Русева пока известно не так много. В своем профиле в LinkedIn он указал, что с 1997 по 2001 гг. учился в Австралии в Технологическом университете Квинсленда. Обучение в этом ВУЗе считается престижным.

Однако после запросов болгарского телевидения, университет провел проверку и сообщил, что человек таким именем университет на заканчивал.

В LinkedIn Русев также утверждает, что после вуза он работал советником в Министерстве энергетики Болгарии. Но реального подтверждения этого тоже найти не удалось.

В 2009 году Русев переехал в Великобританию. В его LinkedIn указано, что ему принадлежал бизнес, связанный с перехватом коммуникаций и электронных сигналов.

Ключевыми доказательствами по делу Русева и других задержанных граждан Болгарии служат около 80 тыс. сообщений в чате мессенджера Telegram.

Именно там Русев общался с Марсалеком, получая новые задания и отчитываясь о выполненных миссиях. Платили группе в криптовалюте и наличными через посредника, было сказано в обвинительном заключении.

В ходе обысков в домах Русева и других членов группы полиция обнаружила оборудование электронного наблюдения и 19 поддельных документов, в том числе фальшивые пресс-карты Discovery Channel и National Geographic и паспорта Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Джамбазов и Иванова руководили общественной организацией для болгарских граждан, проживающих в Британии.

Иванчев работал маляром и специалистом по отделочным работам.

В материалах дела утверждается, что операционным центром для группы был ныне закрытый отель на британском приморском курорте Грейт-Ярмут, которым владел Русев.

Именно оттуда он, по словам прокурора, организовывал и руководил шпионскими операциями в Великобритании, а также других европейских странах.