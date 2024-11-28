Сделка по передаче Британией архипелага Чагос Маврикию может не состояться: США опасаются за судьбу своей военной базы

Как пишут британские СМИ, сделка по передаче Великобританией архипелага Чагос в Индийском океане Маврикию, о которой было объявлено в начале октября, находится под угрозой срыва после выборов в этой стране и в Соединенных Штатах.

В число островов Чагос входит тропический атолл Диего-Гарсия, используемый США в качестве военной базы для кораблей ВМС и бомбардировщиков дальнего действия В-52, способных нести ядерное оружие. В частности, эта база использовалась американской авиацией при налетах на Афганистан и Ирак.

В рамках сделки Великобритания уступит суверенитет над островами Маврикию, но возьмет в аренду остров Диего-Гарсии. Первоначальный срок аренды составит 99 лет, что позволит США продолжать эксплуатацию своей военной базы. Вашингтон опасается растущего влияния Китая на Маврикии, что потенциально может поставить под угрозу работу и само наличие базы на Диего-Гарсии.

Остров Маврикий. Фото: Stringer/AFP via Getty Images

Недавно назначенный советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл отправился в турне, чтобы спасти соглашение после того, как союзники Дональда Трампа и новый премьер-министр Маврикия публично высказались против.

Президент Байден поддержал сделку, а США помогли выступить посредником при заключении соглашения. Однако вступающая в свои права администрация Трампа обеспокоена тем, что растущее китайское влияние на Маврикии может поставить под угрозу долгосрочную безопасность американской военной базы.

Марко Рубио, выбранный Трампом на пост госсекретаря, предположил, что сделка «даст возможность коммунистическому Китаю получить ценные разведданные о нашем военно-морском объекте». «Это представляет серьезную угрозу интересам нашей национальной безопасности в Индийском океане и ставит под угрозу важнейшую военную позицию США в регионе», — сказал он.

Глава правой британской партии Reform UK Найджел Фарадж, поддерживающий тесные отношения с Трампом, также заявил, что новая администрация США встретит сделку «откровенно враждебно», «потому что они знают, что Китай имеет чрезвычайно широкие военно-морские амбиции».

Если договор будет подписан, добавил он, это будет «ужасной ошибкой, это очень сильно испортит наши отношения не только с Дональдом Трампом, но и с Америкой в целом, и сделает заключение любой сделки по тарифам намного сложнее».

Побывав на Маврикии ранее на этой неделе, Пауэлл сейчас находится в Вашингтоне, пытаясь, очевидно, добиться подписания соглашения до инаугурации Трампа 20 января. Если ему это удастся, расторгнуть договор будет сложнее.

Однако, как отмечает Times, неопределенность все равно останется, и если Трамп публично раскритикует соглашение после вступления в должность, оно все равно может сорваться.

Договор также должен быть ратифицирован парламентом Великобритании. Это тоже произойдет после инаугурации Трампа, но аналитики не видят здесь подводных камней, поскольку у лейбористов в Палате общин значительное большинство.

На Маврикии тем временем тоже поменялась и власть, и отношение к сделке с Великобританией, о которой договорилось предыдущее правительство.

На выборах две недели назад премьер-министром стал 77-летний Навинчандра Рамгулам. Во время предвыборной кампании его союзники по коалиции обвинили предыдущее правительство Маврикия в «государственной измене».

Приверженцы жесткой линии на Маврикии считают, что стране пришлось уступить острова Чагос, находящиеся в 2000 км от Маврикия, в обмен на независимость от Великобритании в 1968 году. Маврикий заручился международной поддержкой в своей кампании по их возвращению.

Международный суд ООН и голосование в Генеральной Ассамблее ООН поддержали притязания Маврикия на острова, которые некоторые называют «последней колонией Африки». Националистические политики в стране полагают, что Маврикий может добиться более выгодных условий, чем те, что предложил кабинет Кира Стармера.

После встречи с Пауэллом в понедельник Рамгулам выразил удивление тем, что сделка была подписана всего за месяц до выборов в Маврикии, и предупредил британских переговорщиков о том, что у него есть сомнения в целесообразности такого соглашения. «Я сообщил им, что хотел бы иметь больше времени для изучения деталей с группой юридических консультантов», — сказал он Би-би-си.

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми назвал опасения маврикийского премьер-министра «политиканством».

«Мы должны дать ему время, чтобы он смог принять участие в подготовке к сделке. Я надеюсь, что мы сможем подписать договор», — сказал он членам комитета по иностранным делам.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон в интервью подкасту Ukraine: The Latest podcast раскритиковал сделку, одобренную кабинетом лейбористов. «Это продиктовано чистой левацкой политикой, и это трагедия, что Стармер купился на эту чушь. Я не знаю, что теперь будет делать с ним администрация Трампа, но, возможно, они найдут способ помешать ему», — сказал Джонсон.

Обозреватель Times Мэтью Сайед считает, что мнение США в вопросах обороны не стоит игнорировать. «Я думаю, что мы приближаемся, потенциально, к большой войне между крупными державами, — сказал он Би-би-си. — В Европе и на Ближнем Востоке идут прокси-войны, а Китай может устроить блокаду Тайваня. Военные лидеры говорят, что это стратегически абсолютно важная часть мира, и Китай возглавляет все более сплоченную ось, включающую Иран, Россию и Северную Корею».

Европа, по его мнению, «наживается» на оборонных расходах США. «Мы должны быть реалистами и понимать, что в этом контексте, с нашим ослабленным оборонным потенциалом, абсолютно необходимо, чтобы мы были на стороне Америки».

«Последняя британская колония в Африке»

Территория Индийского океана, как еще называют архипелаг, управляется из Лондона с 1814 года, когда он был захвачен у Франции. В конце 1960-х и 1970-х годов Великобритания насильно выселила 1000 жителей острова, потомков освобожденных африканских рабов, чтобы разрешить строительство американской базы.

Архипелаг Чагос был отделен от Маврикия в 1965 году, когда Маврикий был еще британской колонией. Британия купила его за 3 миллиона фунтов и объявила своей заморской территорией в Индийском океане.

Маврикий обвинял Британию в незаконной колониальной оккупации архипелага, утверждая, что его незаконно заставили отказаться от прав на острова Чагос в 1968 году в обмен на независимость.

В период между 1968-м и 1974-м годами британские власти выселили более тысячи жителей народности чагос с островов и переселили их на Маврикий и Сейшельские острова, где многие столкнулись с нищетой и дискриминацией.

Лондон неоднократно извинялся за высылку островитян и обещал передать острова Чагос Маврикию, когда они больше не будут нужны для стратегических целей. Однако до недавнего времени Великобритания настаивала на том, что Маврикий не имеет законных прав на острова.

После выхода из ЕС Британия столкнулась с растущей дипломатической изоляцией из-за своих притязаний на острова Чагос. Традиционные союзники стали отказываться от поддержки Лондона в международных инстанциях, в то же время различные органы ООН, включая Международный суд и Генеральную ассамблею, встали на сторону Маврикия и потребовали от Великобритании отдать «последнюю британскую колонию в Африке».

В мае 2019 года Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов (116 против 6) приняла необязательную к исполнению резолюцию, призывающую Великобританию отказаться от контроля над островами Чагос.

Одновременно маврикийское правительство начало вести все более изощренную кампанию по возвращению контроля над островами — в ООН, в судах и в СМИ, даже высадив десант и установив флаг на архипелаге без разрешения Великобритании.

Китай в Индийском океане

Как отмечается в прошлогоднем докладе Фонда Карнеги комитету Конгресса по международным делам, хотя Пекин считается новым игроком в регионе, Китай имеет давние политические и дипломатические связи со многими странами Индийского океана.

Китай также не имеет каких-либо постоянных территориальных или суверенных споров в Индийском океане, в то время как США, Великобритания и Франция ведут давние споры о суверенитете, возникшие в результате деколонизации. Пекин часто рассматривается как желанный игрок и альтернатива в регионе.

Помимо дипломатического и торгового партнерства, Пекин начал последовательное военное присутствие в Индийском океане. Начиная с 2008 года, китайские корабли участвуют в борьбе с пиратством в Аденском заливе, что позволило Пекину укрепить связи со многими островными и прибрежными государствами в регионе.

С 2014 года в борьбу с пиратством включились китайские подводные лодки. Насколько это оправданно с оперативной точки зрения — другой вопрос, но такое присутствие дает Пекину возможность и пространство для маневра, когда китайские корабли заходят в порты стран Индийского океана, таких как Шри-Ланка.

Такое военное присутствие дает Китаю дополнительный потенциал и влияние во время кризисов. Способность Пекина демонстрировать свое присутствие в кризисные периоды в регионе — это один из элементов, делающих страну одним из ключевых игроков. Для этого в 2017 году Китай открыл свой первый зарубежный военный объект в Индийском океане — в Джибути.

Второй китайский военный объект в Индийском океане — это вопрос времени, говорится в докладе. И весьма вероятно, что он появится как раз в западной части Индийского океана. В этой связи расширение китайского влияния на Маврикии не может не беспокоить Вашингтон, независимо от того, какая администрация в данный момент там находится.