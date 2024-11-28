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Эзотерика

Самолет упал на оживленную улицу в Эквадоре (видео)

Опубликовано:

Эквадорда ұшақ құлады
Ұшақ. Видеодан алынған кадр: x.com/news_az

Самолет ВВС Эквадора потерпел крушение на юго-западе страны - он рухнул на оживленную улицу. В результате погибли женщина-пилот и курсант. Полет был учебным.

Военно-воздушные силы Эквадора опознали жертв: это капитан Диана Руис и курсант Хуан Пачеко, пишет Daily Mail. Отмечается, что Руис вошла в историю как первая женщина из Эквадора, пилотировавшая сверхзвуковой самолет.

Двухместный самолет Diamond DA20-C1 выполнял тренировочный полет, когда внезапно упал на проезжую часть.

Крушение запечатлели камеры наблюдения - видно, что самолет врезался в мотоцикл и легковой автомобиль.

Сообщается, что водители пострадали.

Очевидец трагедии рассказал, что гулял по парку, когда заметил, как самолет поворачивает в небе и ищет место для посадки, прежде чем разбиться.

На сайте компании-производителя данного типа самолетов, Diamond Aircraft, говорится, что самолеты линейки Diamond DA20 являются двухместными джетами, часто применяемыми для обучения пилотов.

По информации ВВС Эквадора, самолеты DA20 входят в состав ведомства и предназначены для тренировочных полетов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2193627-voennyy-samolet-upal-na-ozhivlennuyu-ulicu-v-ekvadore/

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