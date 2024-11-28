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Маск обвинил экс-чиновника США в госизмене из-за "связи с украинскими олигархами"

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Apu Gomes/Getty Images

Сторонник Дональда Трампа, миллиардер Илон Маск обвинил экс-главу европейского направления Совета национальной безопасности США Александра Виндмана в государственной измене.

Соответствующее заявление Маск сделал в соцсети Х. Так он ответил на видео, в котором Виндман заявляет, что Илон Маск поддерживает Дональда Трампа, потому что ему приказали это сделать российские власти.

"Виндман находится на содержании у украинских олигархов и совершил государственную измену Соединенным Штатам, за что он понесет соответствующее наказание", – написал Маск в ответ на ролик.

Как пишет ТАСС, Александр Виндман – подполковник ВС США в отставке и экс-сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома. Он родился в Украине, но еще ребенком переехал в США.

Виндман давал показания против Трампа в рамках процедуры импичмента в 2019 году. Поводом для этого послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Сенат впоследствии оправдал Трампа.

В 2020 году Виндман подал в отставку и покинул военную службу, объяснив это "кампанией травли, угроз и преследования со стороны Трампа и его союзников".

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Напомним, в октябре в СМИ появилась информация, что Илон Маск поддерживает постоянный контакт с российским президентом Владимиром Путиным с конца 2022 года.

Wall Street Journal со ссылкой на нескольких действующих и бывших американских, европейских и российских чиновников, писала, что беседы Маска и Путина затрагивают личные темы, бизнес и геополитическую напряженность. При этом в Кремле опровергли эти данные. Сам Маск отказался комментировать эту информацию.

Добавим, в середине ноября стало известно, что Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности при Дональде Трампе. Предполагается, что новое ведомство займется сокращением гострат на правительство и реструктуризацией федеральных агентств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2193557-mask-obvinil-eks-chinovnika-ssha-v-gosizmene-iz-za-svyazi-s-ukrainskimi-oligarhami/

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