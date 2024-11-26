Столкновения в Пакистане: сторонники экс-премьера Имрана Хана прорвались в центр столицы, погибли шесть человек

Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, требующие его освобождения из тюрьмы, вступили в столкновения с полицией и прорвались через возведенные властями баррикады в центр Исламабада. По заявлениям обеих сторон, погибли по меньшей мере шесть человек.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, вскоре после прорыва полиция и солдаты сумели рассеять протестующих и вытеснить их из центральных районов.

"Напряжение в Исламабаде с приходом ночи сохраняется, сторонники ПТИ перегруппируются в соседних районах и пока, похоже, избегают новых столкновений", — передает корреспондент Би-би-си Фархат Джавед.

ПТИ — это партия Имрана Хана, Пакистанское движение за справедливость (Пакистан Техрик-и-Инсаф).

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что протестующие насмерть задавили автомобилями четверых солдат.

Представитель ПТИ Зульфикар Бухари заявил, что со стороны протестующих две человека погибли и 30 ранены. Один из погибших, по словам Бухари, был застрелен, второй — задавлен машиной.

Проверить эти утверждения сторон пока затруднительно.

Тысячи сторонников Имрана Хана собрались в Исламабаде, чтобы потребовать освобождения 72-летнего экс-премьера, в прошлом году посаженного в тюрьму по обвинению в коррупции.

Протестующие хотели собраться на центральной площади Исламабада, но власти перекрыли основные улицы и дороги баррикадами из морских грузовых контейнеров и стянули в столицу военных и полицейских со всей страны.

Между демонстрантами и полицией произошли столкновения, против участников акции протеста были применены слезоточивый газ и резиновые пули.

За что осудили Хана и кто он такой

В городе практически не работает интернет, занятия в школах отменены.

Ранее власти Пакистана ввели запрет на любые собрания, в том числе на акции протеста и митинги.

Глава МВД страны заявил, что участникам акции протеста вместо центра Исламабада было предложено другое место для проведения митинга, однако они отказались от него.

Акция протеста в Исламабаде началась по призыву находящегося в заключении экс-премьера страны Имрана Хана. В минувшие выходные он обратился к своим сторонникам и призвал их выйти на улицы столицы и не уходить, пока их требования не будут выполнены.

72-летний Имран Хан находится на решеткой уже более года: он осужден сразу по нескольким делам, в том числе по обвинениям в коррупции и разглашении государственной тайны. Хан неоднократно заявлял, что нынешние власти репрессируют его по политическим мотивам.

Столкновения в Пакистане. Фото: Aamir Qureshi/Getty Images

Имран Хан — в прошлом звезда самого популярного в Пакистане вида спорта, крикета — стал премьер-министром Пакистана в 2018 году и обещал победить коррупцию и вывести страну из экономического кризиса.

Его тогда поддержали военные, пользующиеся значительным влиянием в стране. Основным направлением своего внутриполитического курса Хан объявил борьбу с коррупцией.

В апреле 2022 года его отстранили от власти в результате вотума недоверия. По мнению аналитиков, это произошло потому, что он потерял поддержку тех самых генералов, которые помогли ему занять премьерское кресло.

На смену ему пришла шаткая коалиция династических партий, которые исторически управляли Пакистаном.

После отстранения от власти Имрану Хану было предъявлено сразу несколько обвинений. Первый тюремный срок он получил в августе прошлого года — тогда суд приговорил его к трем годам заключения по обвинению в коррупции.

В январе этого года Имран Хан получил еще 10 лет тюрьмы — по обвинению в разглашении гостайны, и буквально на следующий день после второго приговора его самого и его жену Бушру Хан суд приговорил к 14 годам заключения по обвинению в коррупции.

Последний приговор касался незаконной, по мнению суда, продажи подарков, которые были получены Имраном Ханом в период пребывания на посту премьер-министра в 2018–2022 годах. По мнению прокуроров, эти подарки, среди которых несколько флаконов духов, бриллиантовые украшения, столовые наборы и семь пар часов, шесть из которых Rolex, принадлежали государству.