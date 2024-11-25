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Российский самолет с пассажирами загорелся при посадке в аэропорту Турции (видео)

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Горящий самолет
Горящий самолет. Кадр из видео: t.me/bbbreaking

В турецкой Антальи в воскресенье, 24 ноября, при приземлении загорелся пассажирский самолет, прилетевший из российского Сочи. В Сети появились кадры с места ЧП.

О произошедшем сообщил турецкий портал Airporthaber.

По его данным, при приземлении в аэропорту загорелся двигатель самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут".

Отмечается, что самолет приземлялся при сложных метеоусловиях. Из-за инцидента взлетно-посадочную полосу временно закрыли, а некоторые рейсы были задержаны.

Представитель Росавиации Антон Кореняко в своем Telegram-канале подтвердил, что с российским самолетом произошло ЧП.

"Пассажиры и члены экипажа самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут" эвакуированы. Пострадавших нет. В настоящее время "Азимут" готовит резервный борт для отправки обратного рейса", - написал Кореняко.

Генконсульство России в Анталье в своем Telegram-канале также подтвердило, что ЧП обошлось без пострадавших.

Замглавы гражданской администрации аэропорта Анталии Суат Сейитоглу рассказал изданию Yirmi dort, что на борту самолета в момент пожара находились 87 пассажиров и 4 члена экипажа. Их всех эвакуировали.

"Все пассажиры самолета были эвакуированы без каких-либо травм. Сейчас негативной ситуации нет", — проинформировал Сейитоглу.

Между тем Telegram-издание Mash пишет, что самолет мог удариться левым крылом о взлетную полосу при посадке, что, по предварительным сведениям, и стало причиной возгорания.

Пассажиры, слова которых приводит канал, рассказали, что почувствовали при приземлении жесткий удар, начался разлив топлива. Экипаж действовал оперативно и всех эвакуировал, турецкие экстренные службы быстро прибыли на место.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2191742-rossiyskiy-samolet-s-passazhirami-zagorelsya-pri-posadke-v-aeroportu-turcii-video/

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