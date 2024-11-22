"Путин всегда готов нападать, Трамп — девелопер по натуре". Меркель написала мемуары, отрывки которых появились в прессе

Ангела Меркель намеренно тормозила процесс вступления Украины в НАТО, опасаясь ответных действий России, а Владимир Путин так и не смирился с победой США в холодной войне, следует из мемуаров бывшего канцлера Германии, отрывки которых опубликовало немецкое издание Die Zeit.

Официальный выход книги под названием «Свобода: мемуары 1954-2021» планируется на следующей неделе.

Ангела Меркель возглавляла Германию на протяжении 16 лет и считалась одним из самых сильных и влиятельных мировых лидеров.

Однако в последнее время ее политическое наследие оказалось под вопросом. Многие считают, что нерешительная позиция Меркель в отношении России во многом привела к нынешнему положению дел в Европе и, в частности, к войне в Украине.

В прессе писали, что мемуары Меркель, где она описывает события во время ее правления, возможно, помогут ей оправдаться в глазах современников и потомков. Или же, считают другие, ее откровения произведут совершенно противоположный эффект.

Что Меркель пишет об Украине

Важную часть своих воспоминаний она посвящает Украине и своим колебаниям по поводу ее потенциального вступления в НАТО.

На саммите в Бухаресте в 2008 году решался вопрос о присвоении Украине статуса страны-претендента на членство в альянсе, и это был ключевой момент для Киева, признает экс-канцлер, но этого не произошло.

При этом, пишет экс-канцлер, на том же саммите Украине дали понять, что это не конец и ее членство будет снова обсуждаться в будущем, что было воспринято российским лидером как объявление войны.

В своих мемуарах Меркель утверждает, что в тот момент ей казалось, что желание Украины присоединиться к НАТО должно быть сбалансировано с соображениями безопасности военного альянса в целом.

Ее беспокоило то, как складывались взаимоотношения между Украиной и Россией в тот период, особенно присутствие российского Черноморского флота у берегов Крыма, который позже Москва незаконно аннексировала.

Меркель также считала иллюзией, что статус страны-претендента на членство в НАТО послужит сдерживающим механизмом и защитит Украину (или Грузию) от Владимира Путина, которого она в своей книге называет человеком, «всегда готовым наказать» и не заинтересованным в построении «демократических структур».

«Разве было бы мыслимо, чтобы государства-члены НАТО ответили военным путем — как материальными средствами, так и войсками – и вмешались? Разве было бы мыслимо мне, как федеральному канцлеру, обратиться к нашему Бундестагу за мандатом для наших вооруженных сил на участие в этом — и получить поддержку большинства?», — вспоминает Меркель свои соображения в тот момент.

Она пишет, что однажды Путин сказал ей: «Ты не будешь канцлером вечно. И тогда они [вероятно, имеются в виду украинцы – ред.] станут членами НАТО, а я хочу это предотвратить».

После российского вторжения в Украину российский президент неоднократно оправдывал войну угрозой, которую якобы представляет для России приближение НАТО к ее границам.

О Путине

По словам Меркель, наивно было предполагать, что в ситуации с членством Украины в НАТО Путин просто принял бы новое положение дел и не стал ничего предпринимать.

«Человек, который всегда был настороже, чтобы его не застигли врасплох, всегда был готов нападать, в том числе демонстрировал, кто здесь главный, при помощи собаки или заставляя других ждать его. Все это можно было счесть ребячеством и неодобрительно покачать головой. Но Россия от этого не исчезла бы с карты мира», — пишет Меркель.

Под эпизодом с собакой Меркель очевидно имеет в виду ее встречу с Путиным в Сочи в 2007 году, когда российский президент, зная, что его гостья боится собак, позвал в комнату для переговоров своего пса.

«Он не был заинтересован в построении демократических структур или процветании хорошо функционирующей экономики в своей стране или где-либо еще», — считает экс-канцлер.

«Скорее, он хотел противостоять тому факту, что Соединенные Штаты вышли победителями из холодной войны. Он хотел, чтобы Россия оставалась незаменимым полюсом в многополярном мире после окончания холодной войны. Для достижения этой цели он в первую очередь опирался на свой опыт работы в спецслужбах».

О Трампе

Ангела Меркель признает, что ее отношения с Дональдом Трампом в период его первого срока в Белом доме складывались настолько сложно, что она даже попросила совета у папы римского Франциска.

Это произошло во время их аудиенции в 2017 году как раз в то время, когда Трамп грозился вывести США из Парижских климатических соглашений (позднее он это сделал).

«Гни, гни, гни, но не ломай», — ответил ей тогда папа римский. По словам Меркель, ей так понравился этот совет, что она применяла его в ряде последующих переговоров с участием президента США.

«Он смотрел на все с точки зрения застройщика, девелопера, которым он был до того, как занялся политикой. Каждый участок земли можно было продать только один раз, и если это не сделает он, то сделает кто-то другой. Именно так он видел мир», — пишет Меркель.

«В течение многих лет многочисленные немецкие автомобили на улицах Нью-Йорка были занозой в глазу Трампа. То, что американцы покупали их, могло, по его мнению, быть связано только с демпинговыми ценами и предполагаемыми манипуляциями с обменным курсом между евро и долларом».

Дошло до того, вспоминает Меркель, что на встрече в Белом доме в 2017 году Трамп не подал ей руку под объективами фотографов.

По наблюдениям бывшего лидера Германии, Трамп был очарован Владимиром Путиным, а со временем у нее сложилось впечатление, что его вообще привлекали политики с чертами автократов и диктаторов.

«Мы говорили на двух разных уровнях. Трамп — на уровне эмоций, я — фактов. В его картине мира все страны соревновались друг с другом, и успех одной — это провал другой. Он не верил, что сотрудничество может служить росту процветания для всех».

О детстве в Восточной Германии

В своих мемуарах Меркель также вспоминает о детстве и молодости, проведенных в Германской демократической республике.

«Живя в ГДР, вы постоянно оставались на грани. Даже если день начинался совершенно беспечно, все могло измениться буквально за несколько секунд, если вдруг вы нарушали политические границы допустимого. Государство было безжалостным», — пишет она.

«Жизнь на самом деле зависела от того, насколько успешно вы были способны понять, где именно пролегают эти границы. Мне в этом помогали мой несколько соглашательский характер и прагматический подход», — признается Меркель.

Она добавляет, что чувствовала себя не такой, как все, «поскольку, несмотря ни на что, это государство не смогло лишить меня того, что заставляло меня жить, чувствовать и ощущать: определенной доли беспечности».