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Одного из богатейших людей мира обвинили во взяточничестве в США

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Гаутам Адани
Гаутам Адани. Фото: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images

Минюст США обвинил индийского миллиардера Гаутама Адани и руководителей его компаний в многомиллиардном мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

В Министерстве юстиции США заявили, что Адани, который является одним из сторонников премьер-министра Индии Нарендры Моди, и семь других руководителей, включая его племянника Сагара Адани, пообещали более 250 миллионов долларов в качестве взяток индийским правительственным чиновникам за получение контрактов на разработку крупной солнечной электростанции.

По данным правительства США, контракты на поставку солнечной энергии должны были принести более 2 миллиардов долларов чистой прибыли. Отмечается, что 62-летний Адани лично встречался с индийским правительственным чиновником для продвижения мошеннической схемы с 2020 по 2024 год.

"В обвинительном акте указаны схемы выплат более 250 миллионов долларов в качестве взяток индийским правительственным чиновникам, лжеинвесторам и банкам для привлечения миллиардов долларов и воспрепятствования правосудию", – заявила заместитель помощника генерального прокурора Лиза Миллер.

Издание отмечает, что обратилось за комментарием к представителю конгломерата Adani Group, но пока не получило ответа.

Заявление Минюста США вызвало реакцию в Индии. Партия Индийский национальный конгресс – главный соперник партии Моди "Бхаратия Джаната" – призвала провести парламентское расследование в отношении компаний Адани.

Помимо этого, на фоне обвинений акции группы компаний Адани упали сразу на 10-20%.

Адани является вторым по богатству человеком в Азии после своего соотечественника Мукеша Амбани. При этом РБК уточняет, что Адани – единственный, кто дважды опережал Амбани в списке богатейших людей Индии – в 2022 и 2024 годах.

Несмотря на пандемию, состояние Адани выросло с 9 млрд долларов в 2020 году до 90 млрд долларов в 2022-м. В сентябре 2022 года, когда его состояние превысило 146 млрд долларов. Тогда на короткий период Адани занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires, уступив только Илону Маску.

Сейчас, согласно данным Bloomberg, состояние Адани оценивается в 85 млрд долларов. Он занимает 18-е место в списке богатейших людей планеты.

Добавим, ранее мы рассказывали, что конгломерат Adani Group состоит из 7 публично зарегистрированных компаний, охватывающих энергетику, морские порты и логистику, горнодобывающую промышленность и добычу полезных ископаемых, газ, а также аэропорты, центры обработки данных и т.д.

Компания имеет свои предприятия и филиалы в 70 странах мира, годовой доход – 25 млрд долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190512-indiyskogo-milliardera-obvinili-vo-vzyatochnichestve-v-ssha/

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