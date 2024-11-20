Задержаны подозреваемые в покушении на убийство президента Бразилии

Четверо спецназовцев и один полицейский были задержаны во вторник федеральной полицией Бразилии по подозрению в попытке убийства президента, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Попытка покушения на президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его вице-президента Жералду Алкмина была совершена в 2022 году. По версии следствия, подозреваемые планировали совершить госпереворот.

По данным портала, военные были задержаны в Рио-де-Жанейро, где они принимали участие в обеспечении безопасности саммита лидеров G20. Позже портал удалил эту информацию.

"Федеральная полиция начала во вторник операцию против преступной организации, которая, как сообщается, планировала государственный переворот после выборов 2022 года, чтобы помешать инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и ограничить деятельность судебной власти", – говорится в публикации.

Отмечается, что 15 декабря 2022 года они планировали убить президента и вице-президента Бразилии.

По данным портала, среди задержанных четверо военных Бразилии, которые служат в силах специального назначения, а также федеральный полицейский.

Согласно информации РИА Новости, Луис Инасиу Лула да Силва родился 27 октября 1945 года в Гараньюнсе (штат Пернамбуку, Бразилия).

С 1986 года был депутатом парламента. После введения в Бразилии прямых президентских выборов баллотировался на пост президента в 1989, 1994, 1998 годах.

Был избран президентом в 2002 году (вступил в должность 1 января 2003 года), переизбран на новый срок в 2006 году, набрав 60,8% голосов.

В третий раз он переизбрался на пост в октябре 2022 года.