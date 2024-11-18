Люди выпрыгивали из окон во время пожара в больнице в России

Пожар произошел сегодня в городской больнице № 3 в Екатеринбурге - люди выбирались через окна, огонь дошел до реанимации. Огнеборцам удалось потушить пожар.

Как сообщает РИА Новости, загорелась кровля поликлиники в Екатеринбурге. Была произведена эвакуация пациентов и посетителей.

Сообщалось, что пострадавших из-за пожара в поликлинике в центре Екатеринбурга нет.

По данным Telegram-канала Mash, возгорание случилось на крыше здания, а перед этим в учреждении утепляли крышу. Здесь же опубликованы кадры, где люди выбираются из здания, выпрыгивая из окон.

По данным МЧС России, пожарные локализовали возгорание в медучреждении.

"На улице Братьев Быковых горит кровля административного здания на территории Центральной городской клинической больницы №3. Пожар локализован на 300 квадратах. Самостоятельно на улицу вышли 350 человек. На месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники", - сообщает ведомство в Telegram-канале.

Одного человека огнеборцы спасли с крыши здания.

Ранее мы писали, что работники завода в Семее выпрыгивали из окон, чтобы не свариться заживо.

Летом прошлого года в Алматы загорелся 16-этажный дом в микрорайоне Аккент. В Сети появлялись кадры с места происшествия - на них можно было увидеть выпрыгивающих из окон людей. Так, на одном из видео заметно, как женщина выбрасывает из окна маленького ребенка.

Позже в ДЧС заявили, что погибшую после прыжка из горящего дома девушку можно было спасти.

Позже в ДЧС заявили, что выпрыгивающие из окон горящего дома люди совершали ошибку.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.