Президент Польши потерял часть пальца, занимаясь домашними делами
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Президент Польши Анджей Дуда потерял кончик пальца, когда занимался домашними делами. Об этом сообщил его советник, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как рассказал журналистам советник Дуды Войчех Колярский, сейчас с главой Польши все в порядке.
"Во время работы по дому президент сильно пострадал. Нужна была небольшая операция, но уже все в порядке", — заверил чиновник.
Издание отмечает, что с повязкой на правой руке польского президента заметили на встрече президентом Грузии Саломе Зурабишвили в октябре. Во время встречи польского президента с гражданами по случаю Дня независимости страны, который состоялся 11 ноября, Дуда был уже без повязки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2187099-prezident-polshi-poteryal-chast-palca-zanimayas-domashnimi-delami/