Президент Польши потерял часть пальца, занимаясь домашними делами

Президент Польши Анджей Дуда потерял кончик пальца, когда занимался домашними делами. Об этом сообщил его советник, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как рассказал журналистам советник Дуды Войчех Колярский, сейчас с главой Польши все в порядке.

"Во время работы по дому президент сильно пострадал. Нужна была небольшая операция, но уже все в порядке", — заверил чиновник.

Издание отмечает, что с повязкой на правой руке польского президента заметили на встрече президентом Грузии Саломе Зурабишвили в октябре. Во время встречи польского президента с гражданами по случаю Дня независимости страны, который состоялся 11 ноября, Дуда был уже без повязки.