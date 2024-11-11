Как власти Армении и Азербайджана обсуждают мир без участия народов

Четыре года назад завершилась вторая Карабахская война, в которой погибли почти 7000 человек. Впоследствии армяне бежали из Нагорного Карабаха в результате азербайджанской военной операции.

Победитель и побежденный поменялись местами — и стали ускоренными темпами готовиться к заключению мира. Обе стороны называли возможным "дедлайном" климатический саммит ООН (COP29) в Баку. Но саммит открылся в понедельник 11 ноября, а мирный договор так и не подписан.

Между двумя странами остаются непримиримые противоречия, и об этом предупреждали эксперты и активисты, годами пытавшиеся найти общий язык.

Но администрация президента Ильхама Алиева и офис премьер-министра Никола Пашиняна держат детали мирных переговоров в секрете и не консультируются с гражданским обществом.

В Азербайджане активистов арестовывают за переписку и встречи с армянами. В Армении убежденные сторонники мира остаются в изоляции и в меньшинстве, а вместо них власть полагается на лояльных ей экспертов.

"Война никогда не заканчивалась"

В августе азербайджанские правоохранители арестовали Бахруза Самедова, 29-летнего преподавателя Карлова Университета в Праге. Из-за его контактов с армянскими активистами Самедова обвинили в государственной измене, и теперь ему грозит пожизненное заключение. Он отвергает все обвинения.

Самедов выступал за примирение между двумя странами, но критиковал подход властей Азербайджана. В статье под заголовком "Война никогда не заканчивалась, мирного процесса никогда не было" он писал, что Баку хочет силой принудить Ереван к принятию "авторитарного мира". Он называл такой исход "миром без примирения".

Вскоре после ареста Самедова были также задержаны антивоенный активист и писатель Самед Шихи и журналист Джавид Ага. Оба были отпущены без обвинения, но им было запрещено покидать страну. Подобное случилось в последние месяцы и с другими критиками власти, которые в аэропорту узнавали, что закрыт выезд из страны.

После арестов и задержаний соратников немногие оставшиеся в стране активисты забеспокоились. Поддерживать оппозицию или расследовать коррупцию в Азербайджане давно стало опасно, но сторонников мира с Арменией власти прежде не трогали.

Самедов был уверен, что он не попадает в очевидные "группы риска" — он давно жил за границей, а в Баку приезжал навестить бабушку, свою ближайшую родственницу, так как он был сиротой.

Историк Алтай Гоюшов, организатор миротворческих инициатив и друг Самедова, вспоминает: тот был уверен, что не представляет интереса для властей и в Баку ему ничего не грозит.

Вместе с ученым-международником Викеном Четеряном, Гоюшов был среди основателей инициативы "Араз", которая пытается преодолеть националистические мифы в истории карабахского конфликта и отношений двух стран. И в Армении, и в Азербайджане изучение истории было "превращено в политическую идеологию <…> для оправдания массового насилия", писали они.

Самедов выступал с докладом на семинаре "Араз" в британском Манчестере в июне 2024 года. По возвращению в Баку он был арестован. После это в азербайджанских СМИ вышла серия статей, в которой он изображался изменником родины, осуждались организованные западными фондами миротворческие инициативы, а антивоенные активисты назывались диверсантами.

"Когда нас было мало, мы не очень привлекали внимание, и потому нас оставляли в покое, — говорит Гоюшов о старшем поколении тех, кто боролся за мир. — Но когда что-то может превратиться в мейнстрим, в этот момент власть начинает уничтожать то, что возникло независимо от нее".

Во время Второй карабахской войны 2020 года и последовавших за ней эскалаций новое поколение азербайджанских активистов громко заявило о себе в соцсетях, в том числе на английском языке.

Они тесно взаимодействовали с молодыми армянами: вместе участвовали в подкастах и лайвах в Instagram, спорили и соглашались друг с другом в X ("Твиттере"), выступали на семинарах, публиковали совместные статьи в научных сборниках и СМИ.

Появилось несколько платформ, посвященных диалогу между двумя обществами — Bright Garden Voices, CaucasusTalks, Imagine Dialogue и другие. Все это привлекло внимание власти не только к Бахрузу Самедову, но и другим активистам и независимым журналистам.

Флора Казарян-Абдин, армянская исследовательница Османской империи из Центрально-Европейского университета в Вене, участвовала в миротворческих проектах. Она говорит, что после ареста Самедова встречи и обсуждения временно прекратились, чтобы не подставлять азербайджанских участников.

"Нужно ли, чтобы ты был соавтором статьи, написанной [вместе] с армянином, или достаточно просто общения, или ты должен быть частью мероприятия, организованного европейцами?" — пытается она очертить "новые правила игры".

Бумажный мир и убитая собака

Кроме угроз их свободе и безопасности, молодые люди уходят из пацифистских инициатив потому, что они не чувствуют интереса со стороны общества и устают от бюрократии.

Нармина (имя изменено из соображений безопасности) участвовала в миротворческих проектах с азербайджанской стороны на протяжении 15 лет, но покинула их после ареста Бахруза Самедова. Эта новость наложилась на разочарование от работы в неправительственных организациях, чья зависимость от грантов и доноров означает, что на отчетность порой уходит больше времени, чем на основное дело.

"Можно было бы рисковать, если эти риски имели хоть какой-то смысл, но идти под суд как изменник родины просто за то, что ты занималась бумажной работой — это не рационально. Все, что мы делали — это изображали бурную деятельность для доноров, и они это тоже знали", — говорит Нармина.

Многие в этой среде признают, что миротворческие инициативы держались не на запросе общества, а на грантах европейских институтов.

Активист из Германии Оливер Мюнстер хотел изменить это и сделать миротворчество веселым и привлекательным. Вместо проведения круглых столов он создал комедийный сериал "Дневники долмы" о студентах из Азербайджана и Армении, которые вынуждены жить в Берлине в одной квартире.

Мюнстер пришел к выводу, что люди в обеих странах хотят мира: "В Армении — потому что альтернатива может быть разрушительной. В Азербайджане — потому что горькая рана Карабаха затянулась".

Но немецкий активист также обнаружил, что говорить об этом публично очень сложно. Если в Азербайджане критикам правительства грозит тюрьма, то в Армении они сталкиваются с общественным давлением.

"Слово мир имеет негативную коннотацию для многих армян, потому что оно ассоциируется с принятием диктата мира от Ильхама Алиева, — говорит Мюнстер. — Активисты, открыто высказывающие свое мнение о мире, могут столкнуться с публичной или даже личной негативной реакцией как минимум за то, что они доверчивы, а в худшем случае — за содействие планам Азербайджана".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале своего правления отказывался от компромиссов в вопросе Нагорного Карабаха, а его министр обороны угрожал оккупировать еще больше азербайджанских территорий.

Но после поражения в 2020 году Пашинян сменил курс, признал Карабах частью Азербайджана и объявил "повестку мира". Сейчас он не добивается ни автономии для карабахских армян, ни даже права на их возвращение в свои дома — так он хочет поскорее заключить мирный договор с Баку.

Но в "повестке мира" Пашиняна нет места тем, кто агитировал за мир в то время, когда он и его соратники предпочитали войну. Активисты, которые десятилетиями встречались с азербайджанцами и пытались выработать совместную платформу, остаются в изоляции.

Премьер-министр время от времени устраивает неформальные встречи с представителями гражданского общества. На них присутствуют в основном лояльные власти эксперты — критиков власти и независимых активистов туда приглашают редко.

Особняком среди армянских и азербайджанских активистов стоял Георгий Ванян, который вместо встреч за закрытыми дверьми предложил принцип: все миротворчество должно быть публичным.

Ванян пытался провести фестиваль азербайджанского кино в Армении, а позже организовывал встречи граждан двух стран в грузинской деревне Текали в нескольких километрах от границы с Арменией и Азербайджаном. Он столкнулся с общественной травлей и из-за этого переехал из Еревана в горную деревню, где работал водителем маршрутного автобуса.

Во время Второй карабахской войны Ванян призвал правительство Пашиняна к уступкам и диалогу с Азербайджаном. За эти призыва его оштрафовала полиция. Ранее его собаку убили неизвестные. В 2021-м году активист умер от коронавируса в больнице в Тбилиси.

"О его существовании почти никто не знал, а те, кто знал, считали его городским сумасшедшим", — вспоминает Ваняна армянский активист, говоривший на условиях анонимности.

Даже не все армянские пацифисты знали о деятельности Ваняна. Флора Казарян-Абдин признается, что впервые услышала о нем во время войны 2020 года, когда за его призывы к миру к нему нагрянула полиция.

"Принудительный мирный процесс"

"Долгое время у сторон конфликта существовало понимание того, что лидерам необходимо прийти к соглашению, а затем придут неправительственные организации и продадут его обществам", — говорит Лоуренс Броерс, научный сотрудник Королевского института международных отношений "Чатэм-хаус" в Лондоне и автор книги об армяно-азербайджанском конфликте.

Мирный процесс, по его словам, всегда был непрозрачным, как и переговоры, которые страны вели при посредничестве России, США и Франции. После войны 2020 года забрезжила возможность для дискуссий в обществе, но после недавних арестов в Азербайджане она снова пропала, говорит Броерс. То, что происходит сейчас, он называет принудительным мирным процессом, который соответствует интересам элит, а не всего общества.

"Любое соглашение, вытекающее из этого процесса, будет поверхностным и хрупким, а не встроенным в более широкие преобразования армяно-азербайджанских отношений", — говорит эксперт.

Перспективы мира выглядят шаткими и на фоне победы на президентских выборах США Дональда Трампа, который обещает сконцентрироваться на внутренних проблемах. Вторая война в Карабахе в 2020 году пришлась на первый срок Трампа, и США остались в стороне от конфликта. Соглашение о прекращении огня составил российский лидер Владимир Путин и закрепил его вводом российских миротворцев в Карабах.

Администрация Джо Байдена, даже несмотря на войну в Украине, старалась активнее участвовать в дипломатии между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь Энтони Блинкен организовывал встречи глав МИД двух стран для обсуждения мирного договора.

Возможный поворот Америки к изоляционизму беспокоит лидеров и в столицах других постсоветских стран, в том числе и Киеве. Социолог из Центра независимых социальных исследований в Берлине Сергей Румянцев считает, что это не единственная параллель между российско-украинской войной и карабахским конфликтом.

"С началом войны в Украине сама идея мира, поиска компромиссов для его достижения стала чрезвычайно непопулярной, а любой призыв к миру обозначается как поддержка путинской позиции", — говорит социолог о настроениях в украинском обществе. Война и победа на поле боя навязываются в качестве единственных методов достижения мира.

Румянцев, однако, считает, война вовсе не является прологом к миру.

"Достижение мира всегда требует огромной работы и упорства, и значительная часть этой работы состоит как раз в преодолении травм, наносимых войной", — говорит он.