Германия: Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, правящая коалиция развалилась

Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера Свободной демократической партии (СВДП), одной из трех участников разношерстной правящей коалиции. В ответ Свободные демократы отозвали из правительства всех своих министров. Перед Германией встала перспектива досрочных выборов.

«Линднер [...] слишком часто злоупотреблял моим доверием [...] в этих обстоятельствах серьезная работа правительства продолжаться не может», — цитирует Шольца агентство AFP.

Поэтому Шольц намерен 15 января поставить перед парламентом вопрос о доверии правительству. Без поддержки СВДП правительство не сможет заручиться вотумом доверия и должно будет подать в отставку, после чего в стране должны быть объявлены досрочные парламентские выборы (они должны были состояться в сентябре 2025 года).

Вотум недоверия и досрочные выборы, однако, могут случиться даже раньше, чем рассчитывает Шольц.

Кроме того, канцлер может лишиться власти в том случае, если оппозиции удастся создать в парламенте большинство и найти другую кандидатуру главы правительства.

После ухода Линднера правительство покинут еще четыре министра, которые представляли его партию: руководители Минюста и министерств транспорта и образования.

Перед этим глава правительства Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал Шольца объявить голосование в парламенте немедленно, а не в январе.

«Коалиция „светофора“ ушла в историю. Сейчас нельзя тратить время, тактических отсрочек быть не должно», — написал Зёдер в сети X. По его мнению, правительство можно было бы отправить в отставку уже сейчас, и тогда провести досрочные выборы в январе.

Пока Шольц будет возглавлять правительство меньшинства, в котором остаются представители его Социал-демократической партии и «зеленые». Чтобы принимать законы, ему придется заручаться поддержкой отдельных политических сил в парламенте.

Шольц уже заявил, что попросит лидера оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца проголосовать за поправки к бюджету, предполагающие поддержку экономики Германии и увеличение расходов на оборону.

Спор о том, где взять деньги

У альянса ХДС-ХСС, потерявшего власть на прошлых выборах, сейчас по опросам больше сторонников среди избирателей, чем у всех трех партий правящей коалиции вместе взятых: до 36% против примерно 30%.

Но все три партии в коалиции — социал-демократы, которых возглавляет Шольц, свободные демократы и «зеленые», — на данный момент глубоко непопулярны.

Самые непреодолимые разногласия между ними касались бюджета, а точнее того, что в Германии называется конституционным «долговым тормозом», ограничивающим заимствования. Линднер заявил, что Шольц его уволил, после того как он отказался приостановить действие этой конституционной нормы, сообщает Reuters.

Шольц в целом не оспаривал эту версию событий, он заявил, что российское нападение на Украину — это достаточное основание для приостановки действия «долгового тормоза», передает Reuters.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, политический хаос в Германии начался сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США — и оба события вызывают серьезную озабоченность относительно экономической стабильности и безопасности Европы.

В 2021 году, когда левоцентристы Шольца из СДПГ, «зеленые» и выступающая за либеральные экономические идеи Свободная демократическая партия создавали свою коалицию, все ее участники намеревались направить значительные государственные средства на реализацию своих политических целей.

Однако полномасштабное вторжение России в Украину привело к резкому росту цен на энергоносители, а также заставило Германию поднять расходы на оборону и потратиться на прием примерно 1,5 млн беженцев из Украины.

Теперь экономика Германии не растет уже второй год подряд.

Шольц и его партнеры по коалиции из Партии зеленых хотели бы попытаться разрешить экономические проблемы, увеличив государственные заимствования — именно на это должна быть направлена остановка «долгового тормоза».

Однако Линднер настаивает, что необходимо сократить налоги и социальные расходы, а также отказаться от выполнения некоторых целей в области охраны окружающей среды.