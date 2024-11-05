Новые наводнения в Испании: местные жители разгневаны бездействием властей

Власти Испании продолжают поиск пропавших без вести в результате сильнейших наводнений, которые обрушились вместе с проливными дождями на восток страны неделю назад.

После Валенсии, первой пережившей удар стихии с многочисленными жертвами, из-за ливневых дождей красный, самый высокий уровень тревоги был объявлен в ряде регионов Каталонии, в том числе в Барселоне.

Частично затопленным оказался международный аэропорт «Эль-Прат», второй в стране по пассажиропотоку, в результате более 80 рейсов было отменено, приостановлено также железнодорожное сообщение.

Внимание спасателей сейчас сосредоточено на подземных парковках и туннелях в районе Валенсии, где людей в автомобилях могло застать наводнение.

На фоне большого числа жертв (по последним данным, погибших уже 217), пропавших без вести и многочисленных разрушений население страны все больше проявляет гнев в связи с бездействием властей, не способных справиться с кризисом и взять ситуацию под контроль.

В воскресенье короля Филиппа VI и королеву Летицию, а также премьер-министра Педро Санчеса, решивших посетить муниципалитете Пайпорта в окрестностях Валенсии, толпа встретила ругательствами и комьями грязи.

Санчеса и регионального руководителя Карлоса Масона пришлось срочно эвакуировать, однако королевская чета осталась и все же смогла пообщаться с населением, однако их визит в другой пострадавший город был отменен.

Позже министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что Гражданская гвардия начала расследование беспорядков в Пайпорте, и возложил ответственность за них на «группы маргиналов».

В понедельник наиболее активные поисково-спасательные работы велись на подземных парковках города Альдая.

Сохраняются опасения, что покупатели и работники торгового центра этого города были отрезаны наводнением на подземной парковке.

Полиция уже проверила десятки автомобилей, но погибших пока не обнаружила. Спасатели используют беспилотники, чтобы исследовать пространство внутри парковки.

На вопрос Би-би-си о том, как долго продлится спасательная операция, полиция затруднилась дать ответ, заявив, что поиски будут продолжаться столько, сколько будет необходимо.

В понедельник министр внутренних дел страны отказался сообщить, сколько людей числятся пропавшими без вести.

Среди населения, тем временем, растет недовольство тем, что власти не смогли вовремя предупредить о грозящей опасности, а также наладить эвакуацию и снабжение отрезанных наводнением районов.

Когда число жертв достигло 217, а многие числятся пропавшими без вести, «нет ничего удивительного в том, что люди испытывают гнев», сказал AFP политолог Мадридского университета имени Карла III Пабло Симон.

Испанские регионы пользуются высокой степенью автономии, однако в случае чрезвычайных ситуаций это чревато хаосом, поскольку для отправки войск или спасателей им сначала необходимо сделать соответствующую заявку центральному правительству.

Поэтому когда произошло наводнение, функции по доставке воды, продовольствия и медикаментов, а также очистные и спасательные работы вместо полиции, пожарных и армии часто брали на себя тысячи добровольцев.

В выходные число военнослужащих, которые помогают бороться с последствиями наводнений, достигло 5 тысяч, в понедельник в пострадавшие районы направили еще 2,5 тысячи человек.

В общей сложности в поисково-спасательной операции принимает участие около 20 тысяч военных и полицейских.

«Мы говорим о самой масштабной операции экстренных служб и армии, которая когда-либо проводилась в нашей стране в мирное время», — сказал премьер Снчес в минувшие выходные.