Школы закрыли на неделю в пакистанском городе Лахор из-за загрязнения воздуха

Беспрецедентное загрязнение воздуха в пакистанском городе Лахор вынудило власти закрыть все начальные школы на неделю, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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С понедельника 50% офисных работников в Лахоре также будут работать из дома в рамках плана "зеленого локдауна".

"Смог очень вреден для детей, маски должны быть обязательными в школах", — заявил старший министр Пенджаба Марриум Аурангзеб.

Лахор, второй по величине город Пакистана, в воскресенье во второй раз возглавил мировой список городов с самым загрязненным воздухом.

По данным IQAir, показатель качества воздуха в Лахоре в субботу превысил отметку в 1000 единиц, что значительно превышает контрольный показатель в 300 единиц, который Всемирная организация здравоохранения считает "опасным".

Уровень содержания в воздухе мелких твердых частиц, наиболее вредных для здоровья, также резко возрос до опасного уровня.