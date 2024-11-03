Лидером британских тори стала Кеми Баденок. Она возглавит партию Черчилля, Тэтчер и Джонсона после разгрома на выборах

Британская Консервативная партия наконец выбрала нового лидера после сокрушительного поражения на выборах четыре месяца назад. Кеми Баденок сменит Риши Сунака во главе тори и начнет долгий и мучительный пятилетний процесс возрождения партии, которая веками доминировала в британской политике, но передралась и развалилась после брексита.

Еще в 2019 году тори — партия Уинстона Черчилля, Маргарет Тэтчер и Бориса Джонсона — получили на выборах выдающееся большинство, но уже в июне 2024-го потерпели самое крупное поражение от лейбористов в современной истории. Из 365 депутатов 650-местной Палаты общин у них остался лишь 121.

Они и провели странное соревнование между претендентами на роль капитана затонувшего «Титаника», в котором сначала беспрекословно лидировал умеренный кандидат, бывший министр иностранных дел Джеймс Клеверли, но в итоге победила представительница крайне правого крыла Кеми Баденок, экс-министр торговли в кабинете Сунака.

Ей противостоял еще более радикальный экс-министр иммиграции Роберт Дженрик, построивший кампанию на антииммигрантской риторике.

В итоге верх взяла Баденок, которая предлагала членам Консервативной партии при выборе нового лидера голосовать за тех, кто им лично более импонирует, а не за тех, кто обещает сделать то, что им импонирует. Поскольку следующие выборы в парламент только через пять лет, и сейчас речь идет о восстановлении доверия к тори, а не о борьбе за власть.

Баденок стала первым в истории темнокожим на посту лидера ведущей политической партии Великобритании.

По утверждению Дженрика, тори проиграли выборы, потому что миллионы британцев проголосовали за антииммигрантскую партию «Реформа» Найджела Фараджа.

Дженрик фактически занял аналогичную позицию и призывал денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

Баденок не столь радикальна в вопросе иммиграции, который занимает умы лишь половины британцев, но на публике выступала резче Дженрика по другим вопросам и снискала славу провокатора.

Опросы членов консервативной партии показывают, что они предпочли бы более умеренного кандидата. И он даже был у них — Джеймс Клеверли уверенно лидировал в гонке за кресло председателя оппозиционной партии, однако неожиданно финишировал третьим в предварительном голосовании депутатов фракции тори.

Между двумя финалистами — Баденок и Дженриком — выбирали уже не депутаты, а простые члены партии.

Клеверли молчал вплоть до окончания этого соревнования, но в пятницу газета FT вышла с его первыми признаниями, сделанными за обедом в шикарном лондонском ресторане.

«Немного было не по себе… уфф, как удар под дых», — признался явный фаворит гонки, в итоге оказавшийся на галерке парламента.

Он винит тактическое голосование: его сторонники выбирали ему удобного противника для финального раунда, но в итоге перестарались и ему самому не хватило голосов для выхода в финал.

«Я им говорил много раз: не нужно этой кремленологии, — цитирует FT признания Клеверли за обедом из бараньей отбивной и парфе из утиной печени. — Но я вынес важный урок: всегда нужно голосовать за, а не против».