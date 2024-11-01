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Бесплатный проезд на общественном транспорте для безработных введут в Стамбуле

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Вид на Стамбул и Галатскую башню, возвышающимися над постройками
Стамбул. Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти крупнейшего города Турции введут бесплатный проезд на общественном транспорте для безработных жителей Стамбула, чтобы повысить их шансы на трудоустройство, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg. 

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что данная мера рассматривается как способ устранения барьеров в поиске работы в мегаполисе с населением 16 млн человек.

Стамбул является одним из самых больших городов, в которых когда-либо реализовывалась подобная ​​политика. Однако такой подход не нов. К таким мерам прибегали в Будапеште, Бирмингеме и Севилье, а также в Кейптауне и австралийском штате Новый Южный Уэльс.

В Стамбуле программа будет реализовываться достаточно масштабно. На бесплатный проезд могут рассчитывать граждане, зарегистрированные в региональных центрах занятости муниципалитета.

Каждый человек, имеющий право на участие в программе, получит 96 бесплатных поездок в течение трех месяцев, максимум четыре поездки в день, через приложение или QR-код. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2181729-besplatnyy-proezd-na-obshchestvennom-transporte-dlya-bezrabotnyh-vvedut-v-stambule/

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