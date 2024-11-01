Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

"Борьба будет жесткой". Главное о финале выборов в Молдове

Опубликовано:

Выборы в Молдове
Выборы в Молдове. Фото: Pierre Crom/Getty Images

Если бы не предвыборная гонка в США, второй тур президентских выборов в Молдове можно было бы назвать самым непредсказуемым голосованием месяца. То, что еще недавно казалось легкой прогулкой для действующего президента Майи Санду, оборачивается нервной кампанией, в которой нашлось место российским деньгам, европейской интеграции и апелляциям к словам правителя Молдовы, жившего полтысячелетия назад (впрочем, на поверку оказывается, что он их и не говорил).

Главные герои

В финал выборов ожидаемо вышли действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Молдовы Александр Стояногло.

Майя Санду — хорошо известная у себя в стране и за ее пределами политик. Она пришла в молдавскую политику в 2012 году — до того она работала советником исполнительного директора Всемирного банка и жила в Вашингтоне. Санду два года работала министром образования, в 2019 году почти полгода возглавляла правительство Молдовы, а в 2020-м выиграла президентские выборы, опередив во втором туре пророссийского главу государства Игоря Додона.

Репутация Санду как прозападного политика только упрочилась после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда Майя Санду хоть и после некоторой паузы, но заявила об однозначной поддержке Киева, присоединилась к западным санкциям против России и одновременно с Украиной подала заявку на членство в Евросоюзе.

Сближение с Европой Санду использует в качестве своего главного, если не единственного козыря на нынешних выборах. Обещания четырехлетней давности — вроде существенного повышения благосостояния граждан, экономических реформ или результативной борьбы с коррупцией — остались в целом нереализованными.

В первом туре Майя Санду набрала 42,5% голосов избирателей.

Майя Санду и Владимир Зеленский
Майя Санду и Владимир Зеленский. Фото: Bloomberg/Getty Images

57-летний Александр Стояногло называет себя "неполитическим кандидатом в президенты" и эксплуатирует имидж новичка в политике. Тем не менее карьерный прокурор (он прошел трудовой путь от помощника районного прокурора до создателя и первого руководителя прокуратуры родной для него Гагаузии, а затем заместителя генпрокурора) был депутатом молдавского парламента двух созывов, а в 2009-10 годах даже занимал пост вице-спикера. Кроме того, он дважды баллотировался на должность башкана (главы) все той же Гагаузии — оба раза безуспешно.

Общенациональную известность Стояногло приобрел из-за обстоятельств своего ухода с поста генпрокурора. Эти же события, по-видимому, закладывают фундамент его личной истории отношений с Майей Санду.

Сначала в 2019 году Стояногло выиграл конкурс на должность генерального прокурора. Конкурс объявляло правительство Майи Санду, но в процессе его проведения у кабинета министров появились вопросы к процедуре. Правительство обратилось к парламенту с просьбой изменить порядок назначения генпрокурора, но взамен получило вотум недоверия. На самом деле напряжение между кабинетом Санду и парламентским большинством на тот момент наблюдалось уже давно, и казус Стояногло был скорее подходящим поводом разорвать их отношения. Тем не менее после отставки правительства Санду тогдашний президент Игорь Додон подписал указ о назначении Стояногло на пост генпрокурора.

Александр Стояногло
Александр Стояногло. Фото: Pierre Crom/Getty Images

После того как Майя Санду сменила Додона на посту президента, она не воздерживалась от публичной критики неэффективной, по ее мнению, работы генпрокурора. А после того как партия Санду победила на досрочных парламентских выборах, Стояногло и вовсе лишился своего кресла при драматичных обстоятельствах.

30 сентября 2021 года он был арестован прямо на своем рабочем месте в здании Генпрокуратуры сотрудниками Службы информации и безопасности — молдавской спецслужбы — по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Кадры, на которых спецназовцы в масках выводят из здания прокуратуры скромно держащегося Стояногло, стали для многих главной ассоциацией с ним.

Сам Стояногло позже объяснял эти события тем, что при его руководстве правоохранители ощутимо продвинулись в расследовании "кражи века" — так в Молдове называют события 2014 года, когда из банковской системы страны вывели миллиард долларов, восьмую часть ее ВВП. Так или иначе особых успехов в расследовании резонансных дел после принудительного ухода Стояногло молдавская система правосудия не имела, а у самого экс-генпрокурора в широких кругах появился ореол пострадавшего от власти правдоискателя. В прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что во время событий 2021 года Стояногло был лишен права на справедливое судебное разбирательство.

В последнее время Александр Стояногло отошел от активной политики и работал юристом в молдавских коммерческих предприятиях.

В начале этого года, когда разрозненная молдавская оппозиция проводила неформальные консультации о тактике участия в выборах, фамилия Стояногло «всплывала в обсуждениях» в качестве равноудаленного кандидата, который мог бы сплотить вокруг себя широкую палитру политических сил, рассказывают Би-би-си участники тех консультаций.

Но большинство в итоге приняли решение баллотироваться самостоятельно, а к Стояногло с предложением идти от них обратилась крупнейшая оппозиционная сила в стране, Партия социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, в свое время слывшая главной пророссийской политической силой Молдовы. Экс-генпрокурор на это предложение согласился, однако — и это признают и в окружении Стояногло, и в ПСРМ — оставил за собой право провозглашать в ходе избирательной кампании тезисы, которые расходятся с официальной позицией выдвинувшей его партии.

В итоге Александр Стояногло называет себя убежденным сторонником европейской интеграции Молдовы, а саму евроинтеграцию — национальной идеей своего государства. При этом он не принимал участия в референдуме о евроинтеграции, который состоялся во время первого тура президентских выборов, считая плебисцит агитационным мероприятием, придуманным штабом Майи Санду.

Он заявляет о поддержке Киева в войне против России, называет Крым и Донбасс частями Украины и выступает за скорейшее выведение российских войск из непризнанного Приднестровья. Но в то же время говорит о своей готовности к переговорам с Владимиром Путиным — о мире в Украине или о снижении цен на газ в Молдове.

Впрочем, главное — Стояногло призывает отказаться от "геополитической повестки", которую, по его мнению, эксплуатирует нынешняя власть Молдовы и обратить больше внимания на внутреннюю ситуацию в стране.

Александр Стояногло называет себя технократом и обещает в случае победы действовать строго в рамках, нужно сказать, довольно ограниченных конституционных полномочий, а первый визит на посту президента обещает совершить в Тирасполь — столицу Приднестровья.

В первом туре президентских выборов Стояногло набрал почти 26% голосов избирателей — заметно больше, чем прогнозировали результаты предвыборных опросов.

Вообще Молдова — это парламентская республика, и президент в ней обладает скорее символическими полномочиями. В случае с Санду, партия которой на досрочных выборах 2021 года завоевала единоличное большинство в парламенте, это правило не работает: она — политик номер один в стране, фактически курирующий правительство из президентского дворца.

Однако поражение Майи Санду на нынешних выборах способно стать серьезным ударом по ее политическому лагерю в преддверии важнейших парламентских выборов, которые должны пройти в следующем году.

Второстепенные персонажи

Казалось бы, 42 на 26 — это более чем убедительный перевес действующей главы государства, который позволяет ей комфортно чувствовать себя перед вторым туром. Но в молдавских реалиях все не так просто.

"Если говорить о голосах, которые в первом туре набрали другие кандидаты, то резерв для расширения электорального поля намного больше у Александра Стояногло", — констатирует социолог из кишиневского центра CBS-AXA Василе Кантаржи.

Дело в том, что в первом туре Майя Санду практически полностью исчерпала резерв правого, проевропейски настроенного электората Молдовы. Этому способствовало и проведение референдума о внесении в конституцию изменений, связанных с будущей европейской интеграцией.

С одной стороны, позиционирование себя в качестве главного локомотива движения в ЕС позволило Санду "зачистить" потенциальных конкурентов на этом фланге. С другой — сильно ограничило возможности ее работы с центристским, а уж тем более пророссийским электоратом.

Определенные надежды Санду могла питать на поддержку со стороны эксцентричного бизнесмена Ренато Усатого, который в первом туре занял третье место с результатом в почти 14% голосов. Предпосылки для успеха вроде бы имелись: перед финалом прошлых президентских выборов Усатый поддержал кандидатуру Санду, и это, весьма вероятно, стало решающим фактором, приведшим ее в президентское кресло.

На этот раз Усатый поступил по-другому. В видеообращении к своим сторонникам он осыпал нелицеприятными эпитетами обоих участников второго тура и заявил, что не будет голосовать ни за одного из них. "Действуйте так, как считаете правильным. Вы сами должны решить, за кого голосовать во втором туре", — резюмировал он.

Впрочем, говорит Би-би-си Василе Кантаржи, определенные электоральные резервы Майя Санду может иметь среди избирателей молдавской диаспоры. В ходе первого тура президентских выборов зарубежные молдаване отдали чуть меньше 16% голосов от общего числа. Почти 71% из этих избирателей проголосовал именно за Майю Санду.

"Вполне вероятно, что на второй тур выйдет еще большее количество избирателей за границей. Сложно точно сказать, о каком резерве голосов мы говорим, но там всегда есть место для сюрпризов. Сейчас явка среди избирателей диаспоры составила порядка 20-30%, поэтому резерв там, конечно же, есть", — говорит Кантаржи.

К избирателям диаспоры за поддержкой обращается и Александр Стояногло: в своих агитматериалах он напоминает, что именно при президентстве Майи Санду были введены ограничения на расчеты наличкой, популярные у трудовых мигрантов, или что его команда подготовила некую программу "Достойное возвращение".

С другой стороны, некоторые заявления Стояногло могут свидетельствовать о его неуверенности в способности завоевать голоса этого электората.

"Будет абсолютно неправильно, если судьбу нашей страны по выборам президента решат граждане, которые проживают за рубежом, и которых здесь нет десятки лет", — заявил он.

Купленная массовка

Обзор предвыборного ландшафта Молдовы был бы неполным без упоминания о еще одном действующем лице местной политики, фамилию которого невозможно найти в избирательном бюллетене, но который очень сильно влияет на результаты волеизъявления.

Илан Шор — 37-летний беглый олигарх, осужденный молдавским судом за ту самую «кражу века», ныне проживает в Москве. Там же он зарегистрировал блок подконтрольных себе партий "Победа" — его съезды тоже проходят в столице России. Но самое главное даже не это — тем более что кандидата от "Победы" не допустил к участию в выборах ЦИК.

По данным молдавских правоохранительных органов, Шор при помощи своих сообщников внутри страны создал разветвленную сеть скупки голосов избирателей, при помощи которой он может направить в выгодную себе корзину десятки тысяч бюллетеней.

Десятки миллионов евро на эти цели, утверждают в Кишиневе, попадают в страну разными способами: от перемещения налички "курьерами" (билет на самолет до Москвы и обратно с пересадкой в Ереване или Стамбуле может стоить несколько сотен евро, а ввезти в Молдову без пошлины любой человек может до десяти тысяч евро) до более сложных схем с открытием счета в российском "Промсвязьбанке" и обналичиванием карточек системы "Мир" в приднестровских банкоматах.

Илан Шор
Илан Шор. Фото: Daniel Mihailescu/Getty Images

В начале октября глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану заявил, что в "сетку Шора" могут входить до 130 тысяч граждан страны. В лаконичном заявлении, озвученном в ночь после первого тура выборов, Майя Санду назвала даже большую цифру — по ее словам, целью преступной группы, которая осуществила беспрецедентную атаку на демократию в стране, была покупка 300 тысяч голосов избирателей.

С учетом того, что всего в молдавских выборах принимают участие около полутора миллиона человек, цифры выглядят более чем внушительно.

"Сейчас у Молдовы вообще больше всего шансов получить в качестве президента человека, которого выдвинет и электорально утвердит Шор", — говорит Би-би-си социолог Василе Кантаржи.

Сам беглый олигарх отвергает обвинения в скупке голосов, однако в самом существовании "сетки Шора" не сомневаются в штабах обоих финалистов молдавских выборов — разве что член исполкома ПСРМ Влад Батрынча в разговоре с Би-би-си назвал озвучиваемое представителями власти число участников "завышенным".

Вопросы, которыми сейчас задаются в Молдове, — это можно ли минимизировать такую форму участия избирателей в выборах, а если нельзя, то на кого сработает "сетка Шора" во втором туре.

За последние полторы недели СМИ сообщили о сотнях обысков у фигурантов, якобы связанных с функционированием "сетки Шора" в разных уголках страны. По словам и. о. генпрокурора, правоохранители конфисковали около 50 млн леев (2,5 млн евро) и задержали "более 28 человек".

Относительно того, куда пойдут контролируемые Шором голоса, единства в молдавском политикуме нет.

Майя Санду утверждает, что "сетка", несомненно, сработает на ее оппонента.

Социолог Василе Кантаржи в разговоре с Би-би-си утверждает, что по меньшей мере часть контролируемых Иланом Шором избирателей проголосовали за Александра Стояногло уже в первом туре — и этим, по его словам, можно объяснить настолько разительные отличия между результатами предвыборных опросов и итоговыми цифрами, озвученными ЦИК.

В пользу этой версии может свидетельствовать обнародованное в четверг обращение самого Илана Шора: в нем он признает, что "не является поклонником Александра Стояногло и не разделяет многие его идеи", но призывает своих сторонников "прийти 3 ноября на избирательные участки и проголосовать против Майи Санду, за любого другого кандидата, которого вы увидите в бюллетене".

В лагере Стояногло любые обвинения в сотрудничестве с Иланом Шором решительно отвергают.

"Мы не нуждаемся ни в чьей поддержке. Настроение в обществе таково, что большинство людей и так проголосуют против (действующей власти)", — заявил Би-би-си Влад Батрынча из Партии социалистов.

"За всю свою политическую деятельность я никогда не покупал голоса. И со всей ответственностью заявляю, что я не покупал голоса и на этих выборах. И Партия социалистов этого тоже не делала", — заявил сам кандидат в президенты в четверг вечером.

"Заявления в отношении меня делаются с „дальним прицелом" — чтобы в случае проигрыша действующего президента она могла сказать, что „все куплено, все потеряно, а виноваты Стояногло и социалисты", — добавил он.

Развитие сюжета

Второй тур выборов в Молдове будет во многом голосованием не "за", а "против", констатирует социолог Василе Кантаржи. Этот фактор будет играть скорее против действующей главы государства: ее антирейтинг значительно выше аналогичных показателей Александра Стояногло.

В этой ситуации на финишной прямой кампании Санду сосредоточилась скорее не на том, чтобы открыть для себя новые электоральные горизонты, а чтобы максимально мобилизовать и так преданный ей электорат.

После первого тура ее кампания получила новый лозунг: "Спасем Молдову". В одном из своих предвыборных роликов она называет Александра Стояногло "троянским конем", за спиной которого "стоят Додон, Шор, (еще один беглый олигарх Вячеслав) Платон", и который, возможно, "сам не знает тех, кто за ним скрывается" и "даже не представляет, что за его спиной готовят Молдове".

"Если ситуация в Молдове изменится (если Санду перестанет быть президентом — Би-би-си)… мы потеряем безвизовый режим с ЕС, изменится отношение европейцев к молдаванам, которые работают в Европе, прекратится строительство дорог и мостов", — заявила она в интервью Youtube-каналу GALBEN (цитата по "Интерфаксу").

Параллельно Санду пытается найти подход к тем ее потенциальным сторонникам, которые чувствуют разочарование от результатов четырех лет ее президентского срока. По-видимому, это им адресовано обещание изменить состав кабинета министров еще до конца текущего года.

Новый лозунг получила и кампания Александра Стояногло. Теперь на его агитпродукции красуются слова "Молдова решает".

"Суть этого лозунга состоит в том, что это сами люди решают свое будущее — не элиты, не те, кто владеет телевидением, Центризбиркомом или прокуратурой", — говорит Би-би-си Влад Батрынча из Партии социалистов.

Впрочем, что еще изменилось в кампании Стояногло после его вполне прогнозированного выхода во второй тур, сказать довольно сложно.

Никаких нестандартных ходов или запоминающихся сюжетных поворотов в его нарративе не появилось. Многотысячных митингов своих сторонников он не созывал. А стрим с ответами на вопросы, организованный за три дня до решающей даты, набрал и вовсе неприличное для финалиста выборов президента количество просмотров: в разгар прямого эфира за ним наблюдали четыре сотни человек в фейсбуке кандидата и чуть меньше трехсот пользователей телеграма.

Если воспринимать состоявшиеся в минувшее воскресенье дебаты как шанс для Стояногло зарекомендовать себя как потенциального лидера молдавской оппозиции, то он им не воспользовался. Более уверенно, агрессивно и подготовленно выглядела в лобовом столкновении кандидатов более опытная, да и просто лучше разговаривающая по-румынски Санду.

Нужно вспомнить и о том, что сразу после объявления результатов первого тура Александру Стояногло пришлось сразу столкнуться с кампанией хейта в интернете. Его недоброжелатели активно распространяли в соцсетях фейковую цитату Штефана Великого, героя молдавского народа, почитаемого как святого. В ней воевода якобы проклинал "тех молдаван, которые возведут турка на трон моей страны". Стояногло — этнический гагауз, представитель тюркского народа, поэтому намек читался явно: настоящие молдаване не должны допустить инородца в президентский дворец.

Сам Стояногло назвал эти нападки закономерным последствием политики действующей власти. Майя Санду и ее партия осудили хейтеров, а глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану предупредил, что пользователей, которые распространяли ксенофобские высказывания, могут привлечь к ответственности.

Социолог Василе Кантаржи отказывается прогнозировать итоги второго тура президентских выборов: "Борьба будет жесткой. 50 на 50, примерно как на референдуме".

Но это утверждение справедливо, если бы выборы прошли по-честному. "Масштаб скупки голосов очень велик, колоссален. Он в состоянии перевернуть процентное распределение голосов, отданных за кандидатов во втором туре", — добавляет Кантаржи.

Результаты опросов, опубликованных перед первым туром, показывали, что Майя Санду с небольшим отрывом, но опередила бы Александра Стояногло в гипотетическом финале выборов.

Однако существенное расхождение предвыборных соцопросов с реальными результатами первого тура голосования заставляет относиться к этим цифрам крайне осторожно.

Поэтому судьба выборов в Молдове остается неопределенной, а собеседники Би-би-си — и в разных политических лагерях, и среди внепартийных участников политического процесса — не исключают того, что результаты выборов будут устанавливаться если не под давлением улицы, то в судах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2181720-borba-budet-zhestkoy-glavnoe-o-finale-vyborov-v-moldove/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Российские дроны в Херсоне стали целенаправленно охотиться на мирных жителей. Есть видео, доказывающие это Революция, которую Украина упустила: почему оптоволоконные дроны меняют все на поле боя Китай отчитался об очередной успешной космической миссии. Почему это тревожит США?

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie