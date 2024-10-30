Новые подробности дела об убийстве детей в Саутпорте. Почему Даунинг-стрит обвиняют в сокрытии информации?

В деле о нападении с ножом на детский танцевальный клуб в английском городе Саутпорт появились новые обстоятельства. 18-летнему Акселю Рудакубане, обвиняемому в убийстве трех девочек, предъявлены два новых обвинения, одно из которых по статье о терроризме. В этой связи у оппозиции возникли вопросы к правительству лейбористов и к полиции — не утаивают ли они от общественности важную информацию.

29 июля этого года в Саутпорте, расположенном неподалеку от Ливерпуля на севере Англии, подросток (на тот момент ему было 17 лет) совершил нападение на детский танцевальный клуб во время занятий. От ножевых ранений две девочки умерли на месте, еще одна скончалась позднее в больнице.

Еще пять детей и двое взрослых были тяжело ранены.

Нападавший вскоре был задержан. Подростку были предъявлены обвинения в убийстве 7-летней Элси Дот Станкомб, 9-летней Алисы Дасильвы Агиар и 6-летней Биби Кинг. Тогда британская полиция заявила, что не рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.

Однако накануне стало известно, что Рудакубане также предъявлено обвинение в производстве биологического токсина в нарушение статьи 1 Закона о биологическом оружии 1974 года.

Кроме того, его обвиняют в хранении документа в формате PDF, содержащего информацию, которая может быть полезна лицу, совершающему или готовящему террористический акт в нарушение статьи 58 Закона о терроризме 2000 года.

Это означает, что теперь этим делом занимается департамент полиции по борьбе с терроризмом и рассматривает его как теракт.

Согласно процедуре, чтобы предъявить кому-либо обвинение в соответствии с Законом о биологическом оружии, Королевская прокуратура должна получить согласие государственных инстанций — генпрокурора, его заместителя или министра юстиции.

Как стало известно Би-би-си, запрос на такое согласие действительно был недавно подан и получен в течение нескольких дней.

Эти обстоятельства вызывают вопросы в руководстве оппозиции, которой теперь является Консервативная партия.

Консерваторы заявляют, что правительству лейбористов необходимо ответить на ряд вопросов. Они полагают, что столь важная информация по такому резонансному делу, возможно, специально утаивалась от общественности.

"В течение нескольких месяцев нам говорили, что это не было инцидентом, связанным с терроризмом, и вдруг мы узнаем, что этот человек, подозреваемый, предположительно читал руководства "Аль-Каиды" и имел доступ к опасным веществам, таким как рицин", — заявил член парламента Роберт Дженрик.

По его словам, учитывая масштаб общественной значимости этого дела, такая информация должна была быть обнародована сразу.

После нападения в Саутпорте сразу в нескольких городах центра и севера Англии начались демонстрации протеста против иммигрантов (родители Рудакубаны родом из Руанды). Местами происходили стычки с полицией, десятки человек были арестованы, многие — ранены.

Представитель офиса премьер-министра заявил, что неверно предполагать, будто правительство специально не разглашало факты.

В полиции тоже объясняют, что обнародование подробностей незавершенного расследования происходит лишь в исключительных случаях.

Однако оппозиция как раз считает данный случай исключительным, поскольку речь идет о биологическом оружии.

По словам сотрудников отдела по борьбе с терроризмом, расследование было долгим и сложным, и, учитывая тяжесть обвинений, проводилось особенно тщательно.

В среду утром подсудимый Аксель Рудакубана предстал по видеосвязи перед Вестмистерским магистратским судом.

Джонатан Холл, независимый эксперт по законодательству о терроризме, сказал в комментарии Би-би-си, что расследование может затянуться из-за огромного количества информации, которую необходимо просмотреть на устройстве подозреваемого.