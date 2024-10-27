Узбекистан впервые выбирает парламент по смешанной системе

Впервые в истории Узбекистана выборы в законодательную палату парламента проходят по смешанной избирательной системе, передает NUR.KZ со ссылкой на NUR.KZ со ссылкой на ЦИК страны.

Как сообщили в ЦИК Узбекистана, выборы в стране в этом году проводятся на основе смешанной избирательной системы, основанной на Конституции страны в новой редакции и национальном избирательном законодательстве.

"Эта система позволяет 75 депутатам Законодательной палаты избираться по одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе, еще 75 - по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам", - говорится в сообщении.

По информации Центризбиркома Узбекистана, создано 10717 избирательных участков, 56 из них - в 39 государствах. Зарегистрировано 19,8 миллиона избирателей. В досрочном голосовании 16-23 октября приняли участие более миллиона избирателей.

За кресла депутатов борются представители пяти политических партий страны: движение предпринимателей и деловых людей-Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш", Экологическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, а также Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат".

Отмечается, что за выборами наблюдают более 800 зарубежных и международных наблюдателей.

Сегодня также подведены итоги парламентских выборов в Грузии. По данным Русской службы BBC, правящая партия "Грузинская мечта" опережает оппозиционные партии на парламентских выборах, свидетельствуют первые результаты Центризбиркома. Оппозиция отказывается признавать результаты этих выборов и анонсируют акции протеста.