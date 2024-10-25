Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

В Лиссабоне начались беспорядки после убийства полицейскими темнокожего мужчины

Опубликовано:

Португалия
Государственный флаг Португалии. Фото: pexels.com

В португальской столице с начала недели продолжаются массовые беспорядки. Они начались после того, как в ночь на понедельник в ходе полицейской операции в многонациональном пригороде Амадора на северо-западе Лиссабона был застрелен темнокожий мужчина.

Как сообщают власти страны, на следующий день после смерти 43-летнего Одаира Мониса, уроженца Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса), на улицы столицы вышли несколько десятков агрессивно настроенных протестующих, которые начали бросать булыжники, поджигать автобусы, полицейские автомобили и мусорные баки.

Полиции удалось разогнать участников акции, однако следующей ночью беспорядки возобновились.

К вечеру среды власти Лиссабона сообщили, что за две ночи в столице Португалии и её окрестностях полицейские пересекли уже около 60 инцидентов, в ходе которых двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы от ударов камнями, а еще двое — лёгкие ножевые ранения.

В заявлении полиции также сообщается, что в ходе беспорядков протестующие сожгли два автобуса и "девять других транспортных средств", а также сильно повредили два полицейских автомобиля.

Все начавшиеся пожары удалось потушить, а трое участников выступлений были задержаны сотрудниками полицейских спецподразделений.

Однако беспорядки продолжились. К вечеру четверга португальская полиция сообщила об аресте за последние сутки уже 13 человек (не уточнив, входят ли в это число трое задержанных накануне).

Кроме того, городским властям удалось установить личности ещё 18 человек, принимавших участие в погромах, прошедших в разных районах Лиссабона.

Сейчас полиция ведет розыск подозреваемых.

Что случилось в понедельник

Как утверждают в полиции, в ночь на понедельник патрульная группа преследовала вооруженного ножом 43-летнего темнокожего мужчину.

По ее данным, заметив полицейский автомобиль, мужчина разбил припаркованную рядом машину, а когда полицейские приблизились, попытался на них напасть. Офицеры открыли огонь, в результате чего нападавший был ранен и доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Узнав об этом, некоторые жители Лиссабона обвинили полицию в чрезмерном применении силы и расовой дискриминации.

Правозащитная группа SOS Racismo заявила, что Одаира Монис стал лишь очередной жертвой в длинном списке убитых полицией темнокожих.

Полицейское руководство пообещало провести по факту применения чрезмерной силы собственное внутреннее расследование.

Глава МВД Португалии Маргарида Бласко заявила, что правоохранители и далее будут принимать все возможные усилия для пресечения беспорядков и привлечения к ответственности их организаторов и участников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2178794-v-lissabone-nachalis-besporyadki-posle-ubiystva-policeyskimi-temnokozhego-muzhchiny/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: «Маленький принц» за огромные деньги. Редкая копия шедевра Сент-Экзюпери продается за $1,25 млн В Лиссабоне начались беспорядки после убийства полицейскими темнокожего мужчины Турция нанесла удары по позициям курдов. Это ответ на нападение на аэрокосмическую компанию под Анкарой

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie