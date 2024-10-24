Страны Содружества требуют от Британии репараций за рабство. Лондону эта идея не нравится

Как стало известно Би-би-си, главы правительств ряда стран Содружества наций готовятся бросить вызов Соединенному Королевству: они задумали поставить вопрос о возмещении ущерба от трансатлантической работорговли в XVI-XIX веках, несмотря на явное нежелание Великобритании его обсуждать.

Даунинг-стрит настаивает, что этот вопрос не стоит на повестке дня саммита 56 стран Содружества (знакомое многим в мире название "Британское содружество" устарело в 1949 году; все члены Содружества равны между собой, а некоторые из них, как Мозамбик и Руанда, даже никогда не были британскими колониями). Саммит начнется на Самоа в пятницу.

Однако по сведениям из дипломатических источников, чиновники ведут переговоры о соглашении, в котором будут предусмотрены дальнейшие исследования и начало "содержательного разговора" по этому вопросу. В итоге Великобритания потенциально окажется должна другим странам миллиарды фунтов в качестве репараций.

Фредерик Митчелл, министр иностранных дел Багамских островов, сказал Би-би-си: "Если затрагивать эту тему, может потребоваться время, чтобы ее к ней стали относиться всерьез, но это обязательно произойдет".

Би-би-си ознакомилась с текущим проектом коммюнике саммита. В нем говорится: "Главы [государств и правительств], принимая к сведению призывы к обсуждению репарационной справедливости в отношении трансатлантической торговли порабощенными африканцами и эксплуатации их труда… согласились, что пришло время для содержательного, правдивого и уважительного разговора в направлении формирования общего будущего, основанного на справедливости".

В тексте говорится, что главы правительств будут играть "активную роль в проведении дискуссий, направленных на устранение этих последствий", и что они согласились "уделять приоритетное внимание и содействовать проведению дальнейших и дополнительных исследований трансатлантической работорговли и эксплуатации рабского труда".

Этот текст не окончательный. Его выработали дипломаты в преддверии саммита. Британской стороне удалось лишь не допустить принятия отдельной декларации по этому вопросу.

Великобритания не хотела, чтобы в коммюнике содержались упоминания о репарационной справедливости, но на данный момент ей приходится мириться с тем, что в него войдут три полных абзаца, в которых подробно изложена позиция Содружества.

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, репарации за рабство могут принимать разные формы, включая финансовые репарации, списание долгов, официальные извинения, образовательные программы, создание музеев, экономическую поддержку и помощь в области здравоохранения.

Официальные представители Карибского сообщества (КАРИКОМ), представляющего страны Карибского бассейна, попытались расширить вопрос, чтобы он охватывал не только работорговлю через Атлантику, но и Тихоокеанский регион.

В проекте коммюнике говорится, что большинство государств-членов имеют общий исторический опыт, связанный с этой практикой.

В документе также прямо говорится о практике, когда жителей тихоокеанских островов путем обмана или похищения превращали в рабов или дешевую рабочую силу в колониях по всему региону.

По словам дипломатов, сейчас ожидается, что репарации станут главным пунктом повестки дня следующего саммита Содружества, который пройдет через два года в одной из стран Карибского бассейна (вероятнее всего, как считается, в Антигуа и Барбуде).

В преддверии саммита этого года лидеры стран Содружества все чаще призывали Великобританию извиниться и выплатить репарации за историческую роль страны в работорговле, которые могут исчисляться триллионами фунтов стерлингов.

В докладе, опубликованном в прошлом году Вест-Индским университетом и поддержанном судьей Международного суда ООН Патриком Робинсоном, был сделан вывод, что Великобритания должна выплатить более 18 млрд фунтов в качестве репараций за свою роль в рабстве в 14 странах Карибского бассейна.

Король Карл встретился c жителями Самоа. Фото: Chris Jackson/Getty Images

В минувшие выходные премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис во время визита замминистра иностранных дел Великобритании баронессы Чапман сказал ей, что борьба за репарации не окончена.

Сайт правительства Багамских островов цитирует его заявление: "Призыв к возмещению ущерба — это не просто финансовая компенсация. Речь идет не о финансовой компенсации. Речь идет о том, чтобы признать долгосрочные последствия многовековой эксплуатации и обеспечить честное и добросовестное решение вопроса наследия рабства".

"Карибские нации едины в своем требовании справедливости для поколений, которые были до нас, и тех из нас, кто все еще живет с этой жестокой историей", — сказал Дэвис.

Представитель правительства Великобритании заявил, что не будет комментировать утечку проекта коммюнике, но добавил: "Вопрос о репарациях не стоит на повестке дня встречи глав правительств стран Содружества. Позиция правительства не изменилась — мы не платим репарации. Мы хотим использовать саммит для обсуждения общих возможностей, которые мы можем раскрыть во всем Содружестве — включая обеспечение большего экономического роста".

Комментарий Даунинг-стрит о том, что вопрос о возмещении ущерба не стоит на повестке дня, формально не противоречит фактам. Но он возмутил некоторых министров стран Карибского бассейна, поскольку очевидно, что этот вопрос все равно будет обсуждаться на саммите. Вопросов, которые обсуждаются на саммитах Содружества подобным образом, хотя они в официальную повестку не включены, довольно много.

Кир Стармер приземлился на Самоа поздно вечером в среду, став первым действующим главой британского правительства, посетившим это островное государство Тихого океана.

Общаясь с журналистами в самолете, он сказал, что хотел бы обсудить с лидерами Содружества текущие проблемы, особенно изменение климата, а не вопросы прошлого.

"Больше всего их интересует, можем ли мы помочь им, работая, например, с международными финансовыми институтами, разработать такие пакеты поддержки, которые им сейчас нужны в связи с теми проблемами, с которыми они сталкиваются, — сказал он. — Именно на этом я собираюсь сосредоточиться — а не на том, что в итоге превратится в очень, очень долгие бесконечные дискуссии о репарациях за прошлое".

"Конечно, рабство отвратительно для всех, в этом нет никаких сомнений. Но с моей точки зрения… я лучше засучу рукава и буду работать с ними над текущими проблемами, которые ждут нас в будущем, чем тратить кучу времени на прошлое", — сказал премьер.

Саммит официально откроет король Карл, прибывший в Самоа с четырехдневным визитом в среду.

Во время визита в Кению в прошлом году король выразил "величайшую скорбь и сожаление" по поводу "неправомерных действий" колониальной эпохи. Однако официальных извинений монарх не принес — для этого потребовалось бы согласие правительства.

Как отмечает Джеймс Ландейл, некоторые страны за пределами Карибского бассейна не без сочувствия относятся к позиции Великобритании и хотят, чтобы саммит занимался текущими проблемами, например изменением климата, которое негативно сказывается на многих странах Содружества, около половины из которых — малые островные государства.

Но страны Карибского бассейна, похоже, полны решимости продолжать настаивать на этом вопросе.

Все три кандидата, которые надеются быть избранными в эти выходные на пост следующего генерального секретаря Содружества — Ширли Бочвей из Ганы, Джошуа Сетипа из Лесото и Мамаду Тангара из Гамбии, — ясно дали понять, что поддерживают репарации.