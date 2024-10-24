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Бастующие работники Boeing отвергли новое предложение руководства компании

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Штаб-квартира Boeing в Чикаго
Штаб-квартира Boeing в Чикаго. Фото: Scott Olson/Getty Images

Бастующие работники заводов Boeing отвергли новое предложение руководства компании по увеличению их заработной платы на 35%, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Рабочие завода Boeing отклонили предложение нового трудового договора, который предусматривал увеличение заработной платы на 35% в течение следующих четырех лет.

По данным Международной ассоциации машиностроителей и работников аэрокосмической промышленности, представляющей 33 тысячи бастующих рабочих, около 64% членов профсоюза проголосовали против предварительного соглашения. При этом процент оппозиционно настроенных членов профсоюза уменьшился по сравнению с сентябрем, когда 94% отвергли первое предложение компании.

Однако текущая ситуация остается неблагоприятной для руководства, рассчитывающего возобновить производство.

Boeing был вынужден приостановить производство моделей авиалайнеров 767 и 777 в Сиэтле более чем на месяц, что негативно повлияло на финансы компании.

Забастовка, требующая повышения зарплаты на 40% и увеличения пенсионных выплат, стала первым крупным трудовым конфликтом в Boeing за 16 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2178444-bastuyushchie-rabotniki-boeing-otvergli-novoe-predlozhenie-rukovodstva-kompanii/

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