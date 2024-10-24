Бастующие работники Boeing отвергли новое предложение руководства компании

Бастующие работники заводов Boeing отвергли новое предложение руководства компании по увеличению их заработной платы на 35%, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Рабочие завода Boeing отклонили предложение нового трудового договора, который предусматривал увеличение заработной платы на 35% в течение следующих четырех лет.

По данным Международной ассоциации машиностроителей и работников аэрокосмической промышленности, представляющей 33 тысячи бастующих рабочих, около 64% членов профсоюза проголосовали против предварительного соглашения. При этом процент оппозиционно настроенных членов профсоюза уменьшился по сравнению с сентябрем, когда 94% отвергли первое предложение компании.

Однако текущая ситуация остается неблагоприятной для руководства, рассчитывающего возобновить производство.

Boeing был вынужден приостановить производство моделей авиалайнеров 767 и 777 в Сиэтле более чем на месяц, что негативно повлияло на финансы компании.

Забастовка, требующая повышения зарплаты на 40% и увеличения пенсионных выплат, стала первым крупным трудовым конфликтом в Boeing за 16 лет.