Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

В Судане сбили грузовой Ил-76. На его борту могли быть россияне

Опубликовано:

Самолет Ил-76 на взлетной полосе
Ил-76. Иллюстративное фото: Giuseppe Cacace / AFP via Getty Images

Над суданской провинцией Северный Дарфур, где идут бои между регулярной армией и военизированной организацией «Силы быстрого реагирования» (RSF), сбили грузовой самолет Ил-76, в составе экипажа которого могли быть граждане России.

Посольство России в Судане заявило, что проверяет эту информацию.

«Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», — говорится в сообщении.

Судя по данным сервиса Aviation Safety Network, который собирает информацию об авиационных происшествиях, потерпевший крушение самолет — Ил-76Т с регистрационным номером EX-76011.

Оператором воздушного судна является компания New Way Cargo, самолет совершал рейс из международного аэропорта «Рас-эль-Хайма» (ОАЭ) в город Амджарас в соседнем с Суданом Чаде.

Как сообщил портал Sudan War Monitor, специализирующийся на освещении войны в Судане, бойцы RSF предположительно по ошибке сбили Ил-76 около 4 часов утра по местному времени, приняв его за бомбардировщик суданских военных.

«Доказательства, полученные в том числе после анализа обломков, свидетельствуют о том, что самолет на самом деле был частью воздушного моста, спонсируемого ОАЭ в поддержку самих RSF. Ликующие бойцы на земле, которые снимали обломки, похоже, не поняли, что они сбили грузовой самолет, использовавшийся для их собственных поставок и логистики», — пишет издание.

Sudan War Monitor обращает внимание на то, что в одном из видео с места падения самолета крупно показан пропуск киргизского аэропорта «Манас» с именем и должностью обладателя, сотрудника компании Airline Transport Incorporation FZC, а у другого члена экипажа был найден российский паспорт.

Портал поясняет, что компания Airline Transport Incorporation FZC базируется в Объединенных Арабских Эмиратах.

Российская пресса называет имена обоих этих предполагаемых членов экипажа; официальных подтвержденных заявлений о личностях погибших пока не было.

Власти ОАЭ ранее заявляли, что отправляют гуманитарные грузы в Судан и не поставляют военное оборудование ни одной из сторон конфликта.

Летом правозащитная организация Amnesty International сообщала по результатам исследования, что оружие и боеприпасы, произведенные в таких странах, как Китай, Россия, Сербия, Турция, ОАЭ и Йемен, в больших количествах импортируются в Судан, а затем в некоторых случаях перенаправляются в Дарфур.

«Постоянный приток оружия в Судан продолжает приводить к гибели и страданиям мирного населения в огромных масштабах, — говорилось в заявлении Amnesty. — Очевидно, что существующее эмбарго на поставки оружия, которое в настоящее время распространяется только на Дарфур, совершенно неадекватно и должно быть обновлено и распространено на весь Судан».

В июне правительство Судана обвинило ОАЭ в разжигании войны путем предоставления оружия военизированным формированиям. Эмираты назвали подобные обвинения смехотворными и заявили о «злоупотреблении со стороны одной из воюющих сторон».

Эксперты ООН, которые следят за соблюдением эмбарго на поставки оружия, в январе сообщали о «достоверных» доказательствах того, что ОАЭ несколько раз в неделю отправляют оружие RSF из Чада.

Эти обвинения в Абу-Даби также отрицали и приглашали наблюдателей ООН посетить полевой госпиталь, построенный в Амджарасе.

Также появлялись сообщения об использовании обеими сторонами конфликта иностранных беспилотников. Журналисты Би-би-си подробно анализировали эти данные.

В июне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд повторила призыв Вашингтона к внешним силам «прекратить разжигать и затягивать конфликт и способствовать зверствам, посылая оружие в Судан».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2177085-v-sudane-sbili-gruzovoy-il-76-na-ego-bortu-mogli-byt-rossiyane/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Ангелы Victoria's Secret снова на подиуме. Чем недовольны критики? Куба осталась без электричества после аварии на главной ТЭЦ страны Битва за храм в Черкассах. Прихожане Православной церкви Украины и УПЦ подрались за контроль над главным собором города

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie