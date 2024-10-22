В Судане сбили грузовой Ил-76. На его борту могли быть россияне

Над суданской провинцией Северный Дарфур, где идут бои между регулярной армией и военизированной организацией «Силы быстрого реагирования» (RSF), сбили грузовой самолет Ил-76, в составе экипажа которого могли быть граждане России.

Посольство России в Судане заявило, что проверяет эту информацию.

«Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», — говорится в сообщении.

Судя по данным сервиса Aviation Safety Network, который собирает информацию об авиационных происшествиях, потерпевший крушение самолет — Ил-76Т с регистрационным номером EX-76011.

Оператором воздушного судна является компания New Way Cargo, самолет совершал рейс из международного аэропорта «Рас-эль-Хайма» (ОАЭ) в город Амджарас в соседнем с Суданом Чаде.

Как сообщил портал Sudan War Monitor, специализирующийся на освещении войны в Судане, бойцы RSF предположительно по ошибке сбили Ил-76 около 4 часов утра по местному времени, приняв его за бомбардировщик суданских военных.

«Доказательства, полученные в том числе после анализа обломков, свидетельствуют о том, что самолет на самом деле был частью воздушного моста, спонсируемого ОАЭ в поддержку самих RSF. Ликующие бойцы на земле, которые снимали обломки, похоже, не поняли, что они сбили грузовой самолет, использовавшийся для их собственных поставок и логистики», — пишет издание.

Sudan War Monitor обращает внимание на то, что в одном из видео с места падения самолета крупно показан пропуск киргизского аэропорта «Манас» с именем и должностью обладателя, сотрудника компании Airline Transport Incorporation FZC, а у другого члена экипажа был найден российский паспорт.

Портал поясняет, что компания Airline Transport Incorporation FZC базируется в Объединенных Арабских Эмиратах.

Российская пресса называет имена обоих этих предполагаемых членов экипажа; официальных подтвержденных заявлений о личностях погибших пока не было.

Власти ОАЭ ранее заявляли, что отправляют гуманитарные грузы в Судан и не поставляют военное оборудование ни одной из сторон конфликта.

Летом правозащитная организация Amnesty International сообщала по результатам исследования, что оружие и боеприпасы, произведенные в таких странах, как Китай, Россия, Сербия, Турция, ОАЭ и Йемен, в больших количествах импортируются в Судан, а затем в некоторых случаях перенаправляются в Дарфур.

«Постоянный приток оружия в Судан продолжает приводить к гибели и страданиям мирного населения в огромных масштабах, — говорилось в заявлении Amnesty. — Очевидно, что существующее эмбарго на поставки оружия, которое в настоящее время распространяется только на Дарфур, совершенно неадекватно и должно быть обновлено и распространено на весь Судан».

В июне правительство Судана обвинило ОАЭ в разжигании войны путем предоставления оружия военизированным формированиям. Эмираты назвали подобные обвинения смехотворными и заявили о «злоупотреблении со стороны одной из воюющих сторон».

Эксперты ООН, которые следят за соблюдением эмбарго на поставки оружия, в январе сообщали о «достоверных» доказательствах того, что ОАЭ несколько раз в неделю отправляют оружие RSF из Чада.

Эти обвинения в Абу-Даби также отрицали и приглашали наблюдателей ООН посетить полевой госпиталь, построенный в Амджарасе.

Также появлялись сообщения об использовании обеими сторонами конфликта иностранных беспилотников. Журналисты Би-би-си подробно анализировали эти данные.

В июне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд повторила призыв Вашингтона к внешним силам «прекратить разжигать и затягивать конфликт и способствовать зверствам, посылая оружие в Судан».