"Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты". Большое интервью Юлии Навальной Би-би-си

22 октября одновременно на 26 языках, в том числе на русском, выходит книга Алексея Навального "Патриот". Это автобиография политика и его дневники, написанные им в заключении, после задержания в аэропорту "Шереметьево" в январе 2021 года. Он вел их до самой смерти в заполярной колонии в поселке Харп 16 февраля 2024 года. Накануне выхода книги вдова политика Юлия Навальная дала большое интервью обозревателю Би-би-си Кейти Разалл.

Навальная рассказала, что помогает ей справляться с горем потери мужа, каким она видит свое будущее и заявила о планах баллотироваться в президенты России по возвращению на родину.

Она также обсудила с Би-би-си, почему российские оппозиционеры все время конфликтуют друг с другом, как Алексею Навальному удавалось сохранить свое чувство юмора даже в заключении, почему он решил вернуться в Россию после попытки отравления и стоило ли оно того.

Это интервью Юлия Навальная дала на английском языке, за исключением ее обращения к россиянам — на русском.

Прежде Юлия Навальная редко давала интервью — по крайней мере тогда, когда ее муж, лидер российской оппозиции Алексей Навальный, был на свободе и жив. Она была рядом с ним на протестных митингах и на предвыборных снимках, когда он баллотировался в мэры Москвы в 2013 году; Алексей Навальный даже сказал в одном из интервью, что политические взгляды его жены радикальнее его собственных — но публичным политиком Юлия Навальная не была, и это был ее личный сознательный выбор.

Все изменилось в феврале 2024 года, когда стало известно о неожиданной и странной смерти Алексея Навального в заполярной колонии, где он отбывал многолетний срок. Отказ выдавать тело политика родственникам только усиливал подозрения его родных и коллег, что смерть Навального не была естественной. Они назвали ее убийством.

И тогда Юлии Навальной пришлось стать политиком. В день смерти Алексея Навального, стоя на трибуне Мюнхенской конференции по безопасности, она обвинила в убийстве мужа Владимира Путина и призвала мировое сообщество не дать ему избежать наказания.

Спустя три дня после этого она заявила, что продолжит дело супруга. Теперь в интервью Би-би-си она говорит, что попробует сделать то, что не смог ее муж: участвовать в выборах президента России.

Би-би-си: Можете ли вы представить себя политиком, каким был Алексей?

Юлия Навальная: Да. Меня поддерживают много людей, и я хочу в ответ поддержать их. Многие сторонники Алексея были вынуждены уехать из России, но миллионы — остались. Они живут в условиях сильного давления и репрессий, но мне очень важно поддерживать с ними связь.

Би-би-си: Видите ли вы себя кандидатом в президенты? Это ваша цель сейчас?

Юлия Навальная: Моя цель — приблизить и сделать возможными перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты.

Но пока Владимир Путин остается у власти, возращение в Москву «к сожалению, невозможно», считает Юлия. Она напоминает, что не смогла приехать в свой родной город даже на похороны мужа, опасаясь ареста. Сейчас в России против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в экстремистской организации, под которым власти подразумевают основанный ее мужем Фонд борьбы с коррупцией.

Навальная признает, что она "не волшебник и не знает секрета", как немедленно добиться перемен в России. "Если ты не можешь сделать что-то большое сразу, делай что-то маленькое каждый день, и чем больше людей будут так поступать, тем скорее настанет время перемен", — говорит она.

Би-би-си: Сейчас российская оппозиция раздроблена. Как вы думаете, вы сможете ее объединить?

Юлия Навальная: Для меня очень важно быть с людьми, которые поддерживали моего мужа и теперь поддерживают меня. Российская оппозиция находится в трудной ситуации. Многие в изгнании, многие в депрессии, они разочарованы… Я — нет. Несмотря на все ужасные события, произошедшие в моей жизни, я верю, что когда-нибудь все должно измениться, рано или поздно.

Би-би-си: Но почему оппозиция борется сейчас друг с другом, а не с Путиным?

Юлия Навальная: Я так не думаю. Я считаю, что у нас общий враг — Владимир Путин. Вы живете в демократической стране вас есть разные политические партии, они борются друг с другом за власть. У нас та же ситуация. Даже противники Владимира Путина могут иметь разные взгляды и цели. Это нормально, что политики конкурируют друг с другом.

"Прежним уже ничего не будет"

Юлия Навальная познакомилась со своим будущим мужем, когда им было чуть больше 20 лет. Когда она в разговоре с Би-би-си вспоминает, была ли это для нее, как и для Алексея, любовь с первого взгляда, она впервые по-настоящему улыбается. Они прожили вместе почти четверть века и почти всегда были рядом. Юлия Навальная стала вдовой в 47 лет.

Би-би-си: Как вы справляетесь со смертью мужа?

Юлия Навальная: Меня часто об этом спрашивают, но я до сих пор не знаю, что отвечать.

Я очень занята, у меня много встреч и дел, в том числе с изданием книги. Это помогает мне быть — быть ок, скажем так. Прежним уже ничего не будет.

Би-би-си: Почему вам важно выпустить книгу о нем сейчас?

Юлия Навальная: Я хочу, чтобы его не забыли, чтобы люди по всему миру — даже уже знавшие его — узнали о нем больше. О его детстве — он много о нем рассказывает, о том, как он стал политиком, лидером российской политической оппозиции, как множество людей стали его сторонниками, стали разделять его позицию. Хочу, чтобы его голос даже после его смерти был громко слышен.

Алексей и Юлия Навальные. Фото: instagram.com/yulia_navalnaya

Книгу, которая выходит 22 октября, Алексей Навальный решил написать на больничной койке, когда немецкие врачи лечили его от последствий отравления разработанным в России ядом типа "новичок". Как показало расследование, которое провели соратники Навального, за отравлением стояли российские спецслужбы.

Но за смерть Навального в колонии несет ответственность лично Путин, уверена Юлия. Она говорила об этом много раз и повторяет в разговоре с Би-би-си. "У нас есть много доказательств этого, и мы все время получаем новые", — говорит она. Но что это за доказательства, она не считает правильным раскрывать сейчас, предлагая дождаться окончания расследования обстоятельств смерти своего мужа, которое ведут его коллеги, чтобы "получить цельную картину".

Кремль всегда отрицал какую-либо причастность к отравлению Навального в 2020 году и к его смерти в колонии.

В августе 2020 года, чтобы вывезти Навального на лечение в Германию, понадобились титанические усилия множества людей. Одним из самых громких и настойчивых голосов, требовавших отпустить Навального (он тогда был без сознания) за границу, был голос его жены.

Как следует из немногих уже опубликованных в прессе фрагментов книги, Навальный сам был инициатором ее написания, его желание поддерживали и издательства. Две другие причины довести дело до конца, как следует из отрывка, опубликованного изданием «Медиазона» (в реестре "иноагентов" в России), были драматичными — так их назвал сам Навальный.

"Если меня тут все-таки грохнут, то это будет память обо мне. Опять же, если грохнут, то семья получит гонорар и проценты от продаж. А они, по идее, должны быть. Уж если таинственное покушение химоружием, а потом трагическая смерть в тюрьме не продают книги, то я уж не знаю, что продает. Автора книги убивает злодей-президент — это же мечта отдела маркетинга", — шутил он. Чувство юмора, легко узнаваемое и давно знакомое его сторонникам, не изменяло ему ни в колонии, ни на больничной койке.

Би-би-си: Как ему удалось сохранить чувство юмора? Он шутил в колонии, он шутил в суде даже за день до смерти.

Юлия Навальная: Хотела бы я знать! Он всегда был таким, всегда был оптимистом, все годы, что я его знала. Я думаю, секрет в том, что он верил во все, что делал, и был убежден, что он сильнее всех (своих врагов), сильнее Путина, который его за это и ненавидел. Это была его суперспособность — смеяться над всеми этими людьми и быть сильнее даже в тюрьме.

Не все записи, сделанные Навальным для книги, сохранились или дошли до его семьи. Юлия говорит, что в последнее время у него было очень мало времени, меньше часа в сутки, чтобы что-то писать. Часть его записей просто исчезала, а другая — цензурировалась. Из того, что было у Алексея Навального накануне смерти в колонии, семье не отдали ничего, даже спустя восемь месяцев, напоминает она. "У него было не много личных вещей, но они важны для его родителей", — говорит Юлия.

Алексей Навальный. Фото: Matthew Chattle/Future Publishing via Getty Images

"Мы не могли прожить жизнь иначе"

По словам Юлии, она знала, что Алексей вернется в Россию, уже тогда, когда он еще был в берлинском госпитале.

Би-би-си: Почему вы решили вернуться?

Юлия Навальная: Не то что это мы решили. У нас не было дискуссии. Просто ты веришь человеку, с которым прожил так много лет, веришь в него, в его убеждения, в то, что он делает все правильно. И понимаешь, что тебе надо поддержать его в решении вернуться на родину, к его сторонникам, которым он хочет показать, что не надо бояться.

Это было трудное решение. Я знала, что он может оказаться в тюрьме. Очень сложно было не думать об этом все время. Но мы так жили много лет. И я никогда не просила его остаться.

И я никогда не позволяла себе думать, что он может быть убит.

Не все сторонники Алексея тогда поддержали его решение вернуться в Москву. Многие считали, что он сможет эффективнее бороться с режимом, находясь на свободе и за пределами России, в которой ему всегда будет грозить опасность. Но даже теперь, когда Навальный мертв, оглядываясь назад, его вдова не ставит под вопрос его выбор.

Би-би-си: Простите за тяжелый вопрос, и вы можете не отвечать на него, но сейчас, когда произошло все, что произошло (после его возвращения в Россию) — как вы думаете, стоило ли оно того?

Юлия Навальная: На ваш вопрос нет правильного ответа. Ничто не стоит человеческой жизни. Но я знаю, что мы не могли прожить нашу жизнь иначе. Я знаю, что все, что Алексей делал, было для него очень важным. И для меня, конечно, тоже.

Ее голос становится резким, когда она говорит о том, как мир отреагировал на убийство ее мужа. "Никакого ответа не было", — считает она. Введенные против сотрудников колонии санкции она считает смехотворными, полагая, что они их даже не заметили.

Би-би-си: Каким бы вы хотели видеть ответ международного сообщества?

Юлия Навальная: Я считаю, им надо меньше бояться Путина. Они опасаются действовать, считая, что он в ответ может сделать что-то еще хуже. Так не годится. В итоге Путин понимает, что он может продолжать делать что хочет. Думаю, он абсолютно доволен ситуацией.

Я хочу видеть его в тюрьме. Не где-то там в Гааге, в чистой камере, с компьютером и хорошим питанием. Я хочу, чтобы он оказался в российской тюрьме. Не только для того, чтобы он оказался в тех условиях, в которых был Алексей — для меня важно, чтобы он (на примере тюрьмы) увидел, до какого состояния он довел страну, и понял, что это его вина.

У вдовы главного политического соперника Владимира Путина нет ничего, что бы она хотела сказать человеку, которого она считает убийцей своего мужа. Но, отвечая на предложение Разалл, она говорит, что ей есть что сказать россиянам — и это слова, которые они уже слышали от Алексея Навального.

Переходя на русский язык после длинного разговора на английском, Юлия Навальная говорит: "Не сдавайтесь. Делайте каждый день что-то, чтобы приблизить конец этого режима. В один прекрасный день этот режим закончится и наша страна станет свободной, демократической, нормальной и обязательно счастливой страной".