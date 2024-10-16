США дали Израилю месяц на улучшение гуманитарной ситуации в Газе, пригрозив сокращением военной помощи

Американские власти предупредили Израиль, что могут сократить военную поддержку, если израильские власти не предпримут шаги для улучшения гуманитарной ситуации в пострадавшем от боевых действий секторе Газа и не обеспечат доставку гуманитарной помощи в анклав в течение 30 дней.

Это предупреждение прозвучало спустя год после начала военной операции в Газе, начатой после беспрецедентного нападения ХАМАС на Израиль.

В письме, которое было направлено в минувшее воскресенье министру обороны Израиля Йоаву Галанту, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин призвали принять конкретные меры и обеспечить увеличение помощи, поступающей в Газу, до прежнего уровня, сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Объем помощи, поступившей в Газу в сентябре, был самым низким за весь прошедший год. […] Чтобы повернуть гуманитарную ситуацию вспять, Израиль должен, начиная с сегодняшнего дня и в течение 30 дней принять конкретные меры", — говорилось в письме, о котором первым сообщило издание Axios.

В нем также перечислялись законы США, которые запрещают оказание военной помощи странам, которые препятствуют доставке американской помощи.

Госдепартамент заявил, что письмо носило конфиденциальный характер.

В письме Блинкен и Остин, в частности, призвали Израиль пропускать не менее 350 грузовиков с гуманитарной помощью в сутки, открыть пятый переход в Газу и не отдавать приказы об эвакуации палестинцев, когда в этом нет оперативной необходимости.

Израильский чиновник сообщил Axios, что "письмо получено и тщательно изучается сотрудниками израильских служб безопасности".

"Израиль серьезно относится к этому вопросу и намерен обсудить озабоченность, выраженную в этом письме, с нашими американскими коллегами", — сказал он.

Израильские власти ранее заявляли, что не препятствуют доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

В понедельник в Минобороны Израиля сообщали, что 30 грузовиков с помощью от Всемирной продовольственной программы ООН въехали в северную часть Газы через контрольно-пропускной пункт "Эрез".

Перед этим ООН заявляла, что на север в течение двух недель не поступала продовольственная помощь. Организация также предупреждала, что запасы жизненно важного продовольствия заканчиваются.