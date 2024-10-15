Россиянин чудом выжил после двух месяцев дрейфа в море у Камчатки (видео)

В России нашли лодку с пропавшим два месяца назад человеком. Всего в экспедиции участвовало трое: двое из них погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

В Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры России опубликовали информацию о том, что в Охотском море найден катамаран с пропавшими два месяца назад людьми.

12 августа текущего года прокуратура сообщила о "безвестном исчезновении группы людей, следовавшей на маломерном судне". Тогда стало известно, что 9 августа двое мужчин и пятнадцатилетний подросток, сын одного из них, выдвинулись в море на лодке катамаранного типа "Байкат 470" от мыса Перовского в сторону города Оха Сахалинской области.

После связь с ними была утеряна, местоположение оставалось неизвестным. Но сегодня ночью в прокуратуре сообщили о том, что пропавшее судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

"Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Также прокуроры опубликовали видео спасения мужчины.

По данным ИА "Камчатское время", погибшими оказались 49-летний Сергей Пичугин и его 15-летний сын Илья. Брат мужчины, 46-летний Михаил Пичугин, остался жив.

Лодку, как пишет издание, случайно обнаружил экипаж траулера "Ангел" примерно в 820 километрах севернее города Оха, куда направлялись мужчины и подросток.

По информации Telegram-канала Shot, у мужчины сильное обезвоживание и истощение организма - за время плавания он потерял около 50 кг.

Также новостной канал сообщает, что погибший 15-летний подросток во время летних каникул отправился с отцом и дядей на Сахалин, чтобы насладиться уникальной природой. Матери он рассказывал, что мечтает увидеть китов вживую.

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