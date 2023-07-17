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Австралийца и его собаку спасли в водах Тихого океана, где они дрейфовали с апреля

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Лодка в море
Лодка. Иллюстративное фото: David Ramos/Getty Images

Австралийский моряк Тим Шэддок, который провел почти три месяца в Тихом океане на сырой рыбе и дождевой воде, чувствует себя хорошо, сообщают врачи. 12 июля 51-летний австралиец и его собака Белла были спасены рыболовным траулером недалеко от побережья Мексики.

Шэддок, проживающий в Сиднее, увлекается морскими путешествиями. В апреле он решил преодолеть путь протяженностью более 6 тысяч километров – из Мексики во Французскую Полинезию.

Его небольшое судно вышло из мексиканского порта Ла-Пас, но через несколько недель из-за шторма электроника и системы радиосвязи вышли из строя, и с тех пор лодка дрейфовала в океанских водах.

Пока неясно, как проходили поиски австралийца, насколько они были масштабными и почему не давали результата целых два месяца; сообщается лишь, что 12 июля судно заметил вертолет, после чего к месту прибыл траулер, специализирующийся на ловле тунца.

"Я прошел через очень тяжелое испытание в море. Сейчас мне просто нужен отдых и хорошее питание. Я долгое время недоедал", – сказал Тим Шэддок журналистам австралийского телеканала 9 News, которые первыми написали о спасении моряка в минувшие выходные.

Сам Шэддок оценивает свое состояние как удовлетворительное. Подробности о состоянии его собаки не сообщаются.

По словам моряка, ему помогли выжить рыболовные сети, с помощью которых он добывал рыбу и употреблял ее в сыром виде вместе с собакой. Пили они дождевую воду. От солнца австралиец спасался под навесом своего судна.

Ожидается, что Шэддок и собака Белла некоторое время проведут в мексиканской больнице под наблюдением врачей.

Экипаж траулера Maria Delia, который пришел на помощь Шэддоку и его собаке, считает их спасение настоящим чудом.

По словам моряков, воды Тихого океана, особенно в северной его части, крайне опасны для небольших судов - именно такое было у австралийца.

Австралийский профессор Майк Типтон, специализирующийся на спасении людей в океане, сказал в интервью 9 News, что ситуация с Шэддоком – типичная иллюстрация поговорки о поиске иголки в стоге сена.

"Надо понимать, насколько мала лодка и насколько обширен Тихий океан. Шансы того, что ее можно найти, довольно малы", – считает он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028988-avstraliytsa-i-ego-sobaku-spasli-v-vodah-tihogo-okeana-gde-oni-dreyfovali-s-aprelya/

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