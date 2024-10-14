Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Более 60 дипучреждений Украины за рубежом получили письма о минировании

Опубликовано:

МИД Украины
МИД Украины. Иллюстративное фото: bpperry/Getty Images

Сегодня, 14 октября, более 60 зарубежных дипучреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства страны.

Министерство иностранных дел Украины ужесточило меры безопасности в ряде иностранных дипломатических учреждений на фоне анонимных сообщений о минировании, сообщает ведомство в Telegram-канале.

"В понедельник, 14 октября, более 60 зарубежных дипучреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий - это количество продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД", - отмечается в сообщении.

В МИД добавили, что в отдельных случаях дипучреждениям пришлось на время проверок приостановить консульское обслуживание.

Массированная волна анонимных сообщений о минировании не отразилась на деятельности дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Работа продолжается в штатном режиме, говорится в сообщении.

Глава ведомства Андрей Сибига поручил ужесточить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях. Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами стран пребывания, отмечается в заявлении.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2174238-bolee-60-dipuchrezhdeniy-ukrainy-za-rubezhom-poluchili-pisma-o-minirovanii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie