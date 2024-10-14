Более 60 дипучреждений Украины за рубежом получили письма о минировании

Сегодня, 14 октября, более 60 зарубежных дипучреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства страны.

Министерство иностранных дел Украины ужесточило меры безопасности в ряде иностранных дипломатических учреждений на фоне анонимных сообщений о минировании, сообщает ведомство в Telegram-канале.

"В понедельник, 14 октября, более 60 зарубежных дипучреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий - это количество продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД", - отмечается в сообщении.

В МИД добавили, что в отдельных случаях дипучреждениям пришлось на время проверок приостановить консульское обслуживание.

Массированная волна анонимных сообщений о минировании не отразилась на деятельности дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Работа продолжается в штатном режиме, говорится в сообщении.

Глава ведомства Андрей Сибига поручил ужесточить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях. Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами стран пребывания, отмечается в заявлении.