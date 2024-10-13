Бывший первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) находился с визитом в Северной Македонии, где, как сообщается, упал в обморок после речи в субботу. Ему было 69 лет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал Салмонда «монументальной фигурой шотландской и британской политики».

Он отметил, что Алекса Салмонда глубоко волновала судьба Шотландии, ее наследие, история и культура, а также люди, чьи интересы он много лет представлял как член парламента Шотландии и парламента Британии.

Алекс Салмонд. Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Нынешний первый министр Шотландии Джон Суинни сказал, что «глубоко потрясен и опечален» известием о смерти Салмонда, добавив, что «Алекс неустанно работал и бесстрашно боролся за страну, которую он любил, и за ее независимость».

Политический путь

Алекс Салмонд дважды возглавлял Шотландскую национальную партию, целью которой является выход Шотландии из состава Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, и привел ее к власти на выборах 2007 года.

Он был близок к осуществлению своей мечты о независимости Шотландии в 2014 году, но 55,3% шотландцев на референдуме о независимости проголосовали против.

После этого Салмонд ушел в отставку с поста лидера SNP.

В 2015 году он избрался в британский парламент, но затем проиграл в своем округе на внеочередных выборах 2017 года.

В том же году он устроился на пропагандистский российский телеканал RT, где вел еженедельную политическую программу «Шоу Алекса Салмонда».

В 2018 году он полностью вышел из Шотландской национальной партии, которая была небольшим образованием, когда он пришел в нее, а при нем стала доминирующей силой в шотландской политике.

В 2021 году Салмонд создал другую партию, выступающую за независимость Шотландии, — «Альба».

Трудный Салмонд

В политической карьере Алекса Салмонда было несколько весьма неоднозначных моментов.

В 2020 году Салмонд был оправдан по делу о попытке изнасилования и домогательствах.

Его ссора с экс-первым министром Шотландии Николой Стерджен — один из самых драматичных поворотов в шотландской политике, отголоски которого до сих пор ощущаются на политическом поле Шотландии.

В Лондоне на разных этапах тоже неодобрительно относились к методам управления Салмонда.

Одним из его критиков был лидер консерваторов Риши Сунак, но сегодня он отдал должное Алексу Салмонду.

«Алекс Салмонд был очень весомой фигурой в нашей политике. Хотя я не соглашался с ним по конституционному вопросу, нельзя было не признавать его умение вести дебаты или не видеть его страсть к политике. Пусть он покоится с миром», — написал Сунак на платформе Х.