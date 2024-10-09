На Флориду надвигается мощнейший ураган: миллионы американцев покидают свои дома (видео)

Угроза урагана "Милтон" для густонаселенного региона залива Тампа во Флориде привела к одной из крупнейших эвакуаций в истории штата, передает NUR.KZ.

На сайте The New York Post сообщается, что призыв к эвакуации получили более 5 миллионов человек. Жители Флориды прислушались к чиновникам и начали эвакуироваться с понедельника - дорожный трафик достиг 150% от обычного объема.

Движение выровнялось только к вечеру вторника, но и на этот момент многие шоссе забиты автомобилями уезжающих из штата американцев.

Ожидается, что ураган "Милтон" ударит по уязвимому региону залива Тампа поздним вечером среды или утром четверга. Отмечается, что этот район не подвергался прямому воздействию урагана более века.

Во вторник утром власти округа Хиллсборо, куда входит и Тампа, заявили, что эвакуирующимся жителям необходимо планировать прибытие в безопасное место к 7 часам утра среды, прежде чем на регионе начнет сказываться воздействие урагана "Милтон".

Распоряжения об эвакуации направлены на то, чтобы увести людей от смертоносного штормового нагона, а не от разрушительных ветров. Сообщается, что из-за строгих строительных норм Флориды большинство новых зданий могут выдержать даже сильный ураган, но при этом жители могут остаться без электричества, воды, канализации и других услуг.

Издание отмечает, что на этот раз к призывам эвакуироваться прислушались многие из тех, кто отказывался покидать жилье во время ранее приходящих в США стихийных бедствий.

В соцсети Х пользователи и новостные каналы размещают кадры с заторами на дорогах, ведущих из штата, опустевшими улицами оставленной жителями Флориды и визуальным моделированием того, как скажется на штате воздействие урагана "Милтон".

Напомним, также сообщалось, что президент США отложил поездки в Германию и Андолу из-за приближения урагана "Милтон", который может стать одним из самых разрушительных в регионе за последнее столетие.

Ранее в США бушевал ураган "Хелен". Мы писали о том, что без электричества из-за урагана остались более миллиона человек, уровень штормового нагона побил 100-летний рекорд, жителей Флориды, отказавшихся эвакуироваться, призвали написать свое имя на теле перманентным маркером для последующего опознания.

Далее ураган "Хелен" двинулся вглубь страны: мощный шторм вызвал проливные ливни, что привело к катастрофическому наводнению, которое размыло дороги, повредило системы водоснабжения и электроснабжения, оставило под водой целые кварталы и унесло десятки жизней от Флориды до южных Аппалачей.

1 октября сообщалось, что на юго-востоке США пропали без вести 600 человек, подтверждена гибель более 100. Ситуацию в регионе Байден описал так: "Уничтожены целые жилые районы, люди ждут новостей о своих близких, они не знают, все ли с ними в порядке, потому что не работает мобильная связь. Очень многие там не понимают, смогут ли они когда-нибудь вернуться домой - и есть ли еще эти дома".

4 октября стало известно, что ураган "Хелен" унес жизни более 200 человек в США. Он стал самым смертоносным ураганом после "Катрины".