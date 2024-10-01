Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Ураган "Хелен" ударил по Северной Каролине. На юго-востоке США пропали без вести 600 человек, подтверждена гибель более 100

Опубликовано:

Ураган "Хелен" во Флориде
Ураган "Хелен" во Флориде. Фото: x.com/weatherbryan

Ураган «Хелен» ударил по юго-востоку США и вызвал масштабные разрушения. В общей сложности погибли по меньшей мере 116 человек, большинство из которых жили в Северной и Южной Каролине, где последствия стихийного бедствия были наиболее серьезными.

Ранее ураган «Хелен» обрушился на Флориду, а затем направился в сторону Джорджии, обеих Каролин, и штатов Теннесси и Вирджиния.

Советник президента США Джо Байдена по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что «число жертв может достичь 600 человек, однако это пока не подтверждено».

«Мы знаем, что по меньшей мере 600 человек пропали без вести или их не могут найти», — сказала она.

Президент США Джо Байден пообещал на этой неделе посетить Северную Каролину, чтобы лично посмотреть на последствия урагана, и сделать все возможное для помощи пострадавшим.

Ситуацию в регионе Байден описал так: «Уничтожены целые жилые районы, люди ждут новостей о своих близких, они не знают, все ли с ними в порядке, потому что не работает мобильная связь. Очень многие там не понимают, смогут ли они когда-нибудь вернуться домой — и есть ли еще эти дома».

Больше всего от урагана пострадали горные районы штата Северная Каролина, где потоки воды смывали мосты и здания, разрушенными оказались целые деревни, а популярный у туристов город Ашвилл с населением около 95 тыс. человек оказался отрезан от внешнего мира.

Пока известно о по меньшей мере 46 погибших в Северной Каролине, а в соседней Южной Каролине число погибших составило 27 человек, передает CBS News — партнер Би-би-си в США.

Сотрудники экстренных служб пытаются добраться до пострадавших населенных пунктов, однако спасательная операция осложняется тем, что проехать по многим дорогам пока невозможно. Поэтому ожидается, что число жертв стихийного бедствия возрастет.

Только в округе Банком, центром которого является Ашвил, погибли по меньшей мере 30 человек. Пока неизвестна судьба около 1 тыс. жителей округа, их близкие пытаются с ними связаться, однако сделать это сложно, поскольку во многих регионах отсутствует электричество и мобильная связь.

По данным сайта Poweroutage.us, к утру понедельника из-за урагана без электричества оставались около 2,1 млн жилых домов и предприятий, в том числе около 500 тыс. — в Северной Каролине и Джорджии, а еще 750 тыс. — в Южной Каролине.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер заявил, что «Хелен» вызвал в штате разрушения «исторических масштабов», были уничтожены целые жилые районы.

«Это беспрецедентный шторм, — цитирует его агентство AFP. — Мы пытаемся обеспечить доставку всего необходимого. Невозможно даже описать физические и психологические последствия. Уровень воды в реках все еще растет, так что опасность пока не миновала».

Ожидается, что восстановительные работы после урагана «Хелен» обойдутся примерно в 95-110 млрд долларов.

Ожидается, что в понедельник ураган переместится в Атлантический океан. «Хелен» была присвоена четвертая категория, это второй по силе уровень урагана, скорость ветра в котором составляет до 240 км/ч.

Однако американские чиновники предупреждают, что вскоре по США могут ударить новые стихийные бедствия, поскольку сезон ураганов заканчивается только 30 ноября.

Ученые связывают частые и интенсивные стихийные бедствия последнего времени с изменениями климата.

Более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. Кроме того, чем теплее океаны, тем больше они испаряют воды, что питает штормовые системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167851-uragan-helen-udaril-po-severnoy-karoline-na-yugo-vostoke-ssha-propali-bez-vesti-600-chelovek-podtverzhdena-gibel-bolee-100/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Израиль нанес удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. До этого Нетаньяху заявил в ООН, что побеждает в войне У Земли вскоре появится «вторая луна», говорят ученые. Но совсем маленькая и только на два месяца Король Таиланда подписал закон об однополых браках. Теперь это первая страна Юго-Восточной Азии, признающая такие союзы

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie