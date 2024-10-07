Президентские выборы в Тунисе: согласно экзит-поллам, с большим отрывом побеждает действующий президент

Согласно данным экзит-полла, показанным по государственному телевидению Туниса, президент страны Каис Саид одерживает победу на президентских выборах, набрав 89,2% голосов. Независимый высший орган по выборам в Тунисе объявит официальные результаты выборов в понедельник вечером.

По данным избиркома, явка составила 27,7%.

Более десяти политиков выдвинули свои кандидатуры на выборах президента Туниса, однако избирательная комиссия утвердила только двоих. В сумме они набрали менее 11% голосов.

Один из оппонентов действующего президента Каиса Саида, Аячи Заммель, всего за пять дней до голосования был приговорен к 12 годам тюрьмы за фальсификацию документов.

Именно в Тунисе в конце 2010 года началась"арабская весна" — серия восстаний против автократических правителей в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В 2011 году в ходе массовых протестов в Тунисе был свергнут президент Зин аль-Абидин Бен Али, находившийся у власти более двух десятилетий, и ему пришлось бежать в Саудовскую Аравию.

Тунисскую революцию 2011 года часто называют единственным успехом "арабской весны" в регионе, но экономической или политической стабильности в стране добиться пока так и не удалось.

Каис Саид был избран президентом Туниса в 2019 году, а два года спустя распустил парламент, уволил премьер-министра и сосредоточил власть в своих руках. "Мы приняли эти решения… до тех пор, пока в Тунисе не восстановится общественный мир и пока мы не спасем государство", — объяснял тогда свои действия президент.

Сара Йеркес, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, специализирующаяся на Ближнем Востоке, сказала Би-би-си, что Саид "довел политическую и правовую ситуацию до такой степени, что конкурентов у него нет — он единственный жизнеспособный кандидат".

В ходе предвыборной кампании не было ни митингов, ни публичных дебатов, и почти все агитационные плакаты на улицах призывали голосовать за Саида.

Крупнейшая оппозиционная партия страны "Эннахда" заявила, что ее ведущих членов арестовывают в невиданных ранее количествах.

По данным Human Rights Watch, власти отстранили от участия в выборах еще восемь потенциальных кандидатов, возбудив против них уголовные дела и заключив в тюрьму.

В последние недели люди не раз выходили на улицы столицы Туниса, чтобы выразить протест против президента Саида и потребовать проведения свободных и честных выборов.

Саид — известный ученый-правовед. Победив на выборах 2019 года и набрав более 70% голосов, он пообещал "новый Тунис".

По словам Йеркес, он представлял более широкие слои населения страны, а не элиту, и обещал бороться с коррупцией и поставить на ноги экономику Туниса.

Саид пользовался огромной поддержкой, особенно среди молодежи.

После революции 2011 года Саид вошел в экспертный комитет по подготовке проекта новой конституции, которая была принята в 2014 году.

Именно эта деятельность во многом помогла ему победить на президентских выборах 2019 года, в которых он участвовал как независимый кандидат.

Но в 2021 году он распустил парламент и взял исполнительную власть в свои руки. Саид заявил тогда, что сам займется повесткой правительства с помощью нового главы кабмина. Однако политические силы Туниса расценили действия президента как госпереворот и первый шаг к диктатуре.

Свои действия Саид оправдывал тем, что ему нужны новые полномочия, чтобы разорвать порочный круг экономического упадка в стране.

В том же году в интервью New York Times он процитировал бывшего президента Франции Шарля де Голля, сказав: "С чего вы взяли, что в 67 лет я начну карьеру диктатора?".

За время правления Саида Тунис опустился с 53-го на 82-е место в индексе демократии, составляемом Economist Intelligence Unit.

Тунис продолжает страдать от нехватки рабочих мест. По данным Всемирного банка, уровень безработицы в стране составляет 16%, и это вынуждает многих молодых людей эмигрировать.

Страна также стала ключевым перевалочным пунктом для мигрантов, стремящихся попасть в Европу. По данным ООН, по меньшей мере 12 тысяч мигрантов, добравшихся до берегов Италии в прошлом году, прибыли из Туниса.

Опасаясь дальнейшего притока мигрантов, Европейский союз заключил соглашение с Тунисом, выделив стране 118 млн долларов на укрепление границ.

Еще одним последствием консолидации власти в руках президента стала растущая политическая апатия населения: в прошлом году на выборах в парламент в голосовании приняли участие лишь 11% населения.