Ведущая Би-би-си случайно отправила вопросы Борису Джонсону перед интервью. Интервью пришлось отменить

Ведущая Би-би-си Лора Кюнсберг отменила давно анонсированное интервью с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном, после того как она случайно отправила ему конспект вопросов. Интервью должно было выйти в эфир вечером в четверг.

Ведущие программы обычно работают с командой продюсеров, которые в данном случае подготовили для Кюнсберг биографическую справку о Джонсоне и предложения потенциальных вопросов к нему. Политиков с этими вопросами, как правило, до интервью не знакомят, и в данном случае это не планировалось, но ведущая по ошибке отправила документ Джонсону вместо своих коллег.

Поздно вечером в среду она написала в сети X, что интервью придется отменить

Лора Кюнсберг признала, что «сконфужена и разочарована», но добавила: «хотя и приходится краснеть, но честность – лучшая политика».

Представитель Би-би-си также заявил, что отмена интервью в сложившихся обстоятельствах стала «наилучшим выходом».

Лора Кюнсберг – одна из главных политических корреспондентов Би-би-си и постоянная ведущая еженедельной аналитической программы, выходящей в эфир в воскресенье утром, где часто выступают ведущие британские политики и нередко иностранные знаменитости.

Из российских гостей в последние месяцы можно вспомнить посла в Лондоне Андрея Келина и политических диссидентов Леонида Волкова и Владимира Кара-Мурзу (оба в России объявлены «иностранными агентами»).

Мемуары Джонсона

Борис Джонсон сейчас не занимает никаких политических должностей, в июльских выборах в Парламент он не участвовал.

Он написал и издал книгу мемуаров Unleashed («сорвавшийся с цепи»), которая поступит в продажу 10 октября. В рамках продвижения своей книги он в эти дни дает много интервью журналистам, например, во вторник у него запланирована беседа с другим ведущим Би-би-си на радио 5 Live; эти планы остаются в силе.

Многие британские издания уже ознакомились с содержанием книги Джонсона. В частности, по информации Guardian, в своих мемуарах Джонсон пишет, что наверняка бы выиграл выборы, которые Консервативная партия в этом году с треском проиграла, если бы до того его «не выставили с Даунинг-стрит».

Еще одну историю рассказывает на своем сайте газета Telegraph (доступ платный) — о том, что вскоре после визита в Лондон израильского премьера Биньямина Нетаньяху в туалете министра иностранных дел якобы было обнаружено подслушивающее устройство.

Инцидент относится к 2017 году: Нетаньяху прибыл в Лондон с официальным визитом 6 февраля, когда Джонсон занимал пост министра иностранных дел в правительстве Терезы Мэй.

Главу правительства Израиля Джонсон принимал в своем министерском кабинете, который соединен с «тайной пристройкой», где располагается личный туалет министра, пересказывает мемуары Telegraph.

В какой-то момент «Биби», как фамильярно называет его в своей книге Джонсон, отпросился в уборную. «И может быть это совпадение, а может быть нет, но позже мне сказали, что когда там проводили регулярный осмотр в поисках „жучков“, то в уборной нашли подслушивающее устройство», — пишет Джонсон.

Telegraph спросила британского политика, готов ли сообщить какие-то дополнительные подробности, но Джонсон отказался, заявив, что все, что хотел, написал в своей книге.

Обсуждался ли этот случай с представителями Израиля, неясно, отмечает Telegraph.