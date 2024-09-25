Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Король Таиланда подписал закон об однополых браках. Теперь это первая страна Юго-Восточной Азии, признающая такие союзы

Опубликовано:

Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд. Иллюстративное фото: Bento Fotography / Getty Images

Таиландский король подписал принятый парламентом страны закон о юридическом признании однополых браков. Таким образом Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где легализованы союзы между людьми одного пола.

Верхняя палата парламента Таиланда поддержала закон в июне, а во вторник он был опубликован в официальном издании монархии. Он вступит в силу 22 января 2025 года.

В законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было прежде. Однополые пары получат право пользоваться налоговыми льготами, положенными супругам, наследовать имущество друг друга и давать согласие на лечение супруга, если тот или та без сознания.

Однополые супруги также смогут усыновлять и удочерять детей. Впрочем, депутаты отклонили предложение профильного комитета использовать термин "родители" вместо "отцы и матери".

"Сегодня мы можем не только вписать наши имена в свидетельства о браке, но также вписываем новую страницу в историю. На этой странице сказано, что любовь никогда не устанавливает, кем именно нам нужно родиться, — сказала Би-би-си Энн Чумапорн, активист за права ЛГБТ-людей в Таиланде. — Это торжество равноправия и человеческого достоинства".

Она заявила, что в день вступления закона в силу намерена организовать свадьбу более чем тысячи пар, относящихся к ЛГБТ.

Какова ситуация в Азии

Борьба за признание однополых браков в Таиланде продолжалась больше 10 лет.

Большинство жителей страны поддерживает однополые браки — в конце прошлого года, согласно одному из опросов, за это высказывались 96,6% респондентов.

Однако правительство долгое время выступало против.

Лишь на прошлых выборах, в августе 2023 года, в парламент прошли партии, поддерживающие легализацию однополых браков.

Также в сентябре премьер-министром стал Сеттха Тхависин, открыто выступающий за их признание. В августе этого года во главе правительства его сменила Пхэтхонгтхан Чинават, которая также поддерживает права ЛГБТ.

По сравнению со своими соседями Таиланд имеет репутацию страны, толерантной к ЛГБТК+ парам. Дискриминация по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации здесь запрещена.

Из всех стран Азии однополые браки до сих пор легализовали только Непал и Тайвань (при этом многие страны не признают Тайвань в качестве суверенного государства).

Сингапур в 2022 году отменил закон колониальных времен (когда страна была британской колонией) об уголовной ответственности за однополый секс, но одновременно изменил конституцию таким образом, чтобы исключить возможность оспаривания в судах определения брака как союза мужчины и женщины.

Даже в Таиланде, где очень заметно транс-сообщество, парламент пока не принял закон, позволяющий менять гендерные маркеры в документах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2165929-korol-tailanda-podpisal-zakon-ob-odnopolyh-brakah-teper-eto-pervaya-strana-yugo-vostochnoy-azii-priznayushchaya-takie-soyuzy/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Король Таиланда подписал закон об однополых браках. Теперь это первая страна Юго-Восточной Азии, признающая такие союзы Китай запустил над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету. Последний раз он делал это в 1980 году «Полный зашквар». В России художника приговорили к исправительным работам за «неваляшку-каторжника»

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie