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Гендиректора LVMH Бернара Арно раскритиковали за запреты, выдвинутые в адрес сотрудников

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Бернар Арно
Бернар Арно. Фото: Chesnot/Getty Images

Гендиректор холдинга LVMH Бернар Арно подвергся критике со стороны французской общественности из-за предполагаемых ограничений для сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Французские СМИ распространили информацию, что сотрудники LVMH получили служебную записку, в которой говорится, что им запрещено общаться с журналистами определенных изданий.

В открытом письме, опубликованном в газете Le Monde, профсоюз журналистов выразил солидарность с теми СМИ, чьи представители были ограничены в доступе к сотрудникам LVMH. В письме подчёркивалось, что основная задача прессы — информировать общественность, а не распространять официальные заявления компаний.

Письмо подписали представители крупных французских СМИ, включая Le Monde, Le Figaro, AFP, а также телеканалы France Télévision, BFM-TV и France 24. К ним присоединились сотрудники изданий Les Echos и Le Parisien, которые принадлежат LVMH.

Бернар Арно, владеющий такими люксовыми брендами, как Louis Vuitton и Dior, давно имеет сложные отношения с прессой. В прошлом году он столкнулся с сопротивлением со стороны журналистов Les Echos, после того как был уволен их главный редактор, что, по их словам, нарушило независимость редакции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2165787-gendirektora-lvmh-bernara-arno-raskritikovali-za-zaprety-vydvinutye-v-adres-sotrudnikov/

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