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Новости русской службы Би-би-си

Подозреваемый в покушении на Трампа оставил записку, в которой сообщал о намерении убить экс-президента

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Задержание Райана Раута
Задержание Райана Раута. Фото: Anadolu/Getty Images

Задержанный рядом с гольф-клубом Trump International во Флориде Райан Раут за несколько месяцев до покушения на Дональда Трампа написал записку, в которой сообщил о намерении убить бывшего президента, говорится в судебных документах.

"Это было покушение на Дональда Трампа", — говорится в представленной в суд в понедельник записке.

Прокуроры заявили, что записка была подброшена в дом неназванного свидетеля за несколько месяцев до инцидента во Флориде.

В судебных документах, поданных прокурорами в понедельник, отмечается, что в коробке с письмом были также боеприпасы, строительные материалы, инструменты и четыре телефона.

Написанная заранее записка, похоже, предвосхищает неудавшееся покушение на кандидата от Республиканской партии, сообщает корреспондент Би-би-си. В ней говорится: "Я старался изо всех сил и сделал все, что мог".

Райан Раут был задержан на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба в воскресенье 15 сентября. Рядом с кустом, где он прятался, были найдены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и камера GoPro.

Трамп в этот момент играл в гольф. Раут не открывал стрельбу в его сторону. Сотрудники службы безопасности заметили подозреваемого и начали по нему стрелять. Позже он был задержан и помещен под стражу, ему предъявили обвинения, связанные с незаконным хранением оружия.

Ожидается, что позже в понедельник 58-летний Райан Раут предстанет перед федеральным судом во Флориде.

Раут прожил большую часть своей жизни в Северной Каролине, а в 2018 году переехал на Гавайские острова.

В 2022 году после российского вторжения он в числе тысяч иностранных добровольцев отправился в Украину. Он рассказал, что из-за возраста и отсутствия боевого опыта его не взяли в украинский Иностранный легион, но предложили "координировать действия добровольцев".

Крис Лутц, сотрудник гуманитарного проекта Pheonix, ранее работавший в Украине, рассказал Би-би-си, что главной целью Раута было привлечение иностранцев для участия в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, в том числе афганских солдат, бежавших из Афганистана после прихода к власти талибов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2165014-podozrevaemyy-v-pokushenii-na-trampa-ostavil-zapisku-v-kotoroy-soobshchal-o-namerenii-ubit-eks-prezidenta/

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