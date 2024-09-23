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Новое микрогосударство планируют создать в Европе

Опубликовано:

Тирана, Албания
Тирана, Албания. Иллюстративное фото: pexels.com

Микрогосударство, которое возглавит мусульманский священнослужитель, планируют создать внутри Албании в ближайшем будущем, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама. Микрогосударство, которое напоминает Ватикан и будет располагаться на территории столицы Тираны, будет носить название Суверенное государство Ордена Бекташи.

Возглавлять его будет мусульманский священнослужитель. При этом на территории данного государства разрешат алкоголь, а женщины смогут носить то, что хотят, и не будет никаких строгих правил касательно образа жизни.

Премьер-министр заявил, что целью нового государства является продвижение "толерантной версии ислама, которой гордится Албания".

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Албания - государство в Южной Европе, расположенное в западной части Балканского полуострова на берегу пролива Отранто, южного входа в Адриатическое море. Столица - город Тирана.

По состоянию на текущий год, в Албании проживают 2,7 млн человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2164536-novoe-mikrogosudarstvo-planiruyut-sozdat-v-evrope/

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