Новое микрогосударство планируют создать в Европе

Микрогосударство, которое возглавит мусульманский священнослужитель, планируют создать внутри Албании в ближайшем будущем, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама. Микрогосударство, которое напоминает Ватикан и будет располагаться на территории столицы Тираны, будет носить название Суверенное государство Ордена Бекташи.

Возглавлять его будет мусульманский священнослужитель. При этом на территории данного государства разрешат алкоголь, а женщины смогут носить то, что хотят, и не будет никаких строгих правил касательно образа жизни.

Премьер-министр заявил, что целью нового государства является продвижение "толерантной версии ислама, которой гордится Албания".

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Албания - государство в Южной Европе, расположенное в западной части Балканского полуострова на берегу пролива Отранто, южного входа в Адриатическое море. Столица - город Тирана.

По состоянию на текущий год, в Албании проживают 2,7 млн человек.