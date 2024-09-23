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Важные для Шольца выборы в Бранденбурге: социал-демократам удалось обойти правых популистов

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Олаф Шольц
Олаф Шольц. Фото: Акорда

Социал-демократической партии немецкого канцлера Олафа Шольца удалось немного опередить правую партию «Альтернативу для Германии» на местных выборах в земле Бранденбург, в столице которой живет сам канцлер.

Как сообщает немецкая пресса со ссылкой на предварительные данные избирательной комиссии Бранденбурга, Социал-демократическая партия Германии заняла первое место, набрав 30,9% голосов, АдГ осталась на втором с 29,2%.

Сам Шольц живет в столице Бранденбурга Потсдаме.

Выборы в этой земле считаются особенно важными для Шольца еще и потому, что Бранденбург — восточная федеральная земля, расположенная вокруг Берлина, — считается оплотом социал-демократов.

Партия Шольца находилась здесь у власти с момента воссоединения Германии в 1990 году.

В Бранденбурге живут около двух миллионов избирателей.

Победа в этой земле может несколько ободрить Шольца и его соратников перед выборами бундестага в следующем году, хотя и незначительно.

После недавнего успеха «Альтернативы» на местных выборах в Тюрингии и Саксонии многие в Германии начали задавать вопросы о способности канцлера успешно противостоять угрозе со стороны крайне правых, выступающих против миграции и помощи Украине.

Позициям Шольца в том числе угрожает внутрипартийная борьба: глава действующего правительства Бранденбурга и однопартиец канцлера Дитмар Войдке в основном избегал совместных с ним выступлений и критически отзывался о политике федерального правительства.

Опросы общественного мнения показывали, что партия Шольца может проиграть партии АдГ.

Третье место, по предварительным данным избиркома Бранденбурга, заняла новая левонационалистическая партия, "Союз Сары Вагенкнехт" — за него проголосовали 13,5% избирателей. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт, выйдя из Левой партии, всего несколько месяцев назад основала собственную партию, и она сразу же, с первых попыток, добивается хороших результатов на выборах в восточных землях.

Четвертое место с 12,1% занял Христианско-демократический союз, остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и в парламент Бранденбурга не прошли.

На состоявшихся в начале сентября выборах в Тюрингии АдГ получила больше всего голосов (почти 33%) и значительно опередила консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), получивший поддержку примерно 24% избирателей.

Это не позволило АдГ сформировать региональное правительство, поскольку другие партии отказались с ними сотрудничать для создания коалиции. Но представители крайне правых сил впервые победили на местных выборах в Германии со времен правления нацистов.

После голосования в Тюрингии АдГ получила 32 места в 88-местном парламенте земли, а ХДС — 23 места. Таким образом АдГ принадлежит более трети мест, что дает ей блокирующее меньшинство при принятии решений, требующих большинства в две трети голосов, включая изменения в конституции земли или назначение судей.

«Альтернатива для Германии» выступает не только против миграции в ФРГ, но и за прекращение поставок оружия Украине.

Еще более прокремлевской партией эксперты считают крайне левый «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), который занял третье место в Тюрингии и Саксонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2164519-vazhnye-dlya-sholca-vybory-v-brandenburge-social-demokratam-udalos-oboyti-pravyh-populistov/

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