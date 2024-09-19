Иранские хакеры переслали краденую информацию из штаба Трампа в штаб Байдена — ФБР

Иранские хакеры украли информацию у сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа и послали ее сотрудникам штаба Джо Байдена. Об этом в среду заявили ФБР и разведывательные службы США.

"[Хакеры] по собственной инициативе послали лицам, связанным в то время с избирательным штабом президента Байдена, имейлы, которые содержали выдержку из украденного не предназначенного для публики материала из штаба бывшего президента Трампа", — говорится в совместном заявлении ФБР, Офиса директора национальной разведки США и Управления по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США.

По имеющимся у спецслужб данным, никто из сотрудников штаба Байдена не ответил на эти письма.

Все это происходило в июне и июле этого года, до того, как Байден снял свою кандидатуру на выборах, и на его место заступила Камала Харрис.

В заявлении также говорится, что начиная с июня иранцы присылали краденую у штаба Трампа информацию американской прессе.

Официальные лица США еще в августе заявили, что Иран перед ноябрьскими выборами президента пытается усилить раздоры в США и подорвать веру граждан в институты государства. Согласно тем заявлениям американских властей, иранцы пытались получить прямой доступ к штабам Республиканской и Демократической партий, применяя, в частности, методы "социального инжиниринга".

Пресс-секретарь избирательного штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт сказала Би-би-си, комментируя заявление ФБР и разведки, что оно доказывает, что Иран хочет помочь Камале Харрис и Джо Байдену.

"Потому что они знают, что президент Трамп вернет жесткие санкции и будет противостоять их террору", — сказала Ливитт.

Дональд Трамп в 2018 году, будучи президентом, вывел США из заключенной тремя годами ранее т. н. «ядерной сделки» с Тегераном и восстановил американские санкции против Ирана.

Ливитт считает, что Байден и Харрис должны в общих чертах описать, что за материал был прислан их сотрудникам.

Пресс-секретарь избирательного штаба Камалы Харрис Морган Финкельштейн заверяет, что штаб сотрудничал с правоохранительными органами с того самого момента, как узнал о взломе.

"Нам не известно о каком-либо материале, присланном напрямую штабу. Нечто, выглядевшее как спам или попытка фишинга, было прислано на личные имейлы нескольким лицам", — сказала Финкельштейн.

Би-би-си запросила о комментарии Белый дом и ждет ответа.

Официальный представитель миссии Ирана в ООН, отвечая на вопрос американской телекомпании CBS о заявлении ФБР и разведок, заявил: "Иран не имеет ни мотивов, ни намерения вмешиваться в выборы в США и категорически отвергает подобные обвинения".