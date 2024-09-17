В Москве задержали экс-адвоката Пашаева. Чем он знаменит и как это связано с делом Блиновских

Бывший адвокат Эльман Пашаев задержан по делу о мошенничестве. Следствие считает, что он взял деньги у мужа блогера Елены Блиновской, убедив того, что может помочь закрыть дело против супругов.

О задержании Пашаева в Москве Следственный комитет сообщил утром во вторник. Против экс-адвоката возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в феврале этого года Пашаев убедил Алексея Блиновского, мужа создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской, что якобы сможет за вознаграждение освободить супругов от ответственности по возбужденному против них уголовному делу.

В СКР утверждают, что Блиновский передал адвокату не менее 18,5 млн рублей, а также 300 тыс. долларов.

В среду, 18 сентября, как сообщает ТАСС, Пашаеву должен избрать меру пресечения военный суд. Дело в том, что бывший адвокат — действующий военнослужащий и принимает участие в войне с Украиной. В таком же статусе находится и Блиновский.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 900 млн рублей и отмывании денег, а Алексея Блиновского — в пособничестве. После того как Блиновскую перевели в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста, ее муж отправился на фронт, где оказался в одном подразделении с Пашаевым.

Чем известен Эльман Пашаев

Пашаев начал свою юридическую карьеру в конце 1990-х годов, приехав в Москву из Азербайджана.

На сайте компании «Пашаев и партнеры», которую адвокат создал в 2009 году, утверждается, что он изучал право в том числе в Страсбурге, Токио и Лондоне, а также повышал квалификацию в США.

Известно, что в России его лишали адвокатского статуса пять раз. Как писал «Московский комсомолец», каждый раз, восстанавливая статус, Пашаев менял адвокатские палаты в разных регионах: сначала был зарегистрирован в реестре адвокатской палаты Краснодарского края, затем Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Северной Осетии.

По данным СМИ, клиенты Пашаева неоднократно жаловались на его работу, утверждая, что тот их обманул, а семья Кирсановых-Тарабриных из Москвы обвиняла адвоката в том, что он незаконно присвоил себе их квартиру.

В 2018 году Пашаев провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве, однако позже обвинение переквалифицировали и адвокат получил год условно за самоуправство.

В 2020 году Пашаев защищал в суде актера Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом. Во время процесса он приглашал в зал суда экспертов по энергетическим полям, обвинял родственников погибшего водителя в том, что они мало скорбят и участвуют в телешоу. Своих оппонентов адвокат обвинял в незнании юриспруденции и подделке доказательств, а прессу — в продажности.

В итоге Ефремов отказался от услуг Пашаева, а против адвоката завели дисциплинарное производство, после которого у него отозвали адвокатский статус. Вскоре Пашаев сообщил, что восстановил его, однако через пять дней снова его лишился.

В мае 2023 года Пашаев начал рассказывать, что часто находится на фронте и возит гуманитарную помощь российским военным. Затем Пашаев сообщил, что заключил контракт с Минобороны и служит в 5-й отдельной мотострелковой бригаде в самопровозглашенной ДНР. В апреле 2024 года сообщалось, что он получил ранение во время обстрела под Угледаром.